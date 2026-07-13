Cagliari, Fazzini confirma: a fórmula

Conforme divulgado no site oficial do Cagliari, “o Cagliari Calcio tem o prazer de anunciar a aquisição dos direitos esportivos do jogador Jacopo Fazzini, que se junta ao time rossoblù vindo da ACF Fiorentina por empréstimo com opção de compra.





Nascido em Massa, aos 23 anos, ele se formou nas categorias de base do Empoli, clube com o qual conquistou o campeonato Primavera 2020/21. Na temporada seguinte, disputou a Youth League e integrou imediatamente o elenco principal, com o qual estreou em 19 de janeiro de 2022 na Coppa Italia contra a Inter. Em 14 de agosto do mesmo ano, estreou-se na Série A contra o Spezia, aumentando gradualmente o tempo de jogo e o número de partidas: serão 21 até o final do campeonato. A temporada 23/24 foi a de sua consagração: disputou 31 partidas, marcou seu primeiro gol como profissional (contra o Sassuolo, em 26 de novembro de 2023) e se destacou definitivamente entre os jovens italianos mais interessantes e promissores da Série A.”



