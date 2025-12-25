+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Terry controversial momentsGetty/GOAL
Krishan Davis

Capitão, líder... lenda? O ranking dos momentos mais polêmicos de John Terry no Chelsea

Apesar de toda a sua qualidade como defensor e seu armário de troféus abundante, a carreira de quase 19 anos de John Terry no Chelsea foi marcada por momentos controversos - desde seus primeiros dias em Stamford Bridge até o auge. Seu legado é, portanto, complexo, com muitos reconhecendo-o como um dos melhores defensores que a Inglaterra já produziu, enquanto simultaneamente ele levantou sérias questões sobre seu caráter

Dentro das paredes de Stamford Bridge, pelo menos, Terry sempre será um ícone, tendo liderado o clube a cinco títulos da Premier League, cinco Copas da Inglaterra e uma cobiçada coroa da Liga dos Campeões durante uma era brilhante como seu carismático capitão, ganhando entre os torcedores do Chelsea a alcunha de "Capitão, líder, lenda".

Para pessoas neutras e torcedores rivais, no entanto, o ex-zagueiro é amplamente odiado após uma série contravenções de grande visibilidade na mídia e conflitos com a lei, com dois incidentes em particular entre o final dos anos 2000 e o início dos anos 2010 sendo amplamente lembrados até hoje.

Mas o que levou à reputação de Terry cair tanto? Abaixo, a GOAL reflete sobre os nove momentos mais controversos da movimentada carreira do herói do Chelsea...

  • Tottenham Hotspur v ChelseaGetty Images Sport

    9Questionando a "integridade" do árbitro

    Terry se viu em apuros em novembro de 2006 após comentários feitos sobre o árbitro Graham Poll, após sua expulsão contra o Tottenham. O zagueiro alegou que o oficial tinha lhe dado razões conflitantes para seu segundo cartão amarelo.

    Ele disse à Chelsea TV: "No campo. Graham Poll me disse que [o cartão amarelo] foi pela colisão onde eu apenas continuei correndo. Então, após o jogo, ele disse que foi pela queda quando eu e Ledley King caímos. Ele obviamente deu uma olhada e decidiu que essa provavelmente era a melhor opção e cobria todos os ângulos para ele."

    Terry foi acusado de conduta imprópria pela associação de futebol inglesa por "questionar a integridade de Poll", o que ele posteriormente admitiu, sendo multado em £ 10.000.

  • 8Multas de estacionamento

    Incrivelmente, Terry foi multado duas vezes por estacionar seu carro em uma vaga para deficientes durante seu tempo no Chelsea - uma vez em 2008 e novamente sete anos depois, em 2015, mesmo que ele supostamente tenha prometido nunca mais fazê-lo após o primeiro incidente.

    O jogador de futebol foi pego em flagrante pela segunda vez, pois foi fotografado com seu carro estacionado na vaga em frente a uma loja de kebab em Esher, Surrey. A primeira infração - que aconteceu na mesma área - foi por usar a vaga de deficientes por duas horas para fazer uma refeição em família, em uma filial da Pizza Express. Ele foi multado em apenas £ 60.

  • Chelsea's English player John Terry takeAFP

    7Alegação de pagamento secreto para turnê no CT

    O Chelsea foi forçado a defender seu capitão em 2009, quando foi alegado que ele havia recebido um pagamento secreto de £ 10.000 de um repórter disfarçado para organizar um tour nos bastidores do centro de treinamento do clube em Cobham, sem informar o então treinador Carlo Ancelotti. Ele teria pedido que £ 8.000 fossem para a caridade e o restante para um intermediário.

    O Blues disse em um comunicado: "O Chelsea FC recebe um grande número de visitantes no centro de treinamento ao longo do ano, a maioria composta por patrocinadores do clube, nossos parceiros de caridade e torcedores. Os jogadores desempenham um papel importante nessas visitas, e John Terry naturalmente tem um papel de liderança. Contrariamente aos relatos da mídia e à aparência de um vídeo editado esta manhã, o clube está confiante de que em nenhum momento Terry pediu ou aceitou dinheiro em relação a visitas ao centro de treinamento." Ancelotti também negou a alegação, dizendo que seu jogador não havia "feito nada de errado".

  • Chelsea Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    6Alegações de Makelele sobre Mourinho

    O ano de 2009 foi tumultuado para Terry, pois ele também teve que enfrentar alegações de um ex-colega de equipe respeitado sobre seu papel na dramática saída de José Mourinho, dois anos antes. O lendário meio-campista defensivo Claude Makelele, que deixou o Chelsea em 2008, escreveu em sua autobiografia que foi informado de que uma discussão entre Mourinho e Terry sobre a condição física do zagueiro teve um papel significativo na saída do técnico português.

    O francês chegou a dizer que seu colega de time fez um pedido de transferência que forçou Roman Abramovich a agir, com tanto o clube quanto Terry forçados a negar as alegações de Makelele.

    "É bizarro, na verdade, porque ele conhece a verdade e eu fui um dos três jogadores ligando para Roman às 1h ou 2h da manhã na noite em que soube que ele havia sido demitido, para mantê-lo", Terry disse mais tarde, acrescentando: "Eu e José sabemos a verdade. É bizarro que Maka tenha colocado isso em seu livro, mas tentei ligar para ele na sexta-feira à noite e o telefone dele estava desligado."

  • Blackburn v Chelsea XGetty Images Sport

    5Urinar em público

    Em um incidente particularmente sórdido que Terry provavelmente gostaria que todos esquecessem, o jogador de futebol foi flagrado por câmeras de segurança urinando embriagado em um copo de cerveja na pista de dança de uma boate em Essex. O jogador tinha 21 anos na época e estava com um dedo do pé quebrado, o que ele supostamente usou como desculpa por não ter ido ao banheiro para se aliviar.

    As imagens mostravam Terry urinando no copo enquanto seus amigos riam e o incentivavam, antes de deixá-lo cair no chão e ser escoltado para fora do clube por seguranças, após um membro da equipe ter chamado a atenção para o ato desagradável. Ironicamente, o clipe vazou na internet três anos depois.

  • John Terry and Frank LampardGetty Images Sport

    4Noite de farra após o atentado de 11 de setembro

    No início de sua carreira no Chelsea, Terry, então com 20 anos, e o colega de clube, a lenda Frank Lampard, estavam entre um grupo de jogadores que se envolveram em um incidente feio e repleto de álcool após os ataques terroristas de 11 de setembro ao World Trade Center, em Nova York.

    Quando seu jogo da Copa da Uefa (hoje chamada de Europa League) foi adiado como um sinal de respeito 24 horas após os ataques, Terry, Lampard, Jody Morris e Eidur Gudjohnsen usaram o tempo livre inesperado para embarcar em uma noite de farra regada à bebida, o que resultou em eles serem vistos "se despindo, xingando e vomitando" em um hotel cheio de cidadãos americanos em luto que estavam presos devido a cancelamentos de vôos perto do aeroporto de Heathrow, em Londres, de acordo com a BBC. Eles também foram posteriormente vistos mergulhando de cabeça nas pistas de um boliche nas proximidades.

    Terry e companhia foram multados em duas semanas de salário pelo Chelsea, com o então diretor-gerente Colin Hutchinson classificando o comportamento deles como "totalmente inaceitável". No entanto, ele negou que os jogadores "pretendessem insultar ou abusar de alguém" em meio às alegações de que zombaram dos americanos presentes.

  • John Terry 2002Getty Images

    3Acusação por ataque em segurança de boate

    Em janeiro de 2002 - no mesmo ano do incidente da urina - Terry e seu companheiro de equipe do Chelsea, Jody Morris, foram presos e acusados de agressão a um segurança de boate, que supostamente foi atingido na cabeça com uma garrafa de vidro. Terry realmente deu um soco no rosto do segurança, mas alegou que agiu em legítima defesa.

    Enfrentando uma possível prisão, Terry e Morris foram eventualmente absolvidos de agressão e tumulto, mas o incidente prejudicou as chances do defensor, que ainda não havia sido convocado, de ir à Copa do Mundo de 2002 com a Inglaterra. A associação de futebol acabou decidindo que ele não deveria estar disponível para seleção até que o caso legal fosse concluído. Ele foi considerado inocente em agosto, pouco depois do término do torneio, e, segundo relatos, deixou o tribunal em lágrimas.

  • Chelsea's captain John Terry (R) fails tAFP

    2O caso Perroncel

    Terry foi acusado de traição várias vezes durante o relacionamento com sua esposa Toni, com quem se casou em 2007, mas a alegação mais infame surgiu em 2010, quando o capitão do Chelsea teve, supostamente, um caso de quatro meses com a namorada do ex-companheiro de equipe Wayne Bridge, Vanessa Perroncel, no final de 2009.

    Quando uma superinjução sobre reportagens da mídia foi suspensa em janeiro de 2010, os rumores foram estampados nos tabloides, embora Perroncel tenha recebido desculpas impressas por violações de sua privacidade. Também foi relatado que Terry pagou à modelo francesa centenas de milhares de libras para manter silêncio. Por sua vez, Perroncel sempre afirmou que o caso nunca aconteceu.

    No entanto, Terry foi destituído da capitania da Inglaterra no mês seguinte (ele foi reintegrado um ano depois) e, quando jogou contra Wayne Bridge pela primeira vez desde que as alegações surgiram, após a transferência deste para o Manchester City em janeiro, o lateral-esquerdo se recusou a apertar sua mão antes do pontapé inicial.

  • Queens Park Rangers v Chelsea - FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    1Caso de racismo

    O incidente mais controverso do tempo brilhante, mas tumultuado, de Terry no Chelsea acabaria por trazer um fim à sua carreira na seleção. Após o derby do oeste de Londres contra o Queens Park Rangers em outubro de 2011, um vídeo circulou nas redes sociais que parecia mostrar o capitão dos Blues chamando Anton Ferdinand - irmão de Rio Ferdinand, colega de equipe de Terry na Inglaterra -, de "preto babaca do caralh*", com um membro do público reportando o incidente à polícia.

    Terry insistiu que apenas reagia a uma acusação feita em campo por Ferdinand, de que teria usado linguagem racista. No entanto, uma investigação policial foi aberta, paralelamente a um inquérito da associação de futebol inglesa, e Terry foi acusado de uso de linguagem racista em dezembro. Como consequência, perdeu a braçadeira da seleção inglesa pela segunda vez, embora tenha sido absolvido no julgamento criminal no verão de 2012.

    Posteriormente, o jogador foi acusado pela associação de usar palavras e comportamento abusivos que "incluíam uma referência à origem étnica e/ou cor e/ou raça de Ferdinand". Terry negou a acusação, e na véspera de sua audiência ele anunciou sua aposentadoria na seleção, dizendo que sua posição havia se tornado "insustentável".

    Terry foi considerado culpado em setembro de 2012, resultando em uma suspensão de quatro meses e uma multa de £ 220,000, além de ser disciplinado internamente pelo Chelsea. Ele não recorreu do veredicto e emitiu um pedido de desculpas no mês seguinte, dizendo: "Embora esteja desapontado com o julgamento, aceito que a linguagem que usei, independentemente do contexto, não é aceitável no campo de futebol nem em qualquer esfera da vida. Com o benefício da retrospectiva, minha linguagem claramente não foi uma reação apropriada à situação para alguém na minha posição."

