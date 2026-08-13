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AC Milan 26-27 home kit PUMA
Angelica Daujotas

Traduzido por

Camisa do Milan para 2026-27: novas camisas 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Milan para a temporada 2026-27.

Tudo o que você precisa saber sobre os uniformes do Milan para 2026-27, incluindo designs vazados, combinações de cores e datas previstas de lançamento.

GOAL analisa tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Milan para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los

  • AC Milan 26-27 home kit PUMA

    Camisa 1 do AC Milan para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 1 da temporada 2026/27 resgata as grossas listras vermelhas e pretas, marcantes, largas e inconfundíveis, por todo o corpo da camisa, tanto na frente quanto nas costas, completadas pelo retorno do calção branco e das meias pretas. Um visual que sempre falou por si só.

    Estas não são apenas listras; elas são a marca definidora do AC Milan. Cada detalhe reforça essa identidade. A inscrição "De Milão para o mundo" presta homenagem aos milhões de torcedores ao redor do planeta, capazes de fazer o clube se sentir em casa em todos os continentes. Na parte de trás da gola, um selo de cera eterniza o escudo rossonero: a essência do AC Milan, estampada em cada camisa como sua assinatura autêntica, uma herança atemporal passada de pai para filho.

    O uniforme réplica custa £85, com a versão autêntica disponível por £125.


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  • AC Milan Away 26-27 kitPUMA

    Uniforme 2 do Milan para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 2 do Milan para 2026-27 é o clássico branco, a cor das maiores ocasiões. É uma mentalidade que transforma cada revés em um novo ponto de partida, uma ideia que os torcedores do Milan condensaram em uma única frase: “Dopo Istanbul c’è sempre Atene” (Depois de Istambul, sempre há Atenas). Estampadas na parte de trás da gola, essas poucas palavras conectam quem viveu a luz de Atenas após a escuridão de Istambul às novas gerações que agora levam esse legado adiante.



  • AC Milan 2026-27 third kit PUMA

    Terceiro uniforme do Milan para 2026-27: data de lançamento e preço

    A terceira camisa do AC Milan para 2026-27 apresenta um visual elegante e moderno, com base em preto profundo/cinza-chumbo e detalhes em vermelho fluorescente de destaque. Desenvolvido em torno do conceito "Rossoneri sob uma nova luz", o uniforme reimagina a icônica paleta de cores do clube com logos vermelhos vibrantes alinhados centralmente, gola redonda, punhos nas mangas e um sutil emblema do diabo Diavolo abaixo da gola, na parte de trás. Sua característica mais marcante são os elementos reativos aos raios UV, que fazem com que detalhes selecionados da camisa mudem dinamicamente de aparência dependendo das condições de iluminação.



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