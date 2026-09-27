Gianluigi Buffon, ex-goleiro da Itália e da Juventus, presente no sábado em Ancona para a Operazione Nostalgia, falou sobre a Juventus atual.





A seguir, suas palavras, publicadas por TuttoJuve.com: "Spalletti é uma certeza da Juventus. Na minha opinião, ele demonstrou isso no ano passado, nos seus primeiros seis meses na Juventus. Infelizmente, eles não foram para a Champions League, mas eu nunca me apego ao azar e à má sorte; porém, algumas partidas em que jogaram muito bem não terminaram como mereciam. E, infelizmente, isso foi pago muito caro".