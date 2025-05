Brusque x ABC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes entram em campo neste sábado (10), pela 5ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV

O Brusque recebe o ABC na noite deste sábado (10), às 19h30 (de Brasília), no Augusto Bauer, em Brusque, pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após quatro rodadas da primeira fase, o Brusque entra em campo com força máxima para seguir pontuando na tabela. A equipe ocupa a sexta colocação, com oito pontos, e segue invicta na competição. Do outro lado, o ABC vive um momento delicado: está na 17ª posição, com apenas três pontos conquistados.