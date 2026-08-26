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Yosua Arya

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Cafu revela a verdade sobre os dez anos de Gianni Infantino no comando da Fifa

Copa do Mundo

O ex-jogador Cafu elogiou publicamente a Fifa e o presidente Gianni Infantino por seus esforços para melhorar a representação dos jogadores em todo o futebol mundial. O ídolo recorreu ao Instagram para destacar o trabalho contínuo da entidade para garantir que ex-profissionais tenham uma voz legítima na governança moderna.

  • Cafu dá forte apoio à governança da Fifa

    Cafu divulgou uma declaração pública em apoio à Fifa e ao presidente Infantino. Ele recorreu ao Instagram para compartilhar suas opiniões sobre o recente trabalho administrativo da entidade. Segundo o lendário defensor, a governança do futebol moderno se transformou significativamente nos últimos tempos. Ele acredita que a atual administração buscou ativamente incluir aqueles que jogaram o esporte.

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    Jogadores passam a ter voz à mesa

    Em sua postagem nas redes sociais, Cafu destacou as mudanças estruturais que integraram os jogadores ao processo de tomada de decisão. Ele expressou profunda satisfação com a forma como as principais partes interessadas do futebol são tratadas agora.

    Cafu afirmou: "Nos últimos 10 anos, acompanhamos o trabalho que a FIFA e o presidente Infantino realizaram para promover a representação no futebol, algo que não acontecia antes. Jogadores e ex-jogadores ganharam voz e lugar à mesa ao participarem de comitês, projetos e grupos de trabalho."

  • Moldando o futuro do futebol global

    A integração desses ex-jogadores vai muito além de simples funções de embaixador. Cafu fez questão de destacar que a vasta experiência deles dentro de campo influencia diretamente as atuais políticas esportivas. O grupo se sente genuinamente respeitado pela autoridade central do esporte.

    "Nossas opiniões são ouvidas, e muitas das iniciativas realizadas em nome do esporte foram moldadas por nossas reflexões, ideias, planos e participação", acrescentou Cafu.

    "Sabemos como o futebol pode transformar vidas, melhorar sociedades e ampliar oportunidades para pessoas em todo o mundo; e estamos comprometidos em continuar levando essa esperança a elas. Seguimos à disposição para apoiar o grande progresso que o nosso esporte vivenciou na última década, garantindo que ele continue a alcançar e beneficiar pessoas em todos os países onde o futebol é praticado ao redor do mundo."

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    Progresso contínuo nos próximos anos

    Olhando para o futuro, Cafu deixou claro que essa parceria entre ex-jogadores e a Fifa deve continuar. Os grupos de trabalho já estabelecidos manterão seus papéis ativos na formulação de futuros regulamentos e projetos de desenvolvimento.

    O objetivo final é garantir que a expansão contínua do esporte alcance todos os cantos do planeta. Por meio dessa colaboração contínua, Cafu e seus pares esperam assegurar que o futebol beneficie as pessoas em todos os países onde o jogo é praticado.