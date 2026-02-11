Getty
“Cala a boca sobre o Arsenal!” – Thomas Frank irritou os jogadores do Tottenham com conversas “constantes” sobre os rivais do norte de Londres.
Frank demitido pelo Spurs
A derrota do Tottenham por 2 a 1 em casa para o Newcastle na Premier League na noite de terça-feira acabou sendo o último jogo de Frank no comando do Spurs. O clube confirmou que o dinamarquês foi demitido após mais uma derrota. O Spurs ainda não conseguiu nenhuma vitória na Premier League em 2026 e agora está apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. Para piorar a situação para os torcedores do Spurs, o arquirrival Arsenal está atualmente no topo da tabela, está na final da Carabao Cup e também liderou a classificação da Liga dos Campeões na fase de grupos.
A mudança pode ter sido um choque para Frank, já que ele disse após a partida contra o Newcastle que estava convencido de que continuaria. Ele disse à Sky Sports: “Sim, estou convencido de que continuarei. Entendo a pergunta. É fácil apontar para mim, mas nunca é apenas o técnico, a diretoria, os jogadores ou a comissão técnica. É todo mundo. Todos sabem em que posição estamos e o que precisamos melhorar. É nisso que estamos trabalhando duro.”
Como Frank irritou os jogadores do Tottenham
Segundo o jornal The Telegraph, Frank teria irritado alguns de seus jogadores com suas referências “constantes” ao Arsenal durante seu mandato. Uma fonte disse: “Ele ficava falando constantemente sobre o Arsenal para os jogadores, e eles rapidamente se cansaram disso. Mesmo antes e depois do jogo no Emirates, ele ficava dizendo a eles como o Arsenal era bom. O sentimento entre alguns era basicamente ‘pare de falar sobre o Arsenal’”.
De fato, ele falou sobre o Arsenal em sua primeira coletiva de imprensa como técnico do Tottenham, dizendo aos repórteres: “Não vi nenhum time que não esteja perdendo nenhuma partida de futebol. Há o Arsenal, que não podemos mencionar, na Premier League. Então, cometi meu primeiro erro de novato”.
Esse não foi o único erro que Frank cometeu em relação ao Arsenal. Ele foi visto bebendo de um copo com a marca do Arsenal antes do confronto do Tottenham com o Bournemouth pela Premier League e não ficou feliz quando questionado sobre isso após a partida. Ele disse: “Definitivamente, não percebi isso. Seria completamente estúpido da minha parte pegar o copo se soubesse. É um pouco triste no futebol que eu precise ser questionado sobre isso. Eu nunca faria algo tão estúpido. Acho que estamos definitivamente indo na direção errada se precisamos nos preocupar comigo tendo um copo com o logotipo de outro clube.”
Problemas nos bastidores
Havia também problemas evidentes nos bastidores do Spurs. Os zagueiros Micky van de Ven e Djed Spence foram flagrados ignorando o técnico do Spurs após a derrota do clube por 1 a 0 para o Chelsea em outubro. Frank se recusou a criticar a dupla na época, mas posteriormente revelou que eles haviam se desculpado com ele. As tensões voltaram a aumentar após a derrota para o Bournemouth, quando Van de Ven e Palhinha confrontaram torcedores irritados, enquanto o capitão do clube, Cristian Romero, criticou a hierarquia do clube por “mentiras” em uma postagem no Instagram. Desde então, Frank teve que lidar com as consequências de outra reclamação de Romero nas redes sociais, depois que ele chamou o clube de “vergonhoso” por ter apenas 11 jogadores em plena forma disponíveis para enfrentar o Manchester City em meio a uma crise de lesões. Romero foi novamente defendido por Frank antes de ser expulso em outra derrota do Spurs contra o Manchester United.
Arsenal é o próximo adversário do Spurs
O Tottenham agora enfrenta o Arsenal na Premier League, mas os torcedores terão que esperar para ver quem assumirá o comando do clube para o clássico do norte de Londres. O Spurs está em 16º lugar na tabela, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
