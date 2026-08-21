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Yael Trepy CagliariGetty
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Cagliari, boletim sobre as condições de Trepy: deixou a terapia intensiva

Cagliari
Y. Trepy
Campeonato Italiano

O jogador do Cagliari segue internado após o acidente na piscina

Como informa o site oficial do Cagliari, abaixo o boletim médico divulgado pelo hospital Santissima Annunziata de Sassari às 11h de sexta-feira, 21 de agosto, com uma atualização sobre as condições do jogador rossoblù Yael Trepy.


"O quadro clínico de Yael Trepy segue evoluindo positivamente, transferido ontem da Terapia Intensiva de Emergência e Urgência do hospital Santissima Annunziata de Sassari para a Pneumologia das Clínicas universitárias da viale San Pietro, dirigida pelo professor Pietro Pirina, onde continuará o tratamento e o monitoramento do quadro respiratório.


A transferência foi possível graças à evolução positiva das condições clínicas do jovem jogador, que não necessita mais de assistência intensiva.


  • «O paciente manteve condições clínicas estáveis, sem necessidade de assistência intensiva adicional — explica Stefania Milia, diretora da Terapia Intensiva de Emergência e Urgência do Santissima Annunziata. No dia de ontem, ele iniciou a mobilização com o fisioterapeuta e, à tarde, foi transferido da Terapia Intensiva de Emergência e Urgência para o setor de Pneumologia, para a continuidade do tratamento».


    Antes de deixar o setor, Trepy quis fazer um gesto de agradecimento à equipe da Terapia Intensiva que o assistiu nos dias mais delicados da internação: ele doou aos profissionais de saúde camisas do Cagliari personalizadas com o nome “Yael”.


    Um gesto simples, mas significativo, com o qual o jovem jogador e todo o Cagliari quiseram expressar pessoalmente sua gratidão a médicos, enfermeiros e a todos os profissionais que o acompanharam desde o momento da internação até a transferência para a Pneumologia.


    O tratamento agora prosseguirá no setor dirigido pelo professor Pirina, onde serão monitoradas em especial as condições respiratórias e será concluída a recuperação clínica do paciente".


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