Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Bruno Fernandes ultrapassa David Beckham nos livros de história do Manchester United após assistência mágica contra o Crystal Palace

Bruno Fernandes consolidou ainda mais seu status como uma lenda moderna do Manchester United, ultrapassando David Beckham nos livros de história do clube após mais uma exibição brilhante contra o Crystal Palace. O craque português foi o catalisador da importante vitória por 2 a 1 no Old Trafford, provando porque continua sendo o coração do meio-campo dos Red Devils. Em uma partida marcada por altos riscos e marcos históricos, Fernandes demonstrou a genialidade criativa que tem caracterizado sua passagem pelo clube do noroeste desde sua chegada do Sporting CP.

  • Pênalti e assistência de Fernandes levam o United ao terceiro lugar

    A tarde começou com frustração para a torcida da casa, já que o Eagles assumiu a liderança logo no início com Maxence Lacroix, ameaçando estragar o clima no Theatre of Dreams. No entanto, o jogo mudou drasticamente no segundo tempo, quando Matheus Cunha foi derrubado na área por Lacroix. O cartão vermelho recebido pelo zagueiro francês abriu caminho para Fernandes empatar com um pênalti bem executado.

    Em seguida, ele se tornou o garçom, dando uma assistência magnífica para Benjamin Sesko marcar o gol da vitória e garantir a virada por 2 a 1. Com esse resultado, o United subiu para a terceira posição na tabela da Premier League, com 51 pontos, 10 pontos atrás do líder Arsenal e oito pontos atrás do segundo colocado, Manchester City. O Crystal Palace permanece na 14ª posição, com 35 pontos.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-CRYSTAL PALACEAFP

    Ultrapassando um ícone do Manchester United

    Embora sua cobrança de pênalti tenha sido crucial para virar o jogo, foi a assistência subsequente de Fernandes para Benjamin Sesko que produziu um marco histórico significativo. De acordo com a Opta, o capitão do United já marcou e deu assistências em 18 partidas diferentes da Premier League pelo clube, ultrapassando o total de 17 de David Beckham. Agora, ele fica atrás apenas de Wayne Rooney (35) e Ryan Giggs (22) nessa impressionante estatística. Fernandes também é o primeiro jogador do United a atingir 13 assistências na Premier League em uma única temporada desde Antonio Valencia em 2011-12.

  • Fernandes entra para clube de elite

    Com seu gol e assistência na mesma partida, Fernandes se tornou o terceiro jogador em toda a história do Manchester United a atingir 100 gols e 100 assistências pelo clube, juntando-se às lendas Ryan Giggs (168 gols e 274 assistências) e Wayne Rooney (253 gols e 142 assistências).

    Esta conquista notável reforça ainda mais o enorme impacto que Fernandes teve desde a sua chegada a Old Trafford, estabelecendo-o como um dos médios mais produtivos e consistentes do futebol moderno e um verdadeiro líder dos Red Devils.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    O coração de Old Trafford

    Desde que ingressou no Manchester United em janeiro de 2020, Fernandes tornou-se o coração pulsante do meio-campo do clube. Sua presença imponente em campo agora dita como a equipe reage nos momentos mais críticos. O capitão de 31 anos estimula continuamente aqueles ao seu redor com passes precisos e inteligentes e criatividade imaginativa. Sua cobrança de pênalti fria contra o Palace foi uma demonstração clara do temperamento para grandes jogos que ele aprimorou durante seu tempo em Manchester.

    Em 314 partidas na Premier League, o astro português acumulou um recorde impressionante. Apenas Wayne Rooney alcançou 200 participações em gols em menos jogos pelo clube. Essa rara combinação de gol e criação torna Fernandes uma peça insubstituível na atual configuração tática de Michael Carrick.

Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
0