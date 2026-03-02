Bukayo Saka vai ganhar a Bola de Ouro? Estrela do Arsenal é apontado para desafiar Harry Kane e Declan Rice pelo prêmio máximo

Sem nenhum jogador do país tendo conquistado o prestigioso prêmio desde o triunfo histórico de Owen em 2001, as esperanças são incrivelmente altas de que a seca de 25 anos possa finalmente chegar ao fim. Enquanto Kane e Rice dominaram fortemente as discussões iniciais, um novo desafiante de elite surgiu do Emirates Stadium.

O ala do Arsenal, Saka, agora está sendo apoiado para rivalizar com seus companheiros de seleção pelo prêmio individual mais importante do futebol. O ex-atacante do Chelsea e técnico da Inglaterra, Hasselbaink, acredita firmemente que o jogador de 24 anos está atuando em um nível que o coloca em competição direta com os melhores do mundo. Hasselbaink insiste que a consistência e a imensa importância de Saka não podem ser ignoradas antes da cerimônia de outubro.