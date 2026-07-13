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ACF Fiorentina v Rakow Czestochowa - UEFA Conference League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Cagliari, Fazzini confirma: a fórmula

Cagliari
Mercado da bola
Fiorentina
J. Fazzini

O clube da Sardenha anuncia a chegada do meio-campista da Fiorentina

Conforme divulgado no site oficial do Cagliari, “o Cagliari Calcio tem o prazer de anunciar a aquisição dos direitos esportivos do jogador Jacopo Fazzini, que se junta ao time rossoblù vindo da ACF Fiorentina por empréstimo com opção de compra.


Nascido em Massa, aos 23 anos, ele se formou nas categorias de base do Empoli, clube com o qual conquistou o campeonato Primavera 2020/21. Na temporada seguinte, disputou a Youth League e integrou imediatamente o elenco principal, com o qual estreou em 19 de janeiro de 2022 na Coppa Italia contra a Inter. Em 14 de agosto do mesmo ano, estreou-se na Série A contra o Spezia, aumentando gradualmente o tempo de jogo e o número de partidas: serão 21 até o final do campeonato. A temporada 23/24 foi a de sua consagração: disputou 31 partidas, marcou seu primeiro gol como profissional (contra o Sassuolo, em 26 de novembro de 2023) e se destacou definitivamente entre os jovens italianos mais interessantes e promissores da Série A.”


  • O comunicado continua: “Depois de disputar 22 partidas na temporada 2024/25, com 6 gols e 2 assistências, ele se transferiu para a Fiorentina: com os Viola, disputou 32 partidas entre o campeonato, a Coppa Italia e a Liga Europa, chegando até as quartas de final da competição.


    Sempre integrando as seleções juvenis italianas, ele participou do último Campeonato Europeu Sub-21, disputado na Eslováquia no verão passado.


    Jogador versátil, graças às suas qualidades técnicas e atléticas, pode atuar em várias posições no meio-campo, tanto como meia-ala quanto como meia-atacante. Ágil e rápido, com excelente visão de jogo, habilidoso em espaços apertados, possui um bom drible e uma capacidade inata de se posicionar no ataque.


    “Bem-vindo à Sardenha, Jacopo!”


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