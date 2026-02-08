Getty Images Sport
Bruno Fernandes supera Cristiano Ronaldo e David Beckham em nova marca impressionante pelo Manchester United
Bruno Fernandes espetacular contra o Tottenham
Bruno Fernandes marcou um dos gols na quarta vitória consecutiva do United. Os Red Devils venceram o Tottenham por 2 a 0 em Old Trafford, com o meia português ampliando a vantagem da equipe depois de Bryan Mbeumo abrir o placar com um chute preciso de fora da área após um escanteio.
Bruno foi o grande destaque da partida ao marcar o gol da vitória a dez minutos do fim, aproveitando um cruzamento de Diogo Dalot. O time de Thomas Frank havia ficado com um jogador a menos no início do jogo, após a expulsão de Cristian Romero, e em nenhum momento se mostrou capaz de igualar o resultado.
O capitão do United tem sido, mais uma vez, a estrela da temporada, tanto com Ruben Amorim quanto com Michael Carrick. O gol contra o Tottenham foi o seu sexto na Premier League nesta temporada e sua 18ª participação direta em jogadas. Suas 12 assistências na competição o colocam, de longe, como o maior assistente da liga, seguido por Rayan Cherki, com sete.
Entre os maiores da história
No sábado, o português alcançou a marca de 200 participações em gols pelo Manchester United e, com isso, tornou-se o segundo jogador mais rápido a atingir essa marca na longa história do clube. Apenas Wayne Rooney, que marcou 133 gols e deu 67 assistências em 295 jogos, supera o recorde de Bruno, de 104 gols e 96 assistências em 314 jogos.
Segundo a Opta, o meio-campista também ultrapassou nomes como Cristiano Ronaldo (339 jogos), David Beckham (393), Ryan Giggs (424) e Paul Scholes (564). Isso o coloca entre os melhores jogadores que já vestiram a camisa do Manchester United e ele com certeza está na história do clube.
Bruno elogia Carrick
O United ressurgiu sob o comando de Carrick, e a quarta vitória consecutiva é uma prova do trabalho que ele vem realizando em Old Trafford. Os Red Devils nunca haviam conquistado tantas vitórias seguidas sob o comando de seu antecessor, Ruben Amorim.
Falando após o jogo, Bruno Fernandes elogiou o impacto que o ex-meio-campista da Inglaterra e do United teve no elenco. Ele disse à TNT Sports: “Acho que Michael chegou com a ideia certa de dar aos jogadores a liberdade de assumir a responsabilidade em campo para tomar as decisões necessárias. Acho que ele se lembra do que eu lhe disse da última vez que ele foi técnico. Eu achava que Michael poderia ser um grande técnico e ele acabou de provar isso.”
“Esperamos poder ajudá-lo ainda mais para que todos vejam que somos bons jogadores. É por isso que estamos no Manchester United. Acho que todos entendem a pressão de jogar por este clube. Todos sabem das expectativas que o cercam.”
Manchester United voltando a sonhar grande
O United terá que enfrentar outro time em ótima fase na terça-feira (10), quando viajar até o Estádio Olímpico de Londres para encarar o West Ham. O United está atualmente em quarto lugar na Premier League, parece estar a caminho de garantir o retorno à Champions League na próxima temporada e pode começar a sonhar com o futuro. O time de Carrick também está a apenas três pontos do Aston Villa e a seis do Manchester City, que estão à sua frente, e acredita que pode ultrapassar seus rivais. O líder Arsenal, com 12 pontos de vantagem sobre o United, parece estar muito à frente para sequer cogitar uma possível disputa pelo título.
O United sabe que qualquer deslize pode ser um problema, já que o Chelsea está apenas um ponto atrás. O Liverpool está quatro pontos atrás, mas sabe que qualquer vitória aumentará a pressão sobre os times que estão acima na tabela.
O United pode consolidar sua posição entre os quatro primeiros com uma vitória contra o West Ham, mas precisará jogar bem para conquistar os três pontos contra um time que venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições.
