Carlo Ancelotti não planeja convocar Neymar para a seleção brasileira nos amistosos de março

De acordo com a ESPN, a eliminação precoce do campeonato estadual não afastou Neymar da equipe, mas reflete uma decisão já existente. A realidade é que o ex-astro do Barcelona e do PSG nunca fez parte do plano inicial para os próximos amistosos de alto nível. Ancelotti está focado em um processo específico de reconstrução que prioriza a preparação física em detrimento da reputação, especialmente com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando.

O Brasil está programado para viajar aos Estados Unidos para dois testes importantes contra a França e a Croácia em março. Essas partidas, que acontecerão em Boston e Orlando, são vistas como o laboratório final para Ancelotti antes de ele ter que se comprometer com sua lista para o torneio. No entanto, o técnico italiano decidiu que Neymar não fará parte dessa janela específica, preferindo deixar o atacante encontrar seu ritmo no clube após sua recuperação de uma longa lesão.

Todos na CBF estão acompanhando a situação de Neymar e sua evolução em campo, mas o plano nunca foi incluí-lo nos compromissos finais antes da convocação definitiva. A expectativa era que o atacante retornasse gradualmente em fevereiro, recuperasse o ritmo após a lesão e evoluísse pelo Santos antes de ser lembrado novamente pela seleção. Para Ancelotti, a prioridade continua sendo ver como os outros componentes do elenco se entrosam sem o tradicional ponto focal do ataque.