Carlo Ancelotti estava errado - os europeus vão levar o Mundial de Clubes muito a sério

Há muito dinheiro a ser ganho nos Estados Unidos, o que pode levar mais equipes a acelerar ao máximo

O Mundial de Clubes de 2025 começa nos Estados Unidos no sábado, e todas as seis confederações estarão representadas no torneio expandido, com 32 equipes. Pode haver apenas uma equipe da Oceania, mas há quatro de AFC, CAF e Concacaf, com o Inter Miami desempenhando o papel de anfitrião. A Conmebol tem seis equipes qualificadas, enquanto as 12 vagas finais serão preenchidas pela Uefa - o que na verdade gerou um pouco de dúvida no verão passado.

De fato, quase exatamente há um ano, Carlo Ancelotti afirmou que o Real Madrid e outros membros da elite europeia "recusariam o convite" para um torneio que provocou um grande debate sobre o calendário internacional de partidas. No entanto, o Real não apenas viajou para os Estados Unidos como está levando a competição muito, muito a sério, com os Blancos contratando Trent Alexander-Arnold cedo apenas para tê-lo disponível para jogar.

Então, o que mudou nos últimos 12 meses? E quão prioritário é o torneio para as outras equipes, treinadores e jogadores baseados na Europa, que estão saindo de mais uma temporada exaustiva?