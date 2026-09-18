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maldini(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Cagliari, Pisacane: "A Itália de Mancini? Espero que Daniel Maldini esteja lá"

Cagliari
Campeonato Italiano

O técnico dos sardos fala de olho na partida contra a Udinese: em suas palavras, Maldini e não só...

Fabio Pisacane, técnico do Cagliari, falou em entrevista coletiva antes do jogo contra a Udinese, válido pela quinta rodada da Serie A.


SOBRE DANIEL MALDINI E AS PRIMEIRAS CONVOCAÇÕES DE MANCINI PARA A ITÁLIA

"Espero que Maldini também esteja lá. Ele merece essa convocação, não pensava que fosse tão forte. Quem o treinou havia me descrito como um jogador de talento cristalino, mas ele é também outra coisa".


"Esta manhã eu o observava durante o treino", prossegue o técnico do Cagliari, como relata o Sportmediaset, "e é algo realmente extraordinário".

  • SOBRE MINA

    "Mina está bem, tem uma semana a mais nas pernas. Deiola e Rodriguez foram bem em Bérgamo e eu escolho o que a equipe precisa".


    SOBRE OS LESIONADOS

    "Ficam em casa os de sempre: Trepy, Idrissi e Felici, aos quais se junta Nzola".

    • Publicidade

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