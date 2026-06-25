O caminho do Brasil: quem pode cruzar com a seleção na segunda fase da Copa

A seleção brasileira já conhece data, horário e local de sua estreia no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Após vencer a Escócia por 3 a 0 e confirmar a liderança do Grupo C, a equipe de Carlo Ancelotti volta a campo na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

O adversário ainda não está definido, mas sairá obrigatoriamente do Grupo F. Holanda, Japão e Suécia chegam à rodada final com chances de classificação e também de terminar na liderança da chave.

Os dois jogos decisivos do grupo acontecem simultaneamente nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília): Japão x Suécia e Holanda x Tunísia.

Neste momento, o Japão aparece como o rival mais provável da seleção. Os japoneses ocupam a segunda colocação com quatro pontos, mesma pontuação da Holanda, que lidera pelos gols marcados (sete contra seis). A Suécia aparece logo atrás, com três pontos, enquanto a Tunísia já está eliminada.

Caso avance na segunda fase, a equipe de Ancelotti voltará a campo pelas oitavas de final no dia 5 de julho. O calendário ainda prevê quartas de final em 11 de julho, semifinal em 15 de julho e a decisão da Copa do Mundo em 19 de julho.