Bruno Fernandes ultrapassa David Beckham nos livros de história do Manchester United após assistência mágica contra o Crystal Palace

A tarde começou com frustração para a torcida da casa, já que o Eagles assumiu a liderança logo no início com Maxence Lacroix, ameaçando estragar o clima no Theatre of Dreams. No entanto, o jogo mudou drasticamente no segundo tempo, quando Matheus Cunha foi derrubado na área por Lacroix. O cartão vermelho recebido pelo zagueiro francês abriu caminho para Fernandes empatar com um pênalti bem executado.

Em seguida, ele se tornou o garçom, dando uma assistência magnífica para Benjamin Sesko marcar o gol da vitória e garantir a virada por 2 a 1. Com esse resultado, o United subiu para a terceira posição na tabela da Premier League, com 51 pontos, 10 pontos atrás do líder Arsenal e oito pontos atrás do segundo colocado, Manchester City. O Crystal Palace permanece na 14ª posição, com 35 pontos.