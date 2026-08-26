Cafu revela a verdade sobre os dez anos de Gianni Infantino no comando da Fifa

A integração desses ex-jogadores vai muito além de simples funções de embaixador. Cafu fez questão de destacar que a vasta experiência deles dentro de campo influencia diretamente as atuais políticas esportivas. O grupo se sente genuinamente respeitado pela autoridade central do esporte.

"Nossas opiniões são ouvidas, e muitas das iniciativas realizadas em nome do esporte foram moldadas por nossas reflexões, ideias, planos e participação", acrescentou Cafu.

"Sabemos como o futebol pode transformar vidas, melhorar sociedades e ampliar oportunidades para pessoas em todo o mundo; e estamos comprometidos em continuar levando essa esperança a elas. Seguimos à disposição para apoiar o grande progresso que o nosso esporte vivenciou na última década, garantindo que ele continue a alcançar e beneficiar pessoas em todos os países onde o futebol é praticado ao redor do mundo."