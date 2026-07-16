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Jochen Tittmar

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BVB e Leipzig sem chances? Clube de ponta parece ter entrado na disputa milionária pelo jovem prodígio do PSG

Campeonato Francês
Mercado da bola
PSG
Borussia Dortmund
Leipzig
Manchester City
I. Mbaye

De acordo com uma reportagem do Foot Mercato, o Manchester City também entrou na disputa por Ibrahim Mbaye. O ponta de 18 anos do PSG também está sendo cobiçado pelo BVB, RB Leipzig, Tottenham Hotspur e Aston Villa.

Segundo essas informações, o vice-campeão inglês colocou o jogador ofensivo de 18 anos no topo de sua lista para a próxima janela de transferências. No meio do Skyblues, a contratação está sendo analisada intensamente, já que, segundo informações, mudanças substanciais no ataque estão previstas para o verão.

  • Após a transferência já concretizada de Bernardo Silva para o Real Madrid e os rumores persistentes sobre uma possível saída de Savinho, o técnico Enzo Maresca busca um substituto de alto nível. Mbaye, cujo futuro esportivo em Paris parece incerto apesar de seu talento, busca uma mudança. Seu atual clube, o Paris Saint-Germain, por sua vez, demonstra uma disposição surpreendentemente clara em liberar o jovem jogador caso surja uma oferta adequada.

    O jogador, nascido na França, que optou por defender a seleção do Senegal e já soma 15 partidas e quatro gols pela seleção, é considerado um dos jogadores mais promissores da geração de 2008.

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  • Ibrahim Mbaye SenegalGetty Images

    Ibrahim Mbaye: Parece que o RB Leipzig também está demonstrando interesse

    O especialista em transferências Fabrizio Romano já havia informado na quarta-feira que o BVB havia entrado em contato com Mbaye para se informar sobre sua situação atual no time de estrelas de Paris.

    No entanto, o Footmercato agora também coloca o RB Leipzig na disputa, já que o clube vê no ala, de grande força física, o perfil ideal para seu sistema de jogo. O fato de a Bundesliga ter se estabelecido, nos últimos anos, como um excelente trampolim para talentos das academias de base francesas também poderia ser um fator decisivo para Mbaye, segundo a reportagem.

  • Por qual seleção Ibrahim Mbaye jogou na Copa do Mundo de 2026?

    A concorrência para os clubes alemães, no entanto, é enorme. Mesmo antes da entrada do ManCity na disputa, rivais da Premier League, como Aston Villa e Tottenham Hotspur, já haviam demonstrado interesse em Mbaye e acompanham a situação de perto. A pressão sobre o BVB e o Leipzig na disputa pelo atacante de ponta, que tem grande capacidade de finalização, cresce, portanto, consideravelmente.

    Apesar de ter atuado como reserva durante a Copa do Mundo, o atacante chamou a atenção de forma contundente com a camisa da seleção. Em apenas 160 minutos em campo, distribuídos por quatro partidas da Copa do Mundo, ele deu mostras de sua classe. 

    Principalmente com seu gol contra a França na derrota por 1 a 3, quando driblou o zagueiro Theo Hernandez com uma finta e, em seguida, chutou a bola com força, passando pelo goleiro Mike Maignan e mandando-a para o fundo da rede. Com um total de 42 partidas como profissional, quatro gols e quatro assistências pelo PSG, Mbaye já conta com bastante experiência em alto nível, apesar de sua pouca idade.

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