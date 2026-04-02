Cancelo solta a bomba: “Vim para o Al-Hilal apenas pelo Jesus... e o Neymar é uma joia preciosa”

O lateral-direito português João Cancelo, atualmente emprestado ao Barcelona pelo Al-Hilal, fez declarações interessantes nas quais falou sobre sua experiência com o “Al-Hilal”, e sobre os detalhes das negociações que conduziu, além de sua experiência jogando ao lado do astro brasileiro Neymar da Silva, revelando novos aspectos de sua trajetória profissional.

Leia também... Depois de Jesus... Novo técnico define sua posição sobre o comando da seleção saudita

O Al-Hilal havia contratado Cancelo no verão de 2024, vindo do Manchester City, mas ele partiu por empréstimo para o Barça no início de janeiro deste ano.

Reportagens da imprensa indicam que o jogador deseja continuar no Barça, em meio a um forte desejo do clube catalão de mantê-lo, mas ele enfrenta uma crise para sair do Al-Hilal, que espera obter uma compensação financeira adequada.



