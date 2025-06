As campanhas do Vasco no Mundial de Clubes

Conheça as campanhas do cruzmaltina nas competições de Mundial de Clubes

Fundado por imigrantes portugueses, o Vasco da Gama construiu uma trajetória marcada por conquistas expressivas ao longo das décadas. Com uma das maiores torcidas do Brasil, o clube é sinônimo de tradição, resistência e protagonismo nas grandes decisões do futebol sul-americano e mundial.

Ao longo de mais de 125 anos de história, poucos momentos foram tão simbólicos no cenário internacional quanto a participação do Vasco no Mundial de Clubes. Mais do que disputar um título global, o clube carioca levou ao Japão, em 1998, uma geração talentosa, forjada em títulos e marcada por um futebol competitivo, técnico e vibrante.

A história poderia ter tido um desfecho diferente — e talvez até mais justo —, mas o que se viu foi uma exibição memorável, digna das grandes tradições vascaínas.