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Cancelo solta a bomba: “Vim para o Al-Hilal apenas pelo Jesus... e o Neymar é uma joia preciosa”

J. Cancelo
J. Jesus
Neymar
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Barcelona
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Al Hilal
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O que disse o craque do Barcelona?

O lateral-direito português João Cancelo, atualmente emprestado ao Barcelona pelo Al-Hilal, fez declarações interessantes nas quais falou sobre sua experiência com o “Al-Hilal”, e sobre os detalhes das negociações que conduziu, além de sua experiência jogando ao lado do astro brasileiro Neymar da Silva, revelando novos aspectos de sua trajetória profissional.

Leia também... Depois de Jesus... Novo técnico define sua posição sobre o comando da seleção saudita

O Al-Hilal havia contratado Cancelo no verão de 2024, vindo do Manchester City, mas ele partiu por empréstimo para o Barça no início de janeiro deste ano.

Reportagens da imprensa indicam que o jogador deseja continuar no Barça, em meio a um forte desejo do clube catalão de mantê-lo, mas ele enfrenta uma crise para sair do Al-Hilal, que espera obter uma compensação financeira adequada.


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    Negociações do Al-Hilal

    Cancelo disse em declarações à imprensa: “O Al-Hilal não era minha opção inicial, mas Jorge Jesus era o técnico da equipe na época, entrou em contato comigo e me convenceu a vir”.

    E acrescentou: “Não sei se o Al-Hilal queria contratar outro jogador, mas vim apenas por causa de Jorge Jesus, que me convenceu com esta proposta”.

    Cancelo disputou 45 partidas pelo Al-Hilal em diversas competições, marcando dois gols e dando 14 assistências.

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  • Neymar, "uma joia preciosa"

    O lateral português João Cancelo falou longamente sobre seu ex-companheiro de equipe, o brasileiro Neymar da Silva, afirmando que o jogador é um caso à parte dentro dos campos.

    Cancelo disse: “É verdade que Neymar não está em sua melhor forma física no momento, mas, para mim, ele é uma joia preciosa em todos os sentidos da palavra”.

    E continuou: “Tive a oportunidade de treinar com ele enquanto ele estava no Al-Hilal, e foi uma experiência excepcional em todos os aspectos. O que o diferencia não são apenas suas habilidades técnicas, mas também sua profunda compreensão do jogo e sua maneira de se movimentar em campo, o que o torna diferente de qualquer outro jogador com quem já convivi”.

    Cancelo completou: “Já treinei com muitos grandes astros e vi níveis altíssimos de profissionalismo e talento, mas Neymar continua sendo único.”

    E concluiu: “Sua personalidade em campo, sua capacidade de fazer a diferença a qualquer momento e sua visão de jogo fazem dele um jogador verdadeiramente excepcional. Ele é um jogador completamente diferente dos demais, e a experiência de jogar e treinar com ele me acrescentou muito, tanto no aspecto técnico quanto no pessoal.”


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    Um futuro incerto

    O futuro de Cancelo ainda está em aberto, mas o que é certo é que o jogador deseja permanecer no Barcelona.

    O Barcelona quer manter Cancelo após o fim da temporada, sem pagar nada ao clube saudita, mas, por outro lado, o Al-Hilal insiste em receber 15 milhões de euros em troca da saída do craque português.

    Em meio à incerteza sobre a situação de Cancelo, o ex-jogador do Manchester City declarou ao canal português Canal 11 que gostaria de voltar ao Benfica em algum momento.