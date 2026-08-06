Camisa do West Ham 2026-27: novas camisas 1, 2 e 3, além dos uniformes de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

O West Ham United está entrando em uma nova era para a temporada 2026-27, o que faz do próximo ciclo de uniformes do clube um dos mais aguardados dos últimos anos. Os uniformes 1 e 2 já foram lançados, e os torcedores podem esperar um início estiloso dessa nova era.

Embora mockups gráficos específicos e vazamentos de padrões do tecido da terceira camisa ainda estejam sendo mantidos em absoluto sigilo, uma enorme mudança nas parcerias comerciais do clube já nos deu uma prévia definitiva de como os novos uniformes serão do ponto de vista logístico.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes 2026-27 do West Ham, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.