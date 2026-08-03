Adidas e Arsenal anunciaram oficialmente o novo uniforme 1 do clube para a temporada 2026-27, com a nova camisa prestando homenagem a um marco importante na história do Arsenal. O uniforme celebra os 20 anos desde que o Arsenal se mudou para o Emirates Stadium, combinando a identidade tradicional do clube com elementos de design inspirados em sua casa moderna.

A campanha de lançamento coloca os torcedores no centro da divulgação, destacando a conexão entre os jogadores do Arsenal e sua torcida ao redor do mundo. O filme que acompanha a ação conta com estrelas como Martin Ødegaard e Alessia Russo, além de torcedores do norte de Londres e de outros lugares, refletindo sobre memórias compartilhadas criadas no Emirates Stadium ao longo das últimas duas décadas.

A nova camisa 1 do Arsenal, produzida pela adidas, mantém intacto o icônico visual vermelho e branco do clube, ao mesmo tempo em que introduz novos detalhes sutis ligados à arquitetura e à atmosfera do estádio. O uniforme será usado ao longo da temporada 2026-27, enquanto o time de Mikel Arteta busca voltar a disputar títulos importantes.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Arsenal para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

Loja: uniformes do Arsenal 2026-27



