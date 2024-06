Quem é Yannick Bolasie, atacante ex-Premier League que joga o Brasileirão pelo Criciúma

Conheça a trajetória de Yannick Bolasie, atacante com passagens pelo futebol europeu, que agora está encantando a torcida do Criciúma

Yannick Bolasie está vivendo uma nova fase na carreira ao atuar pelo Criciúma, no Brasileirão. O jogador, com passagens pela Premier League e outras ligas europeias, está conquistando fãs no Brasil com boas atuações e carisma nas redes sociais.

Natural de Lyon, França, mas com nacionalidade congolesa, Bolasie colecionou diversas experiências em clubes da Europa antes de se aventurar no futebol brasileiro. Aos 35 anos, ele trouxe sua experiência e talento para o Criciúma, onde já está fazendo a diferença. Desde sua estreia, Bolasie tem se destacado não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também por sua interação com os torcedores e sua presença ativa nas redes sociais.

A seguir, a GOAL conta tudo sobre o jogador...