Candidato à presidência do Barcelona desfralda enorme faixa com Lionel Messi no centro da cidade e usa slogan da campanha anterior de Joan Laporta
Campanhas eleitorais em andamento em Barcelona
Os candidatos à presidência do Barcelona estão ocupados com a campanha eleitoral antes das eleições que ocorrerão no dia 15 de março. Laporta é o favorito à vitória e espera continuar por mais um mandato, mas enfrenta a concorrência de vários adversários. Victor Font, que Laporta derrotou na última vez, está novamente na disputa, juntamente com Ciria, Xavier Vilajoana, Daniel Juan e William Maddock.
Ciria chamou a atenção com seu banner atraente, que mostra uma foto de Messi segurando a camisa do Barcelona. A imagem é da famosa comemoração de Messi após marcar o gol da vitória nos acréscimos contra o Real Madrid, no Santiago Bernabeu, em 2017.
Ciria quer Messi de volta
O nome de Messi aparece frequentemente nas campanhas presidenciais, já que os candidatos procuram impressionar os eleitores. Não é surpresa ouvir o nome do astro argentino ser mencionado novamente desta vez, já que Ciria insistiu anteriormente que a lenda do clube deve ser trazida de volta ao clube.
Depois que Messi fez uma visita secreta ao renovado Camp Nou em dezembro, Cirita disse aos repórteres: “Queremos que nossas lendas possam voltar ao clube e não tenham que fazer isso no meio da noite e escondidas. Faremos todo o possível para conseguir isso. [Messi] é uma figura indispensável para este clube. Ele deve voltar com um sistema de apoio sólido e uma boa estrutura em vigor. A relação Messi-Barça tem que ser como a de Michael Jordan-Nike. Deve ir além, desde as áreas comerciais e institucionais do clube até os patrocinadores e o desenvolvimento dos jogadores na La Masia. Com o melhor jogador da história do clube, podemos fazer muitas coisas e ganhar muito dinheiro. Trazer ele de volta é essencial se quisermos sair da situação financeira em que nos encontramos. Não se trata de convencê-lo com uma estátua ou um jogo em homenagem. Trata-se de um acordo que torne o melhor esportista do planeta o maior embaixador do Barça.”
Um problema Messi para Laporta?
Font também mencionou o nome de Messi em sua campanha. Ele disse ao Mundo Deportivo: “A primeira ligação que farei quando ganharmos as eleições será para Leo Messi. Será a primeira ligação que farei”.
No entanto, a história é diferente para Laporta, que tem uma relação tensa com Messi após sua saída controversa do clube em 2021. Diz-se que Messi está “muito, muito irritado” com Laporta por causa de sua saída, e o presidente do Barcelona admitiu que a saga “o deixou triste”.
Messi está atualmente contratado pelo Inter Miami até o final da temporada 2028 da MLS, mas já falou anteriormente sobre seu desejo de retornar ao Barcelona. Ele disse ao Sport: “Eu realmente quero voltar para lá, sentimos muita saudade de Barcelona. Minha esposa, meus filhos e eu estamos sempre falando sobre Barcelona e a ideia de voltar. Temos nossa casa lá, tudo, então é isso que queremos. Estou realmente ansioso para voltar ao estádio quando ele estiver pronto, porque desde que parti para Paris, não voltei ao Camp Nou, e depois eles se mudaram para Montjuic.”
Não seria surpresa ver Messi assumir uma função futura no Barcelona quando encerrar sua carreira como jogador, e ele sem dúvida acompanhará de perto os acontecimentos no Camp Nou antes da grande votação do mês que vem.
O que vem a seguir?
Os candidatos à presidência do Barcelona precisam de 10.000 assinaturas para passar pelo processo de pré-candidatura até 2 de março. Os candidatos finais serão revelados após essa data, antes das eleições de 15 de março, mesmo dia em que a equipe de Hansi Flick enfrentará o Sevilla na La Liga.
