Segundo essas informações, o vice-campeão inglês colocou o jogador ofensivo de 18 anos no topo de sua lista para a próxima janela de transferências. No meio do Skyblues, a contratação está sendo analisada intensamente, já que, segundo informações, mudanças substanciais no ataque estão previstas para o verão.
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BVB e Leipzig sem chances? Clube de ponta parece ter entrado na disputa milionária pelo jovem prodígio do PSG
Após a transferência já concretizada de Bernardo Silva para o Real Madrid e os rumores persistentes sobre uma possível saída de Savinho, o técnico Enzo Maresca busca um substituto de alto nível. Mbaye, cujo futuro esportivo em Paris parece incerto apesar de seu talento, busca uma mudança. Seu atual clube, o Paris Saint-Germain, por sua vez, demonstra uma disposição surpreendentemente clara em liberar o jovem jogador caso surja uma oferta adequada.
O jogador, nascido na França, que optou por defender a seleção do Senegal e já soma 15 partidas e quatro gols pela seleção, é considerado um dos jogadores mais promissores da geração de 2008.
- Getty Images
Ibrahim Mbaye: Parece que o RB Leipzig também está demonstrando interesse
O especialista em transferências Fabrizio Romano já havia informado na quarta-feira que o BVB havia entrado em contato com Mbaye para se informar sobre sua situação atual no time de estrelas de Paris.
No entanto, o Footmercato agora também coloca o RB Leipzig na disputa, já que o clube vê no ala, de grande força física, o perfil ideal para seu sistema de jogo. O fato de a Bundesliga ter se estabelecido, nos últimos anos, como um excelente trampolim para talentos das academias de base francesas também poderia ser um fator decisivo para Mbaye, segundo a reportagem.
Por qual seleção Ibrahim Mbaye jogou na Copa do Mundo de 2026?
A concorrência para os clubes alemães, no entanto, é enorme. Mesmo antes da entrada do ManCity na disputa, rivais da Premier League, como Aston Villa e Tottenham Hotspur, já haviam demonstrado interesse em Mbaye e acompanham a situação de perto. A pressão sobre o BVB e o Leipzig na disputa pelo atacante de ponta, que tem grande capacidade de finalização, cresce, portanto, consideravelmente.
Apesar de ter atuado como reserva durante a Copa do Mundo, o atacante chamou a atenção de forma contundente com a camisa da seleção. Em apenas 160 minutos em campo, distribuídos por quatro partidas da Copa do Mundo, ele deu mostras de sua classe.
Principalmente com seu gol contra a França na derrota por 1 a 3, quando driblou o zagueiro Theo Hernandez com uma finta e, em seguida, chutou a bola com força, passando pelo goleiro Mike Maignan e mandando-a para o fundo da rede. Com um total de 42 partidas como profissional, quatro gols e quatro assistências pelo PSG, Mbaye já conta com bastante experiência em alto nível, apesar de sua pouca idade.
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