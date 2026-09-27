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BuffonGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Buffon: "Para a Juventus, terminar em primeiro seria um trabalho clamoroso do técnico com todos os dirigentes e os jogadores"

Juventus
G. Buffon

O ex-goleiro da Juventus: "Spalletti é uma certeza da Juventus. Na minha opinião, ele demonstrou isso no ano passado"

Gianluigi Buffon, ex-goleiro da Itália e da Juventus, presente no sábado em Ancona para a Operazione Nostalgia, falou sobre a Juventus atual.


A seguir, suas palavras, publicadas por TuttoJuve.com: "Spalletti é uma certeza da Juventus. Na minha opinião, ele demonstrou isso no ano passado, nos seus primeiros seis meses na Juventus. Infelizmente, eles não foram para a Champions League, mas eu nunca me apego ao azar e à má sorte; porém, algumas partidas em que jogaram muito bem não terminaram como mereciam. E, infelizmente, isso foi pago muito caro".

  • Sobre as perspectivas para a temporada atual: "Certamente a Juventus, sem querer fazer declarações que não fariam sentido, é um time que pode ser competitivo, mas isso não quer dizer vencer ou ser o anti-Inter. É uma equipe que pode fazer um campeonato de peso e chegar à Champions League. Chegar em primeiro depois seria um trabalho clamoroso do técnico com todos os dirigentes e os garotos".

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