CAOS total após a decisão final sobre o horário do jogo Inglaterra x México nas oitavas de final da Copa do Mundo, após uma reviravolta dramática da FIFA

Fontes informaram à BBC Sport que a notícia da mudança proposta irritou profundamente tanto as autoridades inglesas quanto as mexicanas, com o The Athletic acrescentando que as preocupações com o clima eram meramente secundárias, apesar de o especialista Aaron Mentkowski ter previsto um dia normal de verão.

Embora os dirigentes executivos estivessem furiosos em particular com a mudança repentina, os jogadores permaneceram focados em suas tarefas imediatas em campo. Marcus Rashford afirmou: “Acho que, para nós, a forma como nos preparamos para o jogo continua a mesma. Tem que ser assim. Não é o ideal.”

Morgan Rogers acrescentou: “Estaremos prontos independentemente do horário. Estamos ansiosos pelo jogo, seja qual for o horário.”

O técnico do México, Javier Aguirre, declarou: “Temos que mudar tudo. Não é que [a preparação do México] esteja completamente arruinada, mas quase, porque temos que engolir essas seis horas que já tínhamos programado. Obviamente, vamos cumprir as regras da FIFA. Não gosto nada disso, e meus jogadores também não. Nem sequer me pediram a opinião. A FIFA organiza, a FIFA decide, e eu obedeço. Nós nos adaptamos, não há desculpas, e temos que jogar e vencer.”