Getty Images Sport
Traduzido por
Bukayo Saka vai ganhar a Bola de Ouro? Estrela do Arsenal é apontado para desafiar Harry Kane e Declan Rice pelo prêmio máximo
Trio inglês lidera a corrida pela Bola de Ouro de 2026
Sem nenhum jogador do país tendo conquistado o prestigioso prêmio desde o triunfo histórico de Owen em 2001, as esperanças são incrivelmente altas de que a seca de 25 anos possa finalmente chegar ao fim. Enquanto Kane e Rice dominaram fortemente as discussões iniciais, um novo desafiante de elite surgiu do Emirates Stadium.
O ala do Arsenal, Saka, agora está sendo apoiado para rivalizar com seus companheiros de seleção pelo prêmio individual mais importante do futebol. O ex-atacante do Chelsea e técnico da Inglaterra, Hasselbaink, acredita firmemente que o jogador de 24 anos está atuando em um nível que o coloca em competição direta com os melhores do mundo. Hasselbaink insiste que a consistência e a imensa importância de Saka não podem ser ignoradas antes da cerimônia de outubro.
- Getty Images Sport
Hasselbaink elogia Harry Kane e Declan Rice
Tendo trabalhado de perto com a seleção nacional, Hasselbaink viu o desenvolvimento desses jogadores em primeira mão. Falando no programa talkSPORT Breakfast, o holandês refletiu sobre as temporadas incríveis que Kane e Rice estão tendo. Kane tem sido letal na Alemanha, marcando 45 gols em todas as competições pelo Bayern de Munique, que busca seu sétimo título europeu.
Enquanto isso, Rice tem sido um excelente meio-campista do Arsenal, contribuindo com quatro gols e 11 assistências em todas as competições para impulsionar a busca do clube pelo tetracampeonato. Quando solicitado a escolher entre os dois, Hasselbaink disse: “Acho que Declan Rice tem sido mais ou menos perfeito, tão perfeito quanto pode ser ao longo de toda a temporada. Mas, se você olhar para o que Harry Kane está fazendo na Alemanha, é simplesmente ridículo. Portanto, qualquer um dos dois é bom para mim.”
Bukayo Saka entra para o grupo dos jogadores de elite
Embora Hasselbaink tenha sido rápido em elogiar as conquistas notáveis de Kane e Rice, a conversa logo mudou para a profundidade geral do talento que se prepara para a Copa do Mundo de 2026. Foi durante esse segmento que o ex-artilheiro da Premier League defendeu a inclusão de Saka entre os melhores do mundo. Ele enfatizou que o jovem ala pertence firmemente ao mesmo pedestal que os favoritos ao Ballon d'Or, mais frequentemente discutidos.
Em relação à posição de Saka nessa hierarquia de elite, Hasselbaink foi inequívoco em sua avaliação elogiosa. Ele afirmou com confiança: “Você me fez essa pergunta anteriormente sobre Harry Kane e Rice – o Ballon d'Or. Acho que Saka estaria muito, muito perto deles, ou no mesmo grupo. É assim que eu penso sobre ele.” Isso representa um grande endosso do experiente técnico.
- AFP
Recompensando o talento mais bem pago do Arsenal
A influência monumental de Saka não se reflete apenas nos elogios dos especialistas, mas também em sua posição elevada dentro do elenco do Arsenal. O dinâmico ponta recentemente comprometeu seu futuro a longo prazo com o clube londrino ao assinar um novo contrato lucrativo, tornando-se oficialmente o jogador mais bem pago do Emirates. Isso destaca o quão vital ele é para uma equipe que atualmente lidera a Premier League por cinco pontos.
Apesar de uma ligeira queda em relação às impressionantes 26 contribuições para gols do ano passado, a contagem atual de Saka de oito gols e sete assistências em 36 partidas — incluindo cinco de cada na liga — continua sendo crucial. Enquanto o Arsenal busca a glória nacional e o Bayern de Munique busca o sucesso europeu, a batalha entre Saka, Rice e Kane cativará os fãs. A perspectiva de três estrelas inglesas lutando pelo prêmio máximo é realmente sem precedentes.
Publicidade