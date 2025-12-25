Capitão, líder... lenda? O ranking dos momentos mais polêmicos de John Terry no Chelsea

Dentro das paredes de Stamford Bridge, pelo menos, Terry sempre será um ícone, tendo liderado o clube a cinco títulos da Premier League, cinco Copas da Inglaterra e uma cobiçada coroa da Liga dos Campeões durante uma era brilhante como seu carismático capitão, ganhando entre os torcedores do Chelsea a alcunha de "Capitão, líder, lenda".

Para pessoas neutras e torcedores rivais, no entanto, o ex-zagueiro é amplamente odiado após uma série contravenções de grande visibilidade na mídia e conflitos com a lei, com dois incidentes em particular entre o final dos anos 2000 e o início dos anos 2010 sendo amplamente lembrados até hoje.

Mas o que levou à reputação de Terry cair tanto? Abaixo, a GOAL reflete sobre os nove momentos mais controversos da movimentada carreira do herói do Chelsea...