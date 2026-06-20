Calhanoglu: “Acabou. Peço desculpas a todos”

Hakan Calhanoglu, meio-campista do Inter e da Turquia, está arrasado após a eliminação de sua seleção da Copa do Mundo, após apenas duas partidas: “Acabou. Peço desculpas a todos”.





Calhanoglu continua: “Tenho orgulho da nossa equipe. Acabou, mas temos outros torneios pela frente. Já conversamos bastante no vestiário — relata o fcinternews.it —. Acho que, nesses últimos dois ou três anos, crescemos muito, alcançando um alto nível; mas, como disse antes, para nós foi a primeira experiência, inclusive para mim. Foi bom estar aqui, mas com certeza queríamos mais. Tentamos, mas tivemos um pouco de azar, pois faltou apenas um gol; talvez o jogo tivesse sido diferente”.