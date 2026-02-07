Getty
Candidato a presidência do Barcelona vira ameaça a Deco - e risco de demissão é real
Barcelona se prepara para as eleições
O Barcelona está se preparando para as próximas eleições, que acontecerão no mês que vem. Laporta se candidatará novamente, enquanto Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana e Joan Camprubi também confirmaram suas intenções de concorrer. Laporta foi eleito pela segunda vez em 2021, conquistando 54% dos votos e derrotando Font e Toni Freixa. O presidente do Barcelona já declarou que acredita merecer continuar no cargo, afirmando à RAC1: "Este foi o ano da recuperação do clube e quero me candidatar novamente porque acredito que estamos fazendo um excelente trabalho. Este projeto merece continuar. O programa que apresentamos incluía medidas controversas que tiveram que ser tomadas sob intensa pressão. Entendo por que algumas pessoas não as apoiaram – elas não sabiam de tudo o que estávamos enfrentando internamente. Foi preciso inteligência, coragem e determinação."
"Tivemos que enfrentar uma campanha de descrédito institucional, impulsionada por alguns setores – especialmente pelos nossos rivais. E tivemos que suportar o calvário do registro de jogadores, dificultado ainda mais pela reação agressiva daqueles que não queriam que as coisas corressem bem para nós. Tudo isso me dá forças para continuar. Acredito que o projeto que tenho orgulho de liderar merece seguir em frente – porque é o melhor para o Barcelona. Acima de tudo, amamos este clube e tudo o que fazemos é para o seu bem."
Font planeja demitir Deco e continuar com Flick
Font está pronto para fazer mudanças caso consiga vencer Laporta desta vez. Ele disse à RAC1: "Meu treinador será Hansi Flick, mas Deco não será meu diretor esportivo. Vamos garantir que a estrutura existente seja mais adequada para Hansi Flick e que não haja alguém como Alejandro Echevarria, que não ocupa um cargo oficial, mas exerce influência indevida. Deco é um conselheiro de confiança de Laporta e Alejandro Echevarria."
Font também falou sobre seus planos para o ídolo do Barcelona,
Lionel Messi. O candidato à presidência já havia dito que Messi seria a primeira pessoa para quem ligaria caso vencesse a eleição e admite já ter entrado em contato com a equipe do craque, acrescentando: “Não tenho o número de telefone dele, mas tenho o da família. Temos um projeto para reconstruir pontes. Conversamos com pessoas próximas a ele. Não pedi que ele se posicionasse a meu favor. O que não farei é enganar os membros usando Messi como Laporta fez durante a campanha. O que parece claro é que ele não voltará com Laporta.”
Flick apoia Deco
Deco foi nomeado diretor esportivo do Barcelona em 2023, com um contrato de três anos, e trabalha com Flick desde que o técnico alemão substituiu Xavi no comando da equipe, conquistando dois títulos da Supercopa da Espanha, La Liga e a Copa do Rei.
Flick também foi questionado sobre Deco na sexta-feira e deu seu total apoio ao diretor esportivo do clube. Ele disse em uma coletiva de imprensa antes da partida: "Estou feliz com a situação com Deco. Temos confiança uns nos outros, acreditamos uns nos outros. Buscamos os mesmos jogadores, a mesma filosofia. Ele nos deixa trabalhar. Isso é o importante. Temos a tranquilidade necessária para fazer o que precisa ser feito. Nunca tive isso antes. Aprecio muito isso."
O que vem a seguir para o Barça?
As eleições presidenciais estão marcadas para 15 de março, mesmo dia em que o Barcelona enfrenta o Sevilla pela La Liga e três dias antes do jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Font já criticou o momento escolhido para as eleições, declarando à imprensa: "É óbvio que essas eleições estão sendo convocadas quando convém a Laporta. Ele não se importa em realizar eleições no meio de um mata-mata da Champions League. Mas já esperávamos por isso, não nos surpreende. Estamos preparados. Estas são eleições muito importantes para o futuro do Barça. Começa o momento de devolver o Barça aos seus sócios."
