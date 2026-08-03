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Arsenal 2026-27 home kitadidas

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Camisa do Arsenal 2026-27: nova camisa 1, 2, 3 e de goleiro, datas de lançamento, vazamentos e preços

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Adidas lança o ousado novo uniforme titular do Arsenal em homenagem a duas décadas no Emirates

Adidas e Arsenal anunciaram oficialmente o novo uniforme 1 do clube para a temporada 2026-27, com a nova camisa prestando homenagem a um marco importante na história do Arsenal. O uniforme celebra os 20 anos desde que o Arsenal se mudou para o Emirates Stadium, combinando a identidade tradicional do clube com elementos de design inspirados em sua casa moderna.

A campanha de lançamento coloca os torcedores no centro da divulgação, destacando a conexão entre os jogadores do Arsenal e sua torcida ao redor do mundo. O filme que acompanha a ação conta com estrelas como Martin Ødegaard e Alessia Russo, além de torcedores do norte de Londres e de outros lugares, refletindo sobre memórias compartilhadas criadas no Emirates Stadium ao longo das últimas duas décadas.

A nova camisa 1 do Arsenal, produzida pela adidas, mantém intacto o icônico visual vermelho e branco do clube, ao mesmo tempo em que introduz novos detalhes sutis ligados à arquitetura e à atmosfera do estádio. O uniforme será usado ao longo da temporada 2026-27, enquanto o time de Mikel Arteta busca voltar a disputar títulos importantes.

GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre os novos uniformes do Arsenal para 2026-27, incluindo as datas de lançamento, o preço, a inspiração do design e onde os torcedores podem comprá-los.

Loja: uniformes do Arsenal 2026-27


  • Arsenal 2026-27 home kit Russoadidas

    Camisa 1 do Arsenal para 2026-27: data de lançamento e preço

    A nova camisa 1 do Arsenal se mantém fiel à identidade visual clássica do clube, com um corpo vermelho intenso combinado com mangas brancas nítidas em uma silhueta familiar e instantaneamente reconhecível. A Adidas incorporou referências sutis ao Emirates Stadium em todo o design, incluindo detalhes vermelhos texturizados por toda a camisa e uma gola careca exclusiva inspirada nas linhas do teto do estádio.

    O kit completo de casa é finalizado com shorts brancos com detalhes vermelhos e meias vermelhas combinando, criando um visual limpo e equilibrado em campo. A Adidas também equipou a camisa com sua mais recente tecnologia CLIMACOOL+ e tecidos leves de engenharia avançada, desenvolvidos para melhorar o fluxo de ar, o conforto e a respirabilidade dos jogadores durante partidas de alta intensidade.


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  • Arsenal 26/27 away kitadidas

    Segundo uniforme do Arsenal para 2026-27: data de lançamento e preço

    O uniforme 2 do Arsenal para 2026-27 reimagina uma das camisas mais icônicas do futebol, trazendo o espírito de uma das eras mais marcantes do Arsenal para um novo capítulo dos campeões da Premier League. O design resgata o espírito do icônico modelo Bruised Banana, originalmente usado entre 1991 e 1993, para a era moderna e sucede a conquista do título da Premier League de 2025/26 pelo Arsenal. 

    Com base em azul-marinho, a camisa apresenta um gráfico marcante, desenvolvido a partir do padrão geométrico que tornou o design original tão distinto. Retrabalhada com uma execução contemporânea, a estampa em toda a peça combina tons de azul-marinho e amarelo, criando uma identidade visual dinâmica que é distintamente Arsenal. 


  • Arsenal third kit adidas

    Terceiro uniforme do Arsenal para 2026-27: data de lançamento e preço

    Arsenal State of Mind é a ideia de que o Arsenal é mais do que um clube. É um sentimento compartilhado de possibilidades. Uma mentalidade moldada por gerações de jogadores, torcedores e comunidades que sempre acreditaram em fazer as coisas de forma diferente, ir além e criar memórias que resistem ao tempo. O novo terceiro uniforme reflete esse espírito, à medida que o clube entra em uma empolgante nova era como vencedor da Premier League e da Champions Cup, continuando a elevar os padrões e seguir em frente. 

    Inspirado em uma cor intimamente associada a alguns dos capítulos mais memoráveis da história do Arsenal, o design combina tradição com uma identidade moderna e confiante. Uma interpretação atualizada do icônico grafismo de raio do clube foi incorporada ao tecido, criando uma expressão contemporânea de um símbolo que há muito tempo está entrelaçado à história do Arsenal.


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