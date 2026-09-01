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Gianluca Minchiotti

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Capello: "A Roma é a principal rival da Inter pelo Scudetto, melhor do que todas as outras"

Roma
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O ex-técnico fala sobre a luta pelo título italiano

Fabio Capello, ex-treinador de Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, além de ex-jogador e atual comentarista, tem ideias claras sobre os favoritos ao Scudetto: "Eu prestaria muita atenção à Roma como primeira adversária da Inter pelo scudetto", declarou à Gazzetta dello Sport.


"O que vi ontem em Lecce não é nada além de uma confirmação daquilo que eu havia destacado. Basicamente, a Roma voltou a jogar como terminou a temporada passada: mostrou que não tem problemas de integração, não precisa fazer nada de diferente. Gasperini conhece perfeitamente seus jogadores e os jogadores conhecem perfeitamente o treinador", acrescentou Capello.


  • E, por fim: "A Roma não precisa inventar nada, enquanto o Como está em construção, assim como o Milan e a Juventus. O Napoli, por sua vez, precisa reencontrar aquele espírito e aquela vontade que tinham caracterizado as equipes até o ano passado. Hoje, a Roma está como a Inter, que em Cagliari me agradou muito, criou demais. Tanto a Inter quanto a Roma, em essência, já têm o tema a desenvolver sem problemas. E, portanto, estão muito à frente das outras equipes".


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