Os Blues não consideram o jogador inglês intocável, e ele preencheria muitos requisitos para os Gunners em meio à necessidade de um atacante versátil

Entrando na janela de transferências de verão, parecia que o mundo sabia exatamente o que o Arsenal tinha em mente. O técnico Mikel Arteta havia mencionado a necessidade e o conhecimento para resolver seus problemas da temporada 2024/25, antes de explicar como Kai Havertz, lesionado no terço final da campanha, precisava de mais apoio no ataque.

Então, como os Gunners têm conduzido seus negócios até agora? Bem, eles mal o fizeram. Um acordo para Martin Zubimendi está em seus estágios finais, apesar do interesse tardio do Real Madrid, embora os londrinos do norte estivessem confiantes de que este estava encaminhado desde meados de janeiro e ainda assim não é oficial. Kepa Arrizabalaga está prestes a vir do Chelsea como reserva de David Raya, a oitava contratação de goleiro da era Arteta. A busca por um novo Nº 9, no entanto, ainda continua apesar de estarem no mercado por essa posição há quase dois anos.

No meio disso tudo, o Arsenal supostamente também está à procura de outro ponta, mas essa poderia ser uma área a ser fortalecida com uma oportunidade de mercado, dado quão caros são a maioria dos jogadores de alta qualidade nessa posição. Na semana passada, foi relatado que eles são um dos vários times de olho em Noni Madueke, que também poderia ser vendido pelo Chelsea. Esta é a abertura que os Gunners estavam esperando.