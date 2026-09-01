Fabio Capello, ex-treinador de Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, além de ex-jogador e atual comentarista, tem ideias claras sobre os favoritos ao Scudetto: "Eu prestaria muita atenção à Roma como primeira adversária da Inter pelo scudetto", declarou à Gazzetta dello Sport.





"O que vi ontem em Lecce não é nada além de uma confirmação daquilo que eu havia destacado. Basicamente, a Roma voltou a jogar como terminou a temporada passada: mostrou que não tem problemas de integração, não precisa fazer nada de diferente. Gasperini conhece perfeitamente seus jogadores e os jogadores conhecem perfeitamente o treinador", acrescentou Capello.



