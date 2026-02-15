Carlo Ancelotti na folia: como foi o Carnaval do técnico da seleção brasileira

A primeira parada do treinador foi em Salvador, onde acompanhou a folia no Circuito Barra-Ondina, com Léo Santana como anfitrião. O italiano desembarcou na capital baiana na manhã da última sexta-feira (13), logo após assistir ao clássico entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã.
Na sequência, Ancelotti seguiu para São Paulo, onde teve presença confirmada no Anhembi, palco dos desfiles das escolas de samba da capital paulista. No camarote Bar Brahma, brindou o Carnaval e se encontrou com ídolos da Seleção Brasileira campeões do mundo, como Denilson Show, Júnior e Vampeta.
A programação do técnico será encerrada no Rio de Janeiro, neste domingo (15). Ancelotti marcará presença no Camarote Nº1, na Marquês de Sapucaí, ao lado de Ronaldo Fenômeno, em clima de aquecimento para o Mundial. Além disso, também é esperado no camarote da Seleção Brasileira, igualmente instalado no palco dos desfiles cariocas.
