O Wrexham conquistou três promoções consecutivas e agora tem como objetivo chegar à Premier League, sendo que o confronto contra o Chelsea será um bom termômetro para avaliar onde o time se encontra. A equipe da Championship ocupa a oitava posição na tabela, um ponto atrás do Derby County, sexto colocado e na última vaga para os playoffs.

O técnico Phil Parkinson acredita que eles estão prontos para enfrentar o desafio, tendo declarado à ESPN no início deste mês: “Ouça, a estrutura deste clube nos bastidores está pronta para a Premier League e haveria uma quantidade imensa de trabalho a ser feito [se chegássemos lá]?

Claro, mas não seria ótimo ter essa chance? Você provavelmente diria que não estávamos prontos para a Primeira Divisão, muito menos para a Championship, mas acho que no futebol você simplesmente continua evoluindo à medida que avança.”