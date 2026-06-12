Carnevali agora tem que enfrentar Marotta. É difícil fazer pior do que Comolli

Cabe, portanto, a Carnevali, que desde 2014 transformou o Sassuolo em uma referência sólida do futebol italiano. Carnevali conhece o futebol italiano como a palma da mão, em todos os níveis: político, esportivo, de mercado e de olheiros. Carnevali percorreu toda a trajetória desde os anos 80, quando trabalhou com Marotta no Monza. Apesar da invejável aparência juvenil, Carnevali está prestes a completar 65 anos (em novembro), e, portanto, não é um dirigente “jovem”: é um dos dirigentes mais experientes e experientes do futebol italiano. Além disso, uma coisa é exercer essa função no Sassuolo, outra é fazê-lo na Juventus, com todas as expectativas e pressões que esse cargo acarreta. Depois de ter estudado a vida inteira, para Carnevali a Juve é um diploma conquistado em campo, o ponto de chegada de uma carreira, que ele deverá honrar tentando levar a Velha Senhora de volta à vitória. As palavras proferidas na ocasião da nomeação vão nesse sentido: “Trabalharemos para tornar a Juventus cada vez mais protagonista no cenário nacional e internacional, respeitando a história do clube e as ambições dos torcedores bianconeri”.



