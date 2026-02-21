Burnley é obrigado a condenar insultos racistas dirigidos a Hannibal Mejbri após empate com o Chelsea

Hannibal foi vítima de abuso racista após o empate do Burnley no final da partida contra o Chelsea na tarde de sábado, quando o jogador de 23 anos recebeu uma mensagem ofensiva nas redes sociais, que ele compartilhou em seu Instagram.

Um gol de cabeça de Zian Flemming aos 94 minutos garantiu ao Burnley um ponto improvável em Stamford Bridge, com o Chelsea pagando caro por não ter conseguido encerrar o jogo e perdendo pontos em casa para um time recém-promovido pela segunda partida consecutiva da Premier League.

Mas o resultado foi ofuscado pelo abuso racista sofrido pelo jogador da seleção da Tunísia, Mejbri, que disse a seus 1,2 milhão de seguidores no Instagram que as pessoas devem ser educadas para acabar com incidentes racistas como esses – isso em meio a uma investigação em andamento sobre o suposto abuso racista sofrido por Vinicius Jr durante o confronto do Real Madrid com o Benfica na Liga dos Campeões.