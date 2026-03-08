Getty
Caos no clássico! Torcedores do Celtic e do Rangers são separados pela polícia após invasão violenta do campo ofuscar partida das quartas de final da Copa da Escócia
Distúrbios após o jogo em Ibrox
Conforme noticiado pela BBC, a imensa tensão das quartas de final da Copa da Escócia explodiu dramaticamente logo após o apito final. O Celtic garantiu uma vitória por 4 a 2 nos pênaltis, após o jogo terminar em empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, levando seus torcedores eufóricos a invadirem o gramado sagrado do Ibrox em comemoração selvagem.
No entanto, essas cenas de alegria rapidamente se transformaram em uma situação extremamente desagradável, quando torcedores furiosos do Rangers romperam as barreiras para confrontar seus rivais. Foguetes foram lançados ao ar, criando um ambiente altamente tóxico que forçou a polícia e os seguranças a formar urgentemente uma barreira humana entre os dois grupos antes que a desordem caótica finalmente se acalmasse.
Devolução de alocações fora do local
Este jogo altamente antecipado foi particularmente significativo, pois marcou a primeira vez que os torcedores do Celtic receberam a alocação total da arquibancada Broomloan desde 2018. Aproximadamente 7.500 torcedores visitantes assistiram à partida, uma medida destinada a restaurar a atmosfera tradicionalmente acirrada do famoso clássico.
Durante vários anos, as vagas reservadas para visitantes em ambos os estádios flutuaram drasticamente, muitas vezes sendo reduzidas para menos de 1.000 lugares ou totalmente removidas. A ministra da Segurança Comunitária e das Vítimas da Escócia, Siobhan Brown, descreveu o caos após a partida da copa no domingo como “inaceitável”.
Ela acrescentou: “É particularmente preocupante o uso imprudente de pirotecnia, que poderia ter causado ferimentos graves”.
SFA inicia investigação oficial
A Federação Escocesa de Futebol também emitiu uma declaração, que diz: “A Federação Escocesa de Futebol condena o comportamento dos torcedores que invadiram o campo após a partida das quartas de final da Scottish Gas Scottish Cup, hoje, no Estádio Ibrox. Uma investigação será realizada imediatamente, de acordo com o Protocolo do Painel Judicial.”
Os gerentes reagem ao caos
O técnico do Celtic, Martin O'Neill, refletiu sobre as cenas violentas durante uma entrevista pós-jogo, dizendo: “Você está me fazendo muitas perguntas políticas neste momento em que estou em um estado de euforia. Os torcedores invadiram o campo, grandes cenas no final, por toda parte. Não estou minimizando isso de forma alguma, vou pensar sobre isso e falar com você no momento oportuno.”
Por outro lado, o técnico do Rangers, Danny Rohl, afirmou que não viu grande parte dos confrontos agressivos que marcaram o final da partida exaustiva. Em entrevista à Premier Sports logo após o campo ter sido esvaziado, ele explicou sua saída rápida do banco de reservas e sua falta de visibilidade em relação à invasão do campo, simplesmente observando: “Não sei o que aconteceu no final, eu estava no túnel.”
