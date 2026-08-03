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Man City home 26/27 kit 2PUMA
Renuka Odedra

Traduzido por

Camisa do Manchester City 2026-27: nova camisa 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Novo uniforme titular do Manchester City para 2026-27 é revelado.

O tema central que conecta a coleção de uniformes do Manchester City para 2026-27 é 'Não é o City de sempre'. A PUMA e o clube estão usando esse tema de campanha para desafiar os designs tradicionais e estáticos de uniformes e celebrar uma cultura de evolução constante, ambição incansável e de fazer as coisas de forma diferente.

Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Manchester City para 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.

  • Man City 26/27 kit 2PUMA

    Camisa 1 do Manchester City para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 1 do Manchester City para 2026-27 rompe com a abordagem tradicional de tom único ao apresentar um degradê distinto em azul-celeste. Desvanecendo suavemente de um tom mais escuro nos ombros até o branco na barra inferior, o design foi pensado para representar uma linha do tempo visual dos vários tons de azul-celeste que o clube usou ao longo de sua história.

    Ele é bem emoldurado por uma gola branca nítida e punhos das mangas brancos, e finalizado com um escudo monocromático do clube em prata metálica e a marca do patrocinador no mesmo estilo, para enfatizar um tema de progressão moderna.

    A versão réplica do uniforme custa £ 85, enquanto a versão autêntica está disponível por £ 125.




  • Man City away kit 26/27 PUMA

    Camisa 2 do Manchester City para 2026-27: data de lançamento e preço

    Ousado em preto e amarelo, finalizado com um enxame de abelhas operárias, este uniforme é construído em torno de um dos símbolos mais reconhecíveis da cidade: a abelha de Manchester. A abelha está nas ruas de Manchester muito antes de estar em uma camisa de futebol, um símbolo do trabalho duro, da união e da resiliência que definem a cidade. O uniforme reserva para 2026-27 a coloca em destaque, com um design que transmite o barulho do setor visitante e a identidade das ruas de casa.


  • Terceiro uniforme do Manchester City para 2026-27: data de lançamento e preço

    O vazamento do terceiro uniforme do Manchester City para 2026-27 revela uma história de bastidores bastante única: a camisa nasceu, na verdade, de um concurso de design entre torcedores usando a ferramenta AI Creator da Puma. Depois que os torcedores enviaram quase 180.000 designs, a Puma selecionou o visual final a partir de 10 finalistas escolhidos por votação dos fãs, fazendo algumas modificações profissionais no layout.


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