Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

Traduzido por

Carlo Ancelotti não planeja convocar Neymar para a seleção brasileira nos amistosos de março

A expectativa em torno do retorno de Neymar à seleção brasileira atingiu seu auge após a recente eliminação do Santos do Campeonato Paulista. Apesar do intenso escrutínio sobre o desempenho do camisa 10 durante a decepcionante derrota para o Novorizontino, parece que o resultado não alterou os planos de longo prazo da comissão técnica da seleção nacional. Carlo Ancelotti está de olho no futuro e, por enquanto, esse futuro não envolve uma convocação precipitada do maior artilheiro de todos os tempos do país.

  • O plano de março para a Seleção

    De acordo com a ESPN, a eliminação precoce do campeonato estadual não afastou Neymar da equipe, mas reflete uma decisão já existente. A realidade é que o ex-astro do Barcelona e do PSG nunca fez parte do plano inicial para os próximos amistosos de alto nível. Ancelotti está focado em um processo específico de reconstrução que prioriza a preparação física em detrimento da reputação, especialmente com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando.

    O Brasil está programado para viajar aos Estados Unidos para dois testes importantes contra a França e a Croácia em março. Essas partidas, que acontecerão em Boston e Orlando, são vistas como o laboratório final para Ancelotti antes de ele ter que se comprometer com sua lista para o torneio. No entanto, o técnico italiano decidiu que Neymar não fará parte dessa janela específica, preferindo deixar o atacante encontrar seu ritmo no clube após sua recuperação de uma longa lesão.

    Todos na CBF estão acompanhando a situação de Neymar e sua evolução em campo, mas o plano nunca foi incluí-lo nos compromissos finais antes da convocação definitiva. A expectativa era que o atacante retornasse gradualmente em fevereiro, recuperasse o ritmo após a lesão e evoluísse pelo Santos antes de ser lembrado novamente pela seleção. Para Ancelotti, a prioridade continua sendo ver como os outros componentes do elenco se entrosam sem o tradicional ponto focal do ataque.

    • Publicidade
  • BRAZIL-CARNIVAL-SAO PAULO-FBLAFP

    Ancelotti mantém uma abordagem cautelosa

    Ao contrário de alguns de seus antecessores, Ancelotti não demonstra sinais de desespero em relação à disponibilidade do jogador de 34 anos. O técnico italiano manteve uma postura transparente sobre o que é necessário para o retorno à camisa amarela, insistindo em uma condição física de elite. De acordo com as avaliações da comissão técnica de Ancelotti, não é necessário ver como Neymar se encaixaria no grupo da seleção nacional. Isso não está em debate. O plano continua o mesmo de antes: avaliar, em maio, se o astro está em condições físicas para competir na Copa do Mundo da maneira que o Brasil precisa.

    Ancelotti tem mantido a porta aberta para o jogador do Santos, mas apenas com a condição de que ele possa cumprir o que se espera fisicamente de um jogador internacional moderno. Tudo dependerá da evolução até os dias que antecedem a convocação final. Se Neymar estiver bem física e tecnicamente, ele será considerado. Caso contrário, ele perderá a chance de disputar a quarta Copa do Mundo de sua carreira, após suas participações em 2014, 2018 e 2022.

  • Mudando o foco para lacunas táticas

    Enquanto o público brasileiro continua obcecado com o lendário atacante, a comissão técnica trabalha discretamente em questões mais urgentes relacionadas ao elenco. Ainda há grandes dúvidas em relação à profundidade do time, principalmente na defesa. Apesar do clamor pela estrela, o foco momentâneo da comissão é buscar soluções para as posições que ainda estão em aberto no elenco: as duas laterais, os reservas para Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, o substituto para Bruno Guimarães e também a definição dos atacantes.

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Março para a avaliação, maio para Neymar

    A janela de março foi projetada especificamente para fornecer respostas a esses quebra-cabeças táticos, em vez de servir como um retorno ao lar para o ícone nacional. É para resolver essas dúvidas que Ancelotti e companhia usarão os amistosos nos dias 26 e 31 de março. A comissão técnica acredita que já sabe o que Neymar tem a oferecer e, portanto, é melhor usar esse tempo para avaliar os jogadores menos utilizados do elenco. Quanto à inclusão do astro nos planos para o verão, a decisão final foi adiada para maio.

Brasileirão
Santos crest
Santos
SAN
Vasco crest
Vasco
VAS
0