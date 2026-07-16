A concorrência para os clubes alemães, no entanto, é enorme. Mesmo antes da entrada do ManCity na disputa, rivais da Premier League, como Aston Villa e Tottenham Hotspur, já haviam demonstrado interesse em Mbaye e acompanham a situação de perto. A pressão sobre o BVB e o Leipzig na disputa pelo atacante de ponta, que tem grande capacidade de finalização, cresce, portanto, consideravelmente.

Apesar de ter atuado como reserva durante a Copa do Mundo, o atacante chamou a atenção de forma contundente com a camisa da seleção. Em apenas 160 minutos em campo, distribuídos por quatro partidas da Copa do Mundo, ele deu mostras de sua classe.

Principalmente com seu gol contra a França na derrota por 1 a 3, quando driblou o zagueiro Theo Hernandez com uma finta e, em seguida, chutou a bola com força, passando pelo goleiro Mike Maignan e mandando-a para o fundo da rede. Com um total de 42 partidas como profissional, quatro gols e quatro assistências pelo PSG, Mbaye já conta com bastante experiência em alto nível, apesar de sua pouca idade.