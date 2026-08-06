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West Ham 2026-27 home kit 1New Balance
Renuka Odedra

Traduzido por

Camisa do West Ham 2026-27: novas camisas 1, 2 e 3, além dos uniformes de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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West Ham
West Ham United Women

Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do West Ham para a temporada 2026/27.

O West Ham United está entrando em uma nova era para a temporada 2026-27, o que faz do próximo ciclo de uniformes do clube um dos mais aguardados dos últimos anos. Os uniformes 1 e 2 já foram lançados, e os torcedores podem esperar um início estiloso dessa nova era.

Embora mockups gráficos específicos e vazamentos de padrões do tecido da terceira camisa ainda estejam sendo mantidos em absoluto sigilo, uma enorme mudança nas parcerias comerciais do clube já nos deu uma prévia definitiva de como os novos uniformes serão do ponto de vista logístico.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes 2026-27 do West Ham, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

  • West Ham 2026-27 home kit New Balance

    Camisa 1 do West Ham para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme titular do West Ham para 2026-27 tem um design ousado e original, com o retorno das icônicas mangas em ‘Bonds Blue’. O novo uniforme mistura o tradicional com o estilo contemporâneo característico da New Balance, na primeira colaboração do clube com a principal marca de material esportivo. O icônico corpo grená é complementado por detalhes sutis em chevron tecidos no tecido, com padrões em grená e azul na gola e nos punhos.


  • West Ham 26/27 away kit New Balance

    Camisa 2 do West Ham para 2026-27: data de lançamento e preço

    O West Ham traz de volta o uniforme branco de visitante para a temporada 2026-27, usado em alguns dos momentos mais memoráveis da história do West Ham United, reinventado pela New Balance para a próxima temporada. Um uniforme branco de visitante há muito tempo ocupa um lugar especial na história do West Ham e foi a cor usada por Billy Bonds e seus companheiros de equipe quando o West Ham conquistou a FA Cup em 1980. 

    Com detalhes em grená e azul na gola e nos punhos, a camisa também traz os martelos cruzados do clube sozinhos no peito. Com padrões sutis inspirados no teto ornamentado do icônico Boleyn Tavern incorporados ao tecido, o design tem raízes na arte do East End.



  • West Ham 26/27 third kit New Balance

    Terceiro uniforme do West Ham para 2026-27: data de lançamento e preço

    O West Ham United revelou seu terceiro uniforme da New Balance para 2026-27, que é ousado, vibrante e contemporâneo. Uma distinta cor azul-clara ganha vida com gráficos tonais fluidos, criando um visual marcante que captura a vibração do verão.​ Inspirado no hino que define o clube e no coração criativo do leste de Londres, este design único entrega um visual renovado para a próxima temporada.​




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