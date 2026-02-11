“Cala a boca sobre o Arsenal!” – Thomas Frank irritou os jogadores do Tottenham com conversas “constantes” sobre os rivais do norte de Londres.

Segundo o jornal The Telegraph, Frank teria irritado alguns de seus jogadores com suas referências “constantes” ao Arsenal durante seu mandato. Uma fonte disse: “Ele ficava falando constantemente sobre o Arsenal para os jogadores, e eles rapidamente se cansaram disso. Mesmo antes e depois do jogo no Emirates, ele ficava dizendo a eles como o Arsenal era bom. O sentimento entre alguns era basicamente ‘pare de falar sobre o Arsenal’”.

De fato, ele falou sobre o Arsenal em sua primeira coletiva de imprensa como técnico do Tottenham, dizendo aos repórteres: “Não vi nenhum time que não esteja perdendo nenhuma partida de futebol. Há o Arsenal, que não podemos mencionar, na Premier League. Então, cometi meu primeiro erro de novato”.

Esse não foi o único erro que Frank cometeu em relação ao Arsenal. Ele foi visto bebendo de um copo com a marca do Arsenal antes do confronto do Tottenham com o Bournemouth pela Premier League e não ficou feliz quando questionado sobre isso após a partida. Ele disse: “Definitivamente, não percebi isso. Seria completamente estúpido da minha parte pegar o copo se soubesse. É um pouco triste no futebol que eu precise ser questionado sobre isso. Eu nunca faria algo tão estúpido. Acho que estamos definitivamente indo na direção errada se precisamos nos preocupar comigo tendo um copo com o logotipo de outro clube.”