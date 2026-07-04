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CAOS total após a decisão final sobre o horário do jogo Inglaterra x México nas oitavas de final da Copa do Mundo, após uma reviravolta dramática da FIFA
Órgão regulador desiste do reescalonamento
A tão esperada partida das oitavas de final da Inglaterra contra o México será disputada no horário original, às 18h, horário local (01h BST na segunda-feira), após uma reviravolta repentina nas regras. Um grande pânico logístico se instalou quando os organizadores do torneio propuseram antecipar a partida em seis horas, para o meio-dia (19h, horário de Londres). Embora reportagens iniciais citadas pela BBC Sport indicassem que as previsões de tempestades iminentes estavam motivando a mudança, uma reportagem posterior doThe Athletic revelou que preocupações críticas com a segurança dos torcedores foram, na verdade, os principais fatores por trás das discussões.
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Jogadores da Inglaterra mantêm o foco, apesar da confusão no início da partida
Fontes informaram à BBC Sport que a notícia da mudança proposta irritou profundamente tanto as autoridades inglesas quanto as mexicanas, com o The Athletic acrescentando que as preocupações com o clima eram meramente secundárias, apesar de o especialista Aaron Mentkowski ter previsto um dia normal de verão.
Embora os dirigentes executivos estivessem furiosos em particular com a mudança repentina, os jogadores permaneceram focados em suas tarefas imediatas em campo. Marcus Rashford afirmou: “Acho que, para nós, a forma como nos preparamos para o jogo continua a mesma. Tem que ser assim. Não é o ideal.”
Morgan Rogers acrescentou: “Estaremos prontos independentemente do horário. Estamos ansiosos pelo jogo, seja qual for o horário.”
O técnico do México, Javier Aguirre, declarou: “Temos que mudar tudo. Não é que [a preparação do México] esteja completamente arruinada, mas quase, porque temos que engolir essas seis horas que já tínhamos programado. Obviamente, vamos cumprir as regras da FIFA. Não gosto nada disso, e meus jogadores também não. Nem sequer me pediram a opinião. A FIFA organiza, a FIFA decide, e eu obedeço. Nós nos adaptamos, não há desculpas, e temos que jogar e vencer.”
Condições adversas ameaçam o torneio
Condições climáticas extremas e grandes altitudes têm lançado uma sombra persistente sobre o evento de destaque, coorganizado em toda a América do Norte. De fato, pausas obrigatórias para hidratação foram impostas ao longo de toda a Copa do Mundo, o que gerou críticas generalizadas por parte de jogadores, técnicos e torcedores. Quanto ao próximo confronto das oitavas de final, o histórico estádio Azteca fica a imponentes 7.220 pés acima do nível do mar, representando um desafio físico e fisiológico extenuante para os Três Leões.
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Fortaleza icônica aguarda os visitantes
A equipe de Thomas Tuchel enfrenta um desafio físico e tático extremamente difícil ao pisar no histórico gramado do Estádio Azteca. Os anfitriões locais ostentam um histórico extraordinário em seu icônico estádio, tendo sofrido apenas duas derrotas em 89 partidas internacionais. Lidar com o ambiente hostil e a pressão da torcida colocará à prova a disciplina tática da Inglaterra, que busca avançar para as quartas de final e um possível confronto com o Brasil.
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