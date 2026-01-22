+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Camisas do Palmeiras para 2026
Pedro Augusto Dias

As camisas dos times do Brasileirão Série A na temporada 2026

Tradição, identidade e inovação se encontram nos novos uniformes dos clubes da primeira divisão nacional para a nova temporada

Se tem algo que o torcedor leva a sério, é a camisa do seu time. Mais do que um uniforme, ela simboliza a paixão que atravessa gerações. Por isso, cada novo lançamento desperta expectativa: qualquer detalhe pode virar motivo de orgulho ou debate, especialmente quando mexe em cores, listras ou escudos tão marcantes.

Para a temporada 2026, os clubes da Série A do Brasileirão apostam em propostas que misturam referências históricas com conceitos modernos, buscando renovar sem romper com a essência. A seguir, a GOAL apresenta os uniformes das equipes da elite do futebol brasileiro. Vale conferir com atenção — e, claro, tirar suas próprias conclusões.

  • Athletico-PR | Camisa 1

    *não divulgada

  • Athletico-PR | Camisa 2

    *não divulgada

  • Reforços do Atlético-MG para 2026Pedro Souza/Atlético

    Atlético-MG | Camisa 1

  • Camisa alternativa do Atlético-MG para 2026Reprodução/Atlético-MG

    Atlético-MG | Camisa 2

  • Bahia | Camisa 1

    *não divulgada

  • Bahia | Camisa 2

    *não divulgada

  • Botafogo | Camisa 1

    *não divulgada

  • Botafogo | Camisa 2

    *não divulgada

  • Camisa principal da Chapecoense para 2026Reprodução/Chapecoense

    Chapecoense | Camisa 1

  • Chapecoense | Camisa 2

    *não divulgada

  • Corinthians | Camisa 1

    *não divulgada

  • Corinthians | Camisa 2

    *não divulgada

  • Coritiba | Camisa 1

    *não divulgada

  • Coritiba | Camisa 2

    *não divulgada

  • Camisa principal do Cruzeiro para 2026Divulgação/Adidas

    Cruzeiro | Camisa 1

  • Cruzeiro | Camisa 2

    *não divulgada

  • Flamengo | Camisa 1

    *não divulgada

  • Flamengo | Camisa 2

    *não divulgada

  • Camisas do Fluminense para 2026Divulgação/Fluminense

    Fluminense | Camisa 1

  • Camisas do Fluminense para 2026Divulgação/Fluminense

    Fluminense | Camisa 2

  • Grêmio | Camisa 1

    *não divulgada

  • Grêmio | Camisa 2

    *não divulgada

  • Internacional | Camisa 1

    *não divulgada

  • Internacional | Camisa 2

    *não divulgada

  • Mirassol | Camisa 1

    *não divulgada

  • Mirassol | Camisa 2

    *não divulgada

  • Camisa principal do Palmeiras para 2026Divulgação/Palmeiras

    Palmeiras | Camisa 1

  • Camisa alternativa do Palmeiras para 2026Divulgação/Palmeiras

    Palmeiras | Camisa 2

  • Red Bull Bragantino | Camisa 1

    *não divulgada

  • Red Bull Bragantino | Camisa 2

    *não divulgada

  • Remo | Camisa 1

    *não divulgada

  • Remo | Camisa 2

    *não divulgada

  • Santos | Camisa 1

    *não divulgada

  • Santos | Camisa 2

    *não divulgada

  • São Paulo | Camisa 1

    *não divulgada

  • São Paulo | Camisa 2

    *não divulgada

  • Camisa 1 do Vasco para 2026Divulgação/Nike

    Vasco | Camisa 1

  • Vasco | Camisa 2

    *não divulgada

  • Vitória | Camisa 1

    *não divulgada

  • Vitória | Camisa 2

    *não divulgada

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0