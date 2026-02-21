Getty Images Sport
Burnley é obrigado a condenar insultos racistas dirigidos a Hannibal Mejbri após empate com o Chelsea
Hannibal foi vítima de abuso racista após o empate do Burnley no final da partida contra o Chelsea na tarde de sábado, quando o jogador de 23 anos recebeu uma mensagem ofensiva nas redes sociais, que ele compartilhou em seu Instagram.
Um gol de cabeça de Zian Flemming aos 94 minutos garantiu ao Burnley um ponto improvável em Stamford Bridge, com o Chelsea pagando caro por não ter conseguido encerrar o jogo e perdendo pontos em casa para um time recém-promovido pela segunda partida consecutiva da Premier League.
Mas o resultado foi ofuscado pelo abuso racista sofrido pelo jogador da seleção da Tunísia, Mejbri, que disse a seus 1,2 milhão de seguidores no Instagram que as pessoas devem ser educadas para acabar com incidentes racistas como esses – isso em meio a uma investigação em andamento sobre o suposto abuso racista sofrido por Vinicius Jr durante o confronto do Real Madrid com o Benfica na Liga dos Campeões.
Burnley emite comunicado do clube em resposta firme contra o racismo
Burnley escreveu em um comunicado do clube: “Todos no Burnley FC estão revoltados com os insultos racistas dirigidos a Hannibal na internet após o jogo de hoje da Premier League.
Não há lugar para isso em nossa sociedade e condenamos isso sem reservas. O clube continua a ser inequívoco em sua postura — temos uma abordagem de tolerância zero para qualquer forma de discriminação.
O clube denunciou a publicação à Meta, empresa controladora do Instagram, e espera um forte apoio da Meta, da Premier League e da polícia, e trabalhará para garantir que o responsável seja identificado e investigado.
“Hannibal receberá todo o apoio do clube e dos torcedores do Burnley, que já condenaram o abuso. Não há espaço para o racismo.”
Hannibal fala após chocante abuso racial
Hannibal, por sua vez, escreveu no Instagram: “Estamos em 2026 e ainda existem pessoas assim...
“Eduquem-se e eduquem seus filhos, por favor.”
Esta não é a primeira vez que o ex-jogador da academia do Manchester United é vítima de abuso racial. O atacante do Preston North End, Milutin Osmajic, recebeu uma suspensão de nove jogos e uma multa de £ 21.000 por abusar racialmente do meio-campista durante uma partida do Campeonato em fevereiro de 2025.
Incidente racial ofusca o excelente resultado do Burnley
A declaração do Burnley reflete o fato de que tal incidente indesejável ofuscou o que tinha sido um forte desempenho e pontos conquistados, enquanto o Burnley busca evitar o rebaixamento da Premier League nesta temporada. O Clarets permanece na19ª posição, a oito pontos da zona de segurança, com 11 partidas restantes.
