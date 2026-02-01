Bruno Fernandes no Real Madrid? Rumor de transferência do ídolo do Manchester United é desmentido por jornalista
Conversas sobre Bruno Fernandes no Real Madrid estão encerradas
Falando em seu canal no YouTube, Fabrizio Romano descartou as informações de que Bruno Fernandes teria se “oferecido” ao Real Madrid e poderia deixar Old Trafford antes do fechamento da janela de transferências de janeiro, nesta segunda-feira. Isso surge após reportagens do The Sun e do i Paper indicarem que algumas pessoas no United acreditam que o português “já se cansou” da situação e poderia sair, enquanto veículos da imprensa espanhola foram além ao sugerir que o jogador já teria se colocado à disposição do Real.
Bruno Fernandes vem tendo um papel fundamental em uma função mais ofensiva sob o comando do novo técnico dos Red Devils, Michael Carrick, com o United entrando de vez na briga pelo G4 e por um retorno à Champions League na próxima temporada. O português tem contrato com o clube até 2027, com opção de renovação por mais um ano, mas há conversas sobre uma possível saída no meio do ano. Cole Palmer, do Chelsea, chegou inclusive a ser citado como um possível substituto, em uma negociação que poderia estabelecer um novo recorde de transferência no futebol britânico.
- Getty Images Sport
Romano aborda especulações sobre Bruno Fernandes
Romano afirmou em seu canal no YouTube: “Bruno Fernandes. Surgiram alguns relatos de que Bruno Fernandes teria se oferecido ao Real Madrid.
Esqueçam isso. Não é verdade. Isso não está acontecendo. Absolutamente não está acontecendo. Por quê? Porque Bruno nunca se ofereceu ao Real Madrid. Essa história é completamente falsa.
Bruno está totalmente focado no Manchester United. Nada vai acontecer em janeiro. No meio do ano, veremos, porque tenho certeza de que a Arábia Saudita voltará a demonstrar interesse por Bruno Fernandes.
Mas, no momento, Bruno não está aberto a conversas. Existe apenas o interesse da Arábia Saudita, porém o foco dele é totalmente o Manchester United. Eles o querem há três anos, mas é só isso. Nenhuma nova proposta foi enviada, e Bruno já disse não várias vezes.
Portanto, no meio do ano veremos se eles voltarão à carga, mas em relação ao Real Madrid, Bruno nunca se ofereceu ao clube. Confie em mim, não sei de onde surgiu essa história, mas isso não está acontecendo.”
Futuro de Bruno Fernandes é um tema recorrente de debate
A especulação em torno do futuro do capitão do Manchester United ganhou força depois que Bruno Fernandes revelou, em uma entrevista contundente divulgada em dezembro, que o clube “queria que ele fosse embora” na última janela, o que o deixou “machucado” e “triste”.
“O clube queria que eu saísse, isso ficou na minha cabeça”, disse o português. “Eu falei isso aos diretores, mas acho que eles não tiveram coragem de tomar essa decisão, porque o treinador me queria. Se eu tivesse dito que queria sair, eles teriam me deixado ir."
“Da parte do clube, eu senti um pouco como se ‘se você sair, não é tão ruim para nós’. Isso me machuca um pouco. Mais do que machucar, me deixa triste, porque sou um jogador que não tem nada a ser criticado. Estou sempre disponível, sempre jogo, bem ou mal. Dou o meu máximo. Então você vê, ao seu redor, jogadores que não valorizam tanto o clube e não o defendem da mesma forma… isso te deixa triste."
“A questão da lealdade não é vista da mesma maneira que antes. Eu poderia ter saído nesta janela de transferências e teria ganhado muito mais dinheiro. Poderia ter saído há uma temporada e estaria ganhando muitos títulos agora, mas decidi não ir, não apenas por razões familiares, mas porque realmente amo o clube. A conversa com o treinador também foi decisiva para eu ficar.”
- AFP
Capitão do United é peça-chave para campanha europeia
A questão sobre o futuro de Bruno Fernandes certamente voltará à tona à medida que a janela do meio do ano se aproxima, com a decisão sobre o próximo treinador permanente do Manchester United provavelmente tendo um papel importante na permanência do capitão no clube.
No entanto, os relatos de Romano confirmam que o português ainda terá um papel fundamental caso a equipe esteja em uma eventual campanha europeia.