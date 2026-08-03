O uniforme 1 do Manchester City para 2026-27 rompe com a abordagem tradicional de tom único ao apresentar um degradê distinto em azul-celeste. Desvanecendo suavemente de um tom mais escuro nos ombros até o branco na barra inferior, o design foi pensado para representar uma linha do tempo visual dos vários tons de azul-celeste que o clube usou ao longo de sua história.

Ele é bem emoldurado por uma gola branca nítida e punhos das mangas brancos, e finalizado com um escudo monocromático do clube em prata metálica e a marca do patrocinador no mesmo estilo, para enfatizar um tema de progressão moderna.

A versão réplica do uniforme custa £ 85, enquanto a versão autêntica está disponível por £ 125.











