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Cafu revela a verdade sobre os dez anos de Gianni Infantino no comando da Fifa
Cafu dá forte apoio à governança da Fifa
Cafu divulgou uma declaração pública em apoio à Fifa e ao presidente Infantino. Ele recorreu ao Instagram para compartilhar suas opiniões sobre o recente trabalho administrativo da entidade. Segundo o lendário defensor, a governança do futebol moderno se transformou significativamente nos últimos tempos. Ele acredita que a atual administração buscou ativamente incluir aqueles que jogaram o esporte.
- AFP
Jogadores passam a ter voz à mesa
Em sua postagem nas redes sociais, Cafu destacou as mudanças estruturais que integraram os jogadores ao processo de tomada de decisão. Ele expressou profunda satisfação com a forma como as principais partes interessadas do futebol são tratadas agora.
Cafu afirmou: "Nos últimos 10 anos, acompanhamos o trabalho que a FIFA e o presidente Infantino realizaram para promover a representação no futebol, algo que não acontecia antes. Jogadores e ex-jogadores ganharam voz e lugar à mesa ao participarem de comitês, projetos e grupos de trabalho."
Moldando o futuro do futebol global
A integração desses ex-jogadores vai muito além de simples funções de embaixador. Cafu fez questão de destacar que a vasta experiência deles dentro de campo influencia diretamente as atuais políticas esportivas. O grupo se sente genuinamente respeitado pela autoridade central do esporte.
"Nossas opiniões são ouvidas, e muitas das iniciativas realizadas em nome do esporte foram moldadas por nossas reflexões, ideias, planos e participação", acrescentou Cafu.
"Sabemos como o futebol pode transformar vidas, melhorar sociedades e ampliar oportunidades para pessoas em todo o mundo; e estamos comprometidos em continuar levando essa esperança a elas. Seguimos à disposição para apoiar o grande progresso que o nosso esporte vivenciou na última década, garantindo que ele continue a alcançar e beneficiar pessoas em todos os países onde o futebol é praticado ao redor do mundo."
- AFP
Progresso contínuo nos próximos anos
Olhando para o futuro, Cafu deixou claro que essa parceria entre ex-jogadores e a Fifa deve continuar. Os grupos de trabalho já estabelecidos manterão seus papéis ativos na formulação de futuros regulamentos e projetos de desenvolvimento.
O objetivo final é garantir que a expansão contínua do esporte alcance todos os cantos do planeta. Por meio dessa colaboração contínua, Cafu e seus pares esperam assegurar que o futebol beneficie as pessoas em todos os países onde o jogo é praticado.
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