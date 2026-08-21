Cagliari, boletim sobre as condições de Trepy: deixou a terapia intensiva

Como informa o site oficial do Cagliari, abaixo o boletim médico divulgado pelo hospital Santissima Annunziata de Sassari às 11h de sexta-feira, 21 de agosto, com uma atualização sobre as condições do jogador rossoblù Yael Trepy.
"O quadro clínico de Yael Trepy segue evoluindo positivamente, transferido ontem da Terapia Intensiva de Emergência e Urgência do hospital Santissima Annunziata de Sassari para a Pneumologia das Clínicas universitárias da viale San Pietro, dirigida pelo professor Pietro Pirina, onde continuará o tratamento e o monitoramento do quadro respiratório.
A transferência foi possível graças à evolução positiva das condições clínicas do jovem jogador, que não necessita mais de assistência intensiva.