Bruno Fernandes supera Cristiano Ronaldo e David Beckham em nova marca impressionante pelo Manchester United

Bruno Fernandes marcou um dos gols na quarta vitória consecutiva do United. Os Red Devils venceram o Tottenham por 2 a 0 em Old Trafford, com o meia português ampliando a vantagem da equipe depois de Bryan Mbeumo abrir o placar com um chute preciso de fora da área após um escanteio.

Bruno foi o grande destaque da partida ao marcar o gol da vitória a dez minutos do fim, aproveitando um cruzamento de Diogo Dalot. O time de Thomas Frank havia ficado com um jogador a menos no início do jogo, após a expulsão de Cristian Romero, e em nenhum momento se mostrou capaz de igualar o resultado.

O capitão do United tem sido, mais uma vez, a estrela da temporada, tanto com Ruben Amorim quanto com Michael Carrick. O gol contra o Tottenham foi o seu sexto na Premier League nesta temporada e sua 18ª participação direta em jogadas. Suas 12 assistências na competição o colocam, de longe, como o maior assistente da liga, seguido por Rayan Cherki, com sete.