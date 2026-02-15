Carlo Ancelotti na folia: como foi o Carnaval do técnico da seleção brasileira

Primeira parada da agenda de folia de Carlo Ancelotti, Salvador recebeu o treinador mais uma vez, desta vez sem o compromisso de observar jogos ou possíveis convocados.

Em um dos camarotes do circuito Barra-Ondina, o técnico recebeu um recado do cantor Bell Marques e interagiu com Léo Santana, que fez um apelo público pela convocação de Neymar para a Seleção Brasileira.

“Ancelotti, um abraço! Boa sorte na Copa que está chegando aí. Depende de você”, declarou Bell Marques ao passar pelo camarote.

Léo Santana, por sua vez, destacou ser “uma honra” contar com a presença do treinador no Carnaval de Salvador.

“Para a gente é uma honra ter você aqui, trazendo toda sua experiência e maturidade para a nossa Seleção Brasileira. Muito obrigado por estar aqui. Vale muito acreditar que o hexa vem no comando de Ancelotti”, afirmou o cantor, antes de completar em tom descontraído: “E um detalhe: coloca o Neymar nessa Seleção Brasileira, pelo amor de Deus. Eu não podia perder essa”.

Ancelotti respondeu afirmando que Léo Santana “canta muito bem” e disse que “está permitido acreditar”, em referência à conquista do hexacampeonato mundial.