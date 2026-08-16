Cancelo aguarda passo inédito na história do Barcelona

O português João Cancelo, lateral do Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem se esforçado muito para realizar seu sonho de retornar às fileiras do Barcelona.

As últimas horas parecem aproximar Cancelo de um retorno ao Barça, algo que, ao mesmo tempo, o tornaria um jogador especial no clube e no futebol de forma geral.

O jornal Mundo Deportivo destacou: "Esta será a terceira passagem de Cancelo com a camisa do Barcelona, levando em conta que ele foi obrigado a retornar temporariamente aos treinamentos de seu clube, o Al-Hilal, neste verão."

O Barcelona já viu o retorno de vários jogadores de destaque que deixaram o clube e depois voltaram a ele, mas que passaram por apenas duas passagens.

Entre os exemplos disso está Hristo Stoichkov, que se transferiu para o Parma em 1995 antes de retornar ao Barcelona em 1996, e também, nos últimos anos, Dani Alves, que rescindiu seu contrato com o São Paulo e jogou a segunda metade da temporada 2021-2022 no Barcelona.

Também já se passaram muitos anos desde o caso de Iván de la Peña, que se transferiu para a Lazio em 1998, antes de retornar ao Barcelona por empréstimo durante a temporada 2000-2001.

Há ainda casos de jogadores formados na academia do clube, que durante seu período de formação se transferiram para outros clubes antes de retornarem à sua primeira casa, o Barcelona, como jogadores profissionais. Alguns retornaram de graça, como Eric García; outros voltaram por meio de uma opção de recompra, como Gerard Piqué e Jordi Alba; outros foram contratados pelo valor de mercado, como Dani Olmo; e outro cujo retorno atingiu um valor elevado, como Gerard López.

E em outros clubes há jogadores conhecidos que passaram por três períodos em suas equipes, e entre os casos incomuns estão Carlos Tévez com o Boca Juniors, Adriano Leite com o Flamengo e Nuri Şahin com o Borussia Dortmund.