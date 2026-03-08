Caos no clássico! Torcedores do Celtic e do Rangers são separados pela polícia após invasão violenta do campo ofuscar partida das quartas de final da Copa da Escócia

Conforme noticiado pela BBC, a imensa tensão das quartas de final da Copa da Escócia explodiu dramaticamente logo após o apito final. O Celtic garantiu uma vitória por 4 a 2 nos pênaltis, após o jogo terminar em empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, levando seus torcedores eufóricos a invadirem o gramado sagrado do Ibrox em comemoração selvagem.

No entanto, essas cenas de alegria rapidamente se transformaram em uma situação extremamente desagradável, quando torcedores furiosos do Rangers romperam as barreiras para confrontar seus rivais. Foguetes foram lançados ao ar, criando um ambiente altamente tóxico que forçou a polícia e os seguranças a formar urgentemente uma barreira humana entre os dois grupos antes que a desordem caótica finalmente se acalmasse.