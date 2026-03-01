Getty Images Sport
Bruno Fernandes ultrapassa David Beckham nos livros de história do Manchester United após assistência mágica contra o Crystal Palace
Pênalti e assistência de Fernandes levam o United ao terceiro lugar
A tarde começou com frustração para a torcida da casa, já que o Eagles assumiu a liderança logo no início com Maxence Lacroix, ameaçando estragar o clima no Theatre of Dreams. No entanto, o jogo mudou drasticamente no segundo tempo, quando Matheus Cunha foi derrubado na área por Lacroix. O cartão vermelho recebido pelo zagueiro francês abriu caminho para Fernandes empatar com um pênalti bem executado.
Em seguida, ele se tornou o garçom, dando uma assistência magnífica para Benjamin Sesko marcar o gol da vitória e garantir a virada por 2 a 1. Com esse resultado, o United subiu para a terceira posição na tabela da Premier League, com 51 pontos, 10 pontos atrás do líder Arsenal e oito pontos atrás do segundo colocado, Manchester City. O Crystal Palace permanece na 14ª posição, com 35 pontos.
Ultrapassando um ícone do Manchester United
Embora sua cobrança de pênalti tenha sido crucial para virar o jogo, foi a assistência subsequente de Fernandes para Benjamin Sesko que produziu um marco histórico significativo. De acordo com a Opta, o capitão do United já marcou e deu assistências em 18 partidas diferentes da Premier League pelo clube, ultrapassando o total de 17 de David Beckham. Agora, ele fica atrás apenas de Wayne Rooney (35) e Ryan Giggs (22) nessa impressionante estatística. Fernandes também é o primeiro jogador do United a atingir 13 assistências na Premier League em uma única temporada desde Antonio Valencia em 2011-12.
Fernandes entra para clube de elite
Com seu gol e assistência na mesma partida, Fernandes se tornou o terceiro jogador em toda a história do Manchester United a atingir 100 gols e 100 assistências pelo clube, juntando-se às lendas Ryan Giggs (168 gols e 274 assistências) e Wayne Rooney (253 gols e 142 assistências).
Esta conquista notável reforça ainda mais o enorme impacto que Fernandes teve desde a sua chegada a Old Trafford, estabelecendo-o como um dos médios mais produtivos e consistentes do futebol moderno e um verdadeiro líder dos Red Devils.
O coração de Old Trafford
Desde que ingressou no Manchester United em janeiro de 2020, Fernandes tornou-se o coração pulsante do meio-campo do clube. Sua presença imponente em campo agora dita como a equipe reage nos momentos mais críticos. O capitão de 31 anos estimula continuamente aqueles ao seu redor com passes precisos e inteligentes e criatividade imaginativa. Sua cobrança de pênalti fria contra o Palace foi uma demonstração clara do temperamento para grandes jogos que ele aprimorou durante seu tempo em Manchester.
Em 314 partidas na Premier League, o astro português acumulou um recorde impressionante. Apenas Wayne Rooney alcançou 200 participações em gols em menos jogos pelo clube. Essa rara combinação de gol e criação torna Fernandes uma peça insubstituível na atual configuração tática de Michael Carrick.
