Cagliari, Pisacane: "A Itália de Mancini? Espero que Daniel Maldini esteja lá"

Fabio Pisacane, técnico do Cagliari, falou em entrevista coletiva antes do jogo contra a Udinese, válido pela quinta rodada da Serie A.





SOBRE DANIEL MALDINI E AS PRIMEIRAS CONVOCAÇÕES DE MANCINI PARA A ITÁLIA

"Espero que Maldini também esteja lá. Ele merece essa convocação, não pensava que fosse tão forte. Quem o treinou havia me descrito como um jogador de talento cristalino, mas ele é também outra coisa".





"Esta manhã eu o observava durante o treino", prossegue o técnico do Cagliari, como relata o Sportmediaset, "e é algo realmente extraordinário".