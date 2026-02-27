O caminho que o Bodo/Glimt terá de percorrer até a final da Champions League 2025/26

A Champions League costuma obedecer a uma lógica clara: orçamentos bilionários, elencos estrelados e camisas pesadas dominando as fases decisivas. Mas o futebol, vez ou outra, abre espaço para o improvável. E nesta temporada, ninguém representa melhor essa quebra de hierarquia do que o Bodo/Glimt.

Direto do Círculo Polar Ártico, o clube norueguês eliminou a Inter de Milão com um contundente 5 a 2 no placar agregado, despachando um dos gigantes do continente e escrevendo um dos capítulos mais surpreendentes da história recente da competição.

A façanha ganha contornos ainda mais impressionantes quando se olha para o contexto. O Bodo/Glimt representa uma cidade de pouco mais de 43 mil habitantes e trabalha com uma receita anual estimada em cerca de 60 milhões de euros, cifra considerada modesta no padrão da Champions. Ainda assim, derrubou potências como Manchester City e Atlético de Madrid ao longo da campanha.

Há menos de uma década, o clube disputava a segunda divisão norueguesa. Agora, figura entre os 16 melhores da Europa e alimenta um conto de fadas que parece longe de terminar.