Bukayo Saka assina novo contrato de longo prazo com o Arsenal e se torna o jogador mais bem pago do clube
Saka assina contrato milionário
Com a renovação por cinco anos, Saka passará a receber um salário superior a £ 300.000 por semana, encerrando finalmente as negociações entre a equipe do jogador e os dirigentes do clube, que se arrastavam há quase um ano. Ele se junta aos companheiros William Saliba, Gabriel, Ethan Nwaneri e Myles Lewis-Skelly, que comprometeram seu futuro com o clube nos últimos 12 meses.
Saka marcou sete gols em 33 partidas em todas as competições nesta temporada e continua sendo uma peça fundamental do time de Arteta, que transformou o Arsenal em uma força dominante na Europa nos últimos anos.
O Arsenal está determinado a conquistar o tetracampeonato
Com o futuro de Saka agora definido, o técnico Mikel Arteta pode se concentrar totalmente no futebol, já que seu time continua competindo em todas as quatro frentes. O Arsenal avançou com facilidade para a quinta rodada da FA Cup no fim de semana, superando o Wigan, da League One, e garantindo uma viagem a Mansfield Town.
Saka foi utilizado na partida de domingo, mas jogou em uma nova posição sob o comando do técnico espanhol. Ele foi escalado como camisa 10 ao lado de Eberechi Eze e foi extremamente eficaz em uma função mais central. Como resultado, os torcedores pediram que ele ocupasse essa posição pelo restante da temporada, já que o Arsenal também busca conquistar a Carabao Cup — onde enfrentará o Manchester City na final —, a Premier League e a Liga dos Campeões.
Arteta elogia joia do Arsenal
Ainda há muito futebol a ser jogado entre agora e maio, começando com uma viagem ao Wolves, último colocado, na quarta-feira à noite. A partida dá a Saka e companhia a oportunidade de abrir sete pontos de vantagem na liderança da tabela antes do próximo jogo do City, e Arteta admite que está contando com seu craque em sua melhor forma para ajudá-los a cruzar a linha de chegada nas últimas etapas da temporada.
Em entrevista coletiva antes da partida, ele disse: “Algumas circunstâncias podem incomodar alguns jogadores, às vezes isso te força a fazer certas coisas, mas Mikel [Merino] se adaptou incrivelmente bem à posição de nove, porque perdemos Kai [Havertz] e Gabi [Jesus] na época e agora temos um problema com os meio-campistas.
Os jogadores estão entrando em campo e Bukayo é um deles que precisamos considerar para o futuro. É muito bom, especialmente a forma como os jogadores respondem a diferentes funções táticas.
Acho que ele gosta (de jogar como camisa 10) e de tudo que representa um desafio para ele. Ele precisa provar algo, acho, isso o motiva e é positivo.”
Tempestade se forma no clássico do norte de Londres
O Arsenal não deve ter problemas para passar pelos adversários em Midlands na quarta-feira, mas o confronto de domingo contra o rival Tottenham apresenta um desafio muito mais difícil. Os Lilywhites podem estar em 16º lugar e passando por mais uma campanha dolorosa na Premier League, mas agora se separaram do técnico Thomas Frank e o substituíram pelo ex-treinador da Lazio, Marselha e Juventus, Igor Tudor, até o final da temporada.
Tudor já deixou claro que pretende que sua equipe pressione no ataque e jogue um futebol agressivo, principalmente em casa. E com uma torcida barulhenta esperada no Tottenham Hotspur Stadium no domingo, os Gunners sabem que terão dificuldades contra seus vizinhos, independentemente de sua forma no campeonato nacional.
Mas com Saka provavelmente cheio de confiança após ter renovado seu contrato com o clube por mais cinco anos, as chances ainda estão a favor de sua equipe para superar o desafio.
