Getty Images Entertainment
Traduzido por
“Caramba!” – Ryan Reynolds e Hugh Jackman ficaram chocados depois que o Wrexham conseguiu um empate de sonho na FA Cup contra o Chelsea
A reação de Reynolds e Jackman
Reynolds e Jackman ficaram surpresos com o sorteio da quinta rodada da FA Cup, já que o clube do primeiro, o Wrexham, foi emparelhado com o Chelsea. A partida será realizada no Stok Cae Ras, e as duas estrelas da Marvel, mais conhecidas por interpretar Deadpool e Wolverine, respectivamente, podem muito bem estar presentes.
Jackman foi o primeiro a perceber que o Wrexham havia saído do pote, com o time de Liam Rosenior, gigante da Premier League, pronto para visitá-lo. No tweet, Reynolds escreve: “Puta merda”. No vídeo, sua reação é um pouco mais expressiva.
- Getty Images Sport
As ambições do Wrexham na Premier League
O Wrexham conquistou três promoções consecutivas e agora tem como objetivo chegar à Premier League, sendo que o confronto contra o Chelsea será um bom termômetro para avaliar onde o time se encontra. A equipe da Championship ocupa a oitava posição na tabela, um ponto atrás do Derby County, sexto colocado e na última vaga para os playoffs.
O técnico Phil Parkinson acredita que eles estão prontos para enfrentar o desafio, tendo declarado à ESPN no início deste mês: “Ouça, a estrutura deste clube nos bastidores está pronta para a Premier League e haveria uma quantidade imensa de trabalho a ser feito [se chegássemos lá]?
Claro, mas não seria ótimo ter essa chance? Você provavelmente diria que não estávamos prontos para a Primeira Divisão, muito menos para a Championship, mas acho que no futebol você simplesmente continua evoluindo à medida que avança.”
A boa forma do Chelsea
O Chelsea tem estado em boa forma sob o comando de Liam Rosenior, permanecendo invicto nos últimos cinco jogos, e já eliminou clubes da Championship na terceira e quarta rodadas. A equipe de Rosenior goleou o Charlton Athletic por 5 a 1 na terceira rodada e, em seguida, venceu o Hull City por 4 a 0 na quarta. A ambição do time para o próximo mês é conquistar a terceira vitória consecutiva. O Hull é um pouco semelhante ao Wrexham, pois está sete pontos à frente do time galês na segunda divisão.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir?
A partida está marcada para 7 de março, mas isso pode mudar se for selecionada para transmissão ao vivo pela televisão, o que é provável.
Publicidade