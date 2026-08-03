O tema central que conecta a coleção de uniformes do Manchester City para 2026-27 é 'Não é o City de sempre'. A PUMA e o clube estão usando esse tema de campanha para desafiar os designs tradicionais e estáticos de uniformes e celebrar uma cultura de evolução constante, ambição incansável e de fazer as coisas de forma diferente.
Deixe a GOAL explicar tudo o que você precisa saber sobre o uniforme titular do Manchester City para 2026-27, incluindo data de lançamento, preço, vazamentos e detalhes do design.