Carlo Ancelotti não planeja convocar Neymar para a seleção brasileira nos amistosos de março
O plano de março para a Seleção
De acordo com a ESPN, a eliminação precoce do campeonato estadual não afastou Neymar da equipe, mas reflete uma decisão já existente. A realidade é que o ex-astro do Barcelona e do PSG nunca fez parte do plano inicial para os próximos amistosos de alto nível. Ancelotti está focado em um processo específico de reconstrução que prioriza a preparação física em detrimento da reputação, especialmente com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando.
O Brasil está programado para viajar aos Estados Unidos para dois testes importantes contra a França e a Croácia em março. Essas partidas, que acontecerão em Boston e Orlando, são vistas como o laboratório final para Ancelotti antes de ele ter que se comprometer com sua lista para o torneio. No entanto, o técnico italiano decidiu que Neymar não fará parte dessa janela específica, preferindo deixar o atacante encontrar seu ritmo no clube após sua recuperação de uma longa lesão.
Todos na CBF estão acompanhando a situação de Neymar e sua evolução em campo, mas o plano nunca foi incluí-lo nos compromissos finais antes da convocação definitiva. A expectativa era que o atacante retornasse gradualmente em fevereiro, recuperasse o ritmo após a lesão e evoluísse pelo Santos antes de ser lembrado novamente pela seleção. Para Ancelotti, a prioridade continua sendo ver como os outros componentes do elenco se entrosam sem o tradicional ponto focal do ataque.
Ancelotti mantém uma abordagem cautelosa
Ao contrário de alguns de seus antecessores, Ancelotti não demonstra sinais de desespero em relação à disponibilidade do jogador de 34 anos. O técnico italiano manteve uma postura transparente sobre o que é necessário para o retorno à camisa amarela, insistindo em uma condição física de elite. De acordo com as avaliações da comissão técnica de Ancelotti, não é necessário ver como Neymar se encaixaria no grupo da seleção nacional. Isso não está em debate. O plano continua o mesmo de antes: avaliar, em maio, se o astro está em condições físicas para competir na Copa do Mundo da maneira que o Brasil precisa.
Ancelotti tem mantido a porta aberta para o jogador do Santos, mas apenas com a condição de que ele possa cumprir o que se espera fisicamente de um jogador internacional moderno. Tudo dependerá da evolução até os dias que antecedem a convocação final. Se Neymar estiver bem física e tecnicamente, ele será considerado. Caso contrário, ele perderá a chance de disputar a quarta Copa do Mundo de sua carreira, após suas participações em 2014, 2018 e 2022.
Mudando o foco para lacunas táticas
Enquanto o público brasileiro continua obcecado com o lendário atacante, a comissão técnica trabalha discretamente em questões mais urgentes relacionadas ao elenco. Ainda há grandes dúvidas em relação à profundidade do time, principalmente na defesa. Apesar do clamor pela estrela, o foco momentâneo da comissão é buscar soluções para as posições que ainda estão em aberto no elenco: as duas laterais, os reservas para Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, o substituto para Bruno Guimarães e também a definição dos atacantes.
Março para a avaliação, maio para Neymar
A janela de março foi projetada especificamente para fornecer respostas a esses quebra-cabeças táticos, em vez de servir como um retorno ao lar para o ícone nacional. É para resolver essas dúvidas que Ancelotti e companhia usarão os amistosos nos dias 26 e 31 de março. A comissão técnica acredita que já sabe o que Neymar tem a oferecer e, portanto, é melhor usar esse tempo para avaliar os jogadores menos utilizados do elenco. Quanto à inclusão do astro nos planos para o verão, a decisão final foi adiada para maio.
