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Cancelo aguarda passo inédito na história do Barcelona

Mercado da bola
J. Cancelo
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O português João Cancelo, lateral do Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem se esforçado muito para realizar seu sonho de retornar às fileiras do Barcelona.

As últimas horas parecem aproximar Cancelo de um retorno ao Barça, algo que, ao mesmo tempo, o tornaria um jogador especial no clube e no futebol de forma geral.

O jornal Mundo Deportivo destacou: "Esta será a terceira passagem de Cancelo com a camisa do Barcelona, levando em conta que ele foi obrigado a retornar temporariamente aos treinamentos de seu clube, o Al-Hilal, neste verão."

O Barcelona já viu o retorno de vários jogadores de destaque que deixaram o clube e depois voltaram a ele, mas que passaram por apenas duas passagens.

Entre os exemplos disso está Hristo Stoichkov, que se transferiu para o Parma em 1995 antes de retornar ao Barcelona em 1996, e também, nos últimos anos, Dani Alves, que rescindiu seu contrato com o São Paulo e jogou a segunda metade da temporada 2021-2022 no Barcelona.

Também já se passaram muitos anos desde o caso de Iván de la Peña, que se transferiu para a Lazio em 1998, antes de retornar ao Barcelona por empréstimo durante a temporada 2000-2001.

Há ainda casos de jogadores formados na academia do clube, que durante seu período de formação se transferiram para outros clubes antes de retornarem à sua primeira casa, o Barcelona, como jogadores profissionais. Alguns retornaram de graça, como Eric García; outros voltaram por meio de uma opção de recompra, como Gerard Piqué e Jordi Alba; outros foram contratados pelo valor de mercado, como Dani Olmo; e outro cujo retorno atingiu um valor elevado, como Gerard López.

E em outros clubes há jogadores conhecidos que passaram por três períodos em suas equipes, e entre os casos incomuns estão Carlos Tévez com o Boca Juniors, Adriano Leite com o Flamengo e Nuri Şahin com o Borussia Dortmund.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    A transferência para o Barcelona na temporada 2023-2024

    Dessa forma, Cancelo será um caso raro se completar sua terceira passagem pelo Barcelona, embora seu retorno desta vez seja, muito provavelmente, o primeiro em que ele será um jogador de propriedade integral do clube.

    A primeira vez em que o lateral internacional português chegou ao Barcelona foi por empréstimo, vindo do Manchester City.

    Em setembro de 2023, após a deterioração da boa relação que inicialmente o unia a Pep Guardiola, Cancelo se juntou à equipe do técnico Xavi Hernández, e deveria ocupar a posição de lateral-direito.

    Cumpriu a temporada acordada e apresentou atuações notáveis, ao lado de alguns erros graves, mas, de modo geral, deixou uma boa impressão no Barcelona antes que sua primeira passagem com a camisa do clube chegasse ao fim.

    Durante a temporada 2023-2024, o português disputou 42 partidas, sendo 32 na LaLiga e 10 na Liga dos Campeões, marcou 4 gols e deu 5 assistências, jogando tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito da linha defensiva.

    No verão daquele ano, mais precisamente em agosto de 2024, Cancelo se transferiu do Manchester City para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 25 milhões de euros, e o Barcelona não estava em condições de prolongar sua permanência.

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    O retorno ao Barcelona na temporada 2025-2026

    Durante a janela de transferências de inverno da temporada 2025-2026, surgiu a oportunidade de retornar ao Barcelona, mais uma vez por empréstimo.

    Desta vez, o Al-Hilal foi o clube que emprestaria o jogador, que voltou a restabelecer uma boa relação com o técnico do Barcelona, desta vez com Flick.

    Cancelo foi apresentado novamente em janeiro de 2026 como jogador do Barcelona até o fim da temporada 2025-2026.

    No total, Cancelo disputou 23 partidas na segunda metade da temporada passada com o Barcelona, sendo 16 no Campeonato Espanhol, 4 na Liga dos Campeões e 3 na Copa do Rei.

    Nesse período, contribuiu com dois gols e três assistências no Campeonato Espanhol, além de um passe decisivo na Copa do Rei.

    Agora, aos 32 anos, Cancelo quer voltar ao Barcelona, desta vez como jogador do elenco de forma definitiva e permanente, ao clube ao qual nunca deixou de enviar sinais que confirmam o quanto é ligado a ele.

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