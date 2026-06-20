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Hakan Calhanoglu Turkiye 2026Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Calhanoglu: “Acabou. Peço desculpas a todos”

H. Calhanoglu
Turquia
Inter de Milão
Copa do Mundo

O meio-campista do Inter fala após a eliminação da Turquia da Copa do Mundo

Hakan Calhanoglu, meio-campista do Inter e da Turquia, está arrasado após a eliminação de sua seleção da Copa do Mundo, após apenas duas partidas: “Acabou. Peço desculpas a todos”.


Calhanoglu continua: “Tenho orgulho da nossa equipe. Acabou, mas temos outros torneios pela frente. Já conversamos bastante no vestiário — relata o fcinternews.it —. Acho que, nesses últimos dois ou três anos, crescemos muito, alcançando um alto nível; mas, como disse antes, para nós foi a primeira experiência, inclusive para mim. Foi bom estar aqui, mas com certeza queríamos mais. Tentamos, mas tivemos um pouco de azar, pois faltou apenas um gol; talvez o jogo tivesse sido diferente”.

  • O jogador nascido em 1997, cujo contrato com a Inter vence em 2027, conclui: “Eles venceram com um gol. Agora, precisamos olhar para frente. Agradeço aos nossos torcedores e ao nosso país. Também peço desculpas, pois eles nos deram seu apoio; por isso, precisamos, de qualquer forma, olhar para frente e nos reerguer imediatamente”.

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