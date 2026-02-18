Candidato à presidência do Barcelona desfralda enorme faixa com Lionel Messi no centro da cidade e usa slogan da campanha anterior de Joan Laporta

Font também mencionou o nome de Messi em sua campanha. Ele disse ao Mundo Deportivo: “A primeira ligação que farei quando ganharmos as eleições será para Leo Messi. Será a primeira ligação que farei”.

No entanto, a história é diferente para Laporta, que tem uma relação tensa com Messi após sua saída controversa do clube em 2021. Diz-se que Messi está “muito, muito irritado” com Laporta por causa de sua saída, e o presidente do Barcelona admitiu que a saga “o deixou triste”.

Messi está atualmente contratado pelo Inter Miami até o final da temporada 2028 da MLS, mas já falou anteriormente sobre seu desejo de retornar ao Barcelona. Ele disse ao Sport: “Eu realmente quero voltar para lá, sentimos muita saudade de Barcelona. Minha esposa, meus filhos e eu estamos sempre falando sobre Barcelona e a ideia de voltar. Temos nossa casa lá, tudo, então é isso que queremos. Estou realmente ansioso para voltar ao estádio quando ele estiver pronto, porque desde que parti para Paris, não voltei ao Camp Nou, e depois eles se mudaram para Montjuic.”

Não seria surpresa ver Messi assumir uma função futura no Barcelona quando encerrar sua carreira como jogador, e ele sem dúvida acompanhará de perto os acontecimentos no Camp Nou antes da grande votação do mês que vem.