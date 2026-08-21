Cagliari, boletim sobre as condições de Trepy: deixou a terapia intensiva

«O paciente manteve condições clínicas estáveis, sem necessidade de assistência intensiva adicional — explica Stefania Milia, diretora da Terapia Intensiva de Emergência e Urgência do Santissima Annunziata. No dia de ontem, ele iniciou a mobilização com o fisioterapeuta e, à tarde, foi transferido da Terapia Intensiva de Emergência e Urgência para o setor de Pneumologia, para a continuidade do tratamento».





Antes de deixar o setor, Trepy quis fazer um gesto de agradecimento à equipe da Terapia Intensiva que o assistiu nos dias mais delicados da internação: ele doou aos profissionais de saúde camisas do Cagliari personalizadas com o nome “Yael”.





Um gesto simples, mas significativo, com o qual o jovem jogador e todo o Cagliari quiseram expressar pessoalmente sua gratidão a médicos, enfermeiros e a todos os profissionais que o acompanharam desde o momento da internação até a transferência para a Pneumologia.





O tratamento agora prosseguirá no setor dirigido pelo professor Pirina, onde serão monitoradas em especial as condições respiratórias e será concluída a recuperação clínica do paciente".



