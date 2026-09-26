Capello: "Itália, basta de passinhos laterais, é preciso verticalidade"

Fabio Capello, atual comentarista e ex-treinador de Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, além de técnico de Inglaterra e Rússia, analisa nas páginas da Gazzetta dello Sport a derrota da Itália para a Bélgica, na primeira rodada da Nations League.
Escreve Capello: Itália, por favor, basta de “passes curtos”: é preciso muito mais verticalidade para conseguir machucar os adversários lá na frente. Ontem à noite, contra a Bélgica, isso ficou nitidamente claro: para preparar os próximos compromissos, a equipe de Roberto Mancini pode recomeçar a partir do que mostrou de bom, em certos momentos, no segundo tempo, mas para chegar a ser eficaz no ataque é preciso encontrar alternativas às jogadas laterais: verticalizações e cruzamentos.