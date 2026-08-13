O uniforme 1 da temporada 2026/27 resgata as grossas listras vermelhas e pretas, marcantes, largas e inconfundíveis, por todo o corpo da camisa, tanto na frente quanto nas costas, completadas pelo retorno do calção branco e das meias pretas. Um visual que sempre falou por si só.

Estas não são apenas listras; elas são a marca definidora do AC Milan. Cada detalhe reforça essa identidade. A inscrição "De Milão para o mundo" presta homenagem aos milhões de torcedores ao redor do planeta, capazes de fazer o clube se sentir em casa em todos os continentes. Na parte de trás da gola, um selo de cera eterniza o escudo rossonero: a essência do AC Milan, estampada em cada camisa como sua assinatura autêntica, uma herança atemporal passada de pai para filho.

O uniforme réplica custa £85, com a versão autêntica disponível por £125.



