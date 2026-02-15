Goal.com
Carlo Ancelotti no Carnaval com pentacampeões Patrícia Devoraes/Brazil News - Divulgação/Brahma
Luis Felipe Gonçalves

Carlo Ancelotti na folia: como foi o Carnaval do técnico da seleção brasileira

De olho na Copa do Mundo de julho, Carlo Ancelotti deu uma pausa na preparação da Seleção Brasileira para aproveitar o Carnaval em Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro

A primeira parada do treinador foi em Salvador, onde acompanhou a folia no Circuito Barra-Ondina, com Léo Santana como anfitrião. O italiano desembarcou na capital baiana na manhã da última sexta-feira (13), logo após assistir ao clássico entre Fluminense e Botafogo, no Maracanã.

Na sequência, Ancelotti seguiu para São Paulo, onde teve presença confirmada no Anhembi, palco dos desfiles das escolas de samba da capital paulista. No camarote Bar Brahma, brindou o Carnaval e se encontrou com ídolos da Seleção Brasileira campeões do mundo, como Denilson Show, Júnior e Vampeta.

A programação do técnico será encerrada no Rio de Janeiro, neste domingo (15). Ancelotti marcará presença no Camarote Nº1, na Marquês de Sapucaí, ao lado de Ronaldo Fenômeno, em clima de aquecimento para o Mundial. Além disso, também é esperado no camarote da Seleção Brasileira, igualmente instalado no palco dos desfiles cariocas.

  • Carlo AncelottiReprodução

    Mister curtindo o Carnaval em Salvador

    Primeira parada da agenda de folia de Carlo Ancelotti, Salvador recebeu o treinador mais uma vez, desta vez sem o compromisso de observar jogos ou possíveis convocados.

    Em um dos camarotes do circuito Barra-Ondina, o técnico recebeu um recado do cantor Bell Marques e interagiu com Léo Santana, que fez um apelo público pela convocação de Neymar para a Seleção Brasileira.

    “Ancelotti, um abraço! Boa sorte na Copa que está chegando aí. Depende de você”, declarou Bell Marques ao passar pelo camarote.

    Léo Santana, por sua vez, destacou ser “uma honra” contar com a presença do treinador no Carnaval de Salvador. 

    “Para a gente é uma honra ter você aqui, trazendo toda sua experiência e maturidade para a nossa Seleção Brasileira. Muito obrigado por estar aqui. Vale muito acreditar que o hexa vem no comando de Ancelotti”, afirmou o cantor, antes de completar em tom descontraído: “E um detalhe: coloca o Neymar nessa Seleção Brasileira, pelo amor de Deus. Eu não podia perder essa”.

    Ancelotti respondeu afirmando que Léo Santana “canta muito bem” e disse que “está permitido acreditar”, em referência à conquista do hexacampeonato mundial.

  • Carlo Ancelotti Reprodução

    Presença nos desfiles de São Paulo

    O técnico da Seleção Brasileira aproveitou o segundo dia de Carnaval para acompanhar os desfiles das escolas de samba em São Paulo.

    Como espectador ilustre do Grupo Especial no sambódromo do Anhembi, o Mister se mostrou à vontade, registrando vídeos e tirando fotos das apresentações.

    Se em Salvador ouviu pedidos pela convocação de Neymar, em São Paulo optou por aproveitar a companhia de ex-jogadores que conquistaram o pentacampeonato mundial, como Denilson, Vampeta e Júnior. Este último revelou que houve uma conversa com o treinador.

    “Só passamos boas energias, estava eu, o Denilson e o Vampeta. Talento ele tem”, contou Júnior.

    Na avaliação de Júnior, o treinador pode adotar estratégia semelhante à utilizada por Luiz Felipe Scolari, o Felipão, na campanha do título mundial de 2002.

    “E juntar a galera como o Felipão fez, chamar para ele a garotada. Temos um elenco novo e, em 2002, havia muitos jogadores experientes, os consagrados. Então, o Ancelotti tem que usar essa geração nova, que vai precisar da experiência dele”, afirmou.

  • BRAZIL-CARNIVAL-SAO PAULO-FBLAFP

    Próxima parada: desfiles na Sapucaí

    A agenda carnavalesca do treinador italiano ainda não terminou. Ancelotti é esperado nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, neste domingo (15), encerrando sua programação em parceria com a cerveja Brahma.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    O que vem para Ancelotti a seguir?

    O treinador voltará a comandar a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa, em março, quando a equipe enfrentará a França (26/03) e a Croácia (31/03) em amistosos. Os compromissos serão os últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo, cuja lista será divulgada no dia 19 de maio, segundo a CBF.

    À frente da Seleção desde maio de 2025, Ancelotti soma oito partidas no comando, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.

