Bukayo Saka assina novo contrato de longo prazo com o Arsenal e se torna o jogador mais bem pago do clube

Ainda há muito futebol a ser jogado entre agora e maio, começando com uma viagem ao Wolves, último colocado, na quarta-feira à noite. A partida dá a Saka e companhia a oportunidade de abrir sete pontos de vantagem na liderança da tabela antes do próximo jogo do City, e Arteta admite que está contando com seu craque em sua melhor forma para ajudá-los a cruzar a linha de chegada nas últimas etapas da temporada.

Em entrevista coletiva antes da partida, ele disse: “Algumas circunstâncias podem incomodar alguns jogadores, às vezes isso te força a fazer certas coisas, mas Mikel [Merino] se adaptou incrivelmente bem à posição de nove, porque perdemos Kai [Havertz] e Gabi [Jesus] na época e agora temos um problema com os meio-campistas.

Os jogadores estão entrando em campo e Bukayo é um deles que precisamos considerar para o futuro. É muito bom, especialmente a forma como os jogadores respondem a diferentes funções táticas.

Acho que ele gosta (de jogar como camisa 10) e de tudo que representa um desafio para ele. Ele precisa provar algo, acho, isso o motiva e é positivo.”