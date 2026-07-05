Campeonato Europeu Sub-19, Ucrânia x Itália AO VIVO

Após o empate com a Croácia e a vitória na estreia contra a Sérvia, a Seleção Sub-19 da Itália enfrenta a Ucrânia na última partida do Grupo B. Os Azzurrini precisam, no mínimo, empatar para garantir a classificação para as semifinais, enquanto precisam vencer para assumir a liderança do grupo e evitar enfrentar a Espanha, que passou pelo Grupo A vencendo todas as partidas.
O técnico Bollini volta a contar com Liberali no meio-campo e com Iddrisou no ataque, enquanto, pela Ucrânia, vale a pena ficar de olho em Vitaliy Glyut, autor dos dois gols decisivos na última vitória dos “gialloblù” contra a Sérvia.