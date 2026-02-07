Candidato a presidência do Barcelona vira ameaça a Deco - e risco de demissão é real

O Barcelona está se preparando para as próximas eleições, que acontecerão no mês que vem. Laporta se candidatará novamente, enquanto Font, Marc Ciria, Xavier Vilajoana e Joan Camprubi também confirmaram suas intenções de concorrer. Laporta foi eleito pela segunda vez em 2021, conquistando 54% dos votos e derrotando Font e Toni Freixa. O presidente do Barcelona já declarou que acredita merecer continuar no cargo, afirmando à RAC1: "Este foi o ano da recuperação do clube e quero me candidatar novamente porque acredito que estamos fazendo um excelente trabalho. Este projeto merece continuar. O programa que apresentamos incluía medidas controversas que tiveram que ser tomadas sob intensa pressão. Entendo por que algumas pessoas não as apoiaram – elas não sabiam de tudo o que estávamos enfrentando internamente. Foi preciso inteligência, coragem e determinação."

"Tivemos que enfrentar uma campanha de descrédito institucional, impulsionada por alguns setores – especialmente pelos nossos rivais. E tivemos que suportar o calvário do registro de jogadores, dificultado ainda mais pela reação agressiva daqueles que não queriam que as coisas corressem bem para nós. Tudo isso me dá forças para continuar. Acredito que o projeto que tenho orgulho de liderar merece seguir em frente – porque é o melhor para o Barcelona. Acima de tudo, amamos este clube e tudo o que fazemos é para o seu bem."