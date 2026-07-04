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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Cabo Verde prova que a Copa com 48 seleções pode criar histórias que o antigo formato dificilmente permitiria

Especiais e Opinião
Opinion
Cabo Verde
Copa do Mundo

Estreante em Mundiais, seleção africana empatou com Espanha e Uruguai, eliminou um campeão mundial da disputa, chegou aos 16 avos de final e vendeu caro a derrota para a Argentina, reforçando um dos principais argumentos da expansão da Copa do Mundo

Quando a expansão da Copa do Mundo para 48 seleções foi anunciada, um dos principais questionamentos era se o torneio perderia qualidade técnica com a entrada de equipes de menor tradição. A campanha de Cabo Verde, porém, oferece um contraponto difícil de ignorar.

Em sua primeira participação em Mundiais, a seleção africana transformou a oportunidade criada pelo novo formato em uma das maiores histórias da Copa de 2026, chegando aos 16 avos de final, equilibrando confrontos contra campeões mundiais e caindo apenas na prorrogação diante da Argentina.

Muito se discutiu se a ampliação da Copa para 48 seleções atendia mais aos interesses comerciais da Fifa do que ao futebol. A campanha de Cabo Verde, porém, oferece um argumento difícil de rebater: quanto mais países têm a oportunidade de disputar o Mundial, maiores são as chances de surgirem histórias que o antigo formato simplesmente não permitia.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um estreante que aproveitou a oportunidade

    A classificação de Cabo Verde já havia entrado para a história antes mesmo do mata-mata. A equipe tornou-se apenas a sexta seleção estreante a avançar da fase de grupos desde 1998, período em que a Copa passou a ser disputada por mais de 30 equipes.

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    Mas, diferentemente de outras edições, o novo formato permitiu que esse sonho durasse ainda mais. Com a expansão para 48 participantes, o Mundial passou a contar com uma fase de 16 avos de final antes das oitavas, oferecendo aos classificados uma nova oportunidade de seguir fazendo história.

    E Cabo Verde aproveitou esse espaço.

    Na fase de grupos, empatou por 0 a 0 com a Espanha e por 2 a 2 com o Uruguai, resultados que chamaram atenção justamente por terem sido conquistados diante de duas seleções campeãs do mundo. A campanha ainda influenciou diretamente a eliminação uruguaia ainda na primeira fase.

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  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Da classificação histórica ao quase impossível

    O chaveamento colocou a Argentina, atual campeã mundial, no caminho dos cabo-verdianos logo no primeiro mata-mata. O que parecia um confronto de enorme desequilíbrio transformou-se em um dos jogos mais emocionantes da Copa.

    Depois de sair atrás no placar, Cabo Verde buscou o empate duas vezes durante a partida, levou o duelo para a prorrogação e só foi eliminado na derrota por 3 a 2. Até o apito final, obrigou uma das favoritas ao título a disputar 120 minutos para confirmar a classificação.

    A resistência chamou atenção até mesmo pelo contexto: dos quatro jogos disputados por Cabo Verde no Mundial, três foram contra seleções acostumadas aos grandes palcos, e nenhuma delas conseguiu superar os africanos com facilidade.

  • cabo verde(C)Getty Images

    O argumento mais forte a favor da expansão

    É impossível afirmar que uma campanha como essa não aconteceria no antigo formato. Mas é inegável que ela ficou muito mais provável com uma Copa mais inclusiva.

    Antes de 2026, apenas 32 seleções tinham espaço no Mundial. A ampliação para 48 abriu vagas para países que dificilmente conseguiam romper a barreira das Eliminatórias continentais, especialmente na África, onde diversas seleções competitivas disputavam poucas vagas.

    Cabo Verde foi um dos maiores beneficiados por essa mudança — e respondeu dentro de campo.

    A equipe mostrou organização defensiva, competitividade e personalidade para enfrentar adversários muito mais tradicionais, desmontando a ideia de que as novas vagas serviriam apenas para aumentar o número de goleadas.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vozinha, o rosto de uma campanha histórica

    Uma Copa do Mundo não vive apenas de campeões. Vive também dos personagens que surgem pelo caminho. E poucos conquistaram tanto o público nesta edição quanto Vozinha, aos 40 anos.

    O goleiro de Cabo Verde virou um dos símbolos da campanha africana. Depois de parar a Espanha na fase de grupos e acumular grandes defesas ao longo do torneio, ganhou uma campanha espontânea da CazéTV para que o público seguisse seu perfil nas redes sociais. O resultado foi imediato: o arqueiro saiu de cerca de 5 mil seguidores para a casa dos milhões em poucos dias, transformando-se em um fenômeno além das quatro linhas.

    A valorização não ficou restrita às redes sociais. As atuações diante de Espanha, Uruguai e, principalmente, Argentina fizeram o goleiro entrar no radar do mercado internacional, com sondagens e especulações envolvendo até clubes brasileiros.

    Após a eliminação para a Argentina, o camisa 1 resumiu o espírito da campanha. "Jogamos contra os atuais campeões do mundo e jogamos de igual para igual, e tivemos a oportunidade de ganhar o jogo. Obviamente ficamos tristes, não queríamos ficar pelo caminho, mas tenho orgulho do time e dos meus amigos."

    Histórias como a de Vozinha dificilmente entram para o imaginário do futebol sem que antes exista a oportunidade de disputá-las. E foi justamente essa oportunidade que a expansão do Mundial proporcionou.

  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPV-FANSAFP

    Muito além do resultado

    Após a eliminação para a Argentina, o técnico Bubista preferiu deixar o resultado em segundo plano e resumiu o significado da campanha para o país.

    "Orgulho da equipe, do grupo de trabalho. Acho que dignifica nosso país jogar contra o campeão do mundo, buscar esse resultado e empatar duas vezes, ir para a prorrogação. Mais do que tudo, é ter orgulho dos jogadores. Nosso país fica dignificado com esse Mundial, pelo nosso caráter. Nos garante identidade."

    As palavras do treinador ajudam a dimensionar o impacto da campanha. Cabo Verde encerrou sua primeira participação em Copas com quatro gols marcados, cinco sofridos, três empates contra campeões mundiais e uma derrota apenas na prorrogação para a atual campeã do mundo.

    Não chegou às oitavas de final, nem brigaria pelo título. Mas deixou um legado que vai além dos resultados. Em um torneio cuja expansão ainda desperta debates, a seleção cabo-verdiana mostrou que abrir mais vagas também significa abrir espaço para histórias que dificilmente nasceriam no formato anterior.

    E, no fim das contas, poucas coisas justificam melhor uma Copa do Mundo do que uma campanha capaz de fazer um país inteiro descobrir que também pertence a esse palco.