Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Capello: "Itália, basta de passinhos laterais, é preciso verticalidade"

Itália

O ex-treinador analisa a derrota da Itália para a Bélgica

Fabio Capello, atual comentarista e ex-treinador de Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, além de técnico de Inglaterra e Rússia, analisa nas páginas da Gazzetta dello Sport a derrota da Itália para a Bélgica, na primeira rodada da Nations League.


Escreve Capello: Itália, por favor, basta de “passes curtos”: é preciso muito mais verticalidade para conseguir machucar os adversários lá na frente. Ontem à noite, contra a Bélgica, isso ficou nitidamente claro: para preparar os próximos compromissos, a equipe de Roberto Mancini pode recomeçar a partir do que mostrou de bom, em certos momentos, no segundo tempo, mas para chegar a ser eficaz no ataque é preciso encontrar alternativas às jogadas laterais: verticalizações e cruzamentos.

  • Capello acrescenta: no primeiro tempo, a Itália provavelmente sentiu bastante a responsabilidade e, infelizmente, a Itália não conseguiu se expressar como sabe. A Bélgica, por outro lado, jogou com mais velocidade e determinação: fez o que quis, infelizmente. Nós abordamos essa primeira partida da Nations League com preocupação demais, vimos pouca coisa e, antes do intervalo, foi Donnarumma quem nos salvou com suas defesas. No segundo tempo, tivemos oportunidades que não fomos competentes para aproveitar, mas tive a impressão de que Mancini precisa transmitir aos jogadores a necessidade de tentar cruzamentos: não se pode jogar sempre pelos lados sem ocupar a área, onde havia sempre e apenas Kean, depois que Pio Esposito saiu. Como se pode marcar, se se joga desse jeito? Chega de “passinhos”, mais verticalidade: esse pode ser o slogan mais adequado para desejar uma Seleção mais eficaz já a partir da próxima partida.



    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga das Nações A
Turquia crest
Turquia
TUR
Itália crest
Itália
ITÁ