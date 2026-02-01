Bruno Fernandes no Real Madrid? Rumor de transferência do ídolo do Manchester United é desmentido por jornalista

Romano afirmou em seu canal no YouTube: “Bruno Fernandes. Surgiram alguns relatos de que Bruno Fernandes teria se oferecido ao Real Madrid.

Esqueçam isso. Não é verdade. Isso não está acontecendo. Absolutamente não está acontecendo. Por quê? Porque Bruno nunca se ofereceu ao Real Madrid. Essa história é completamente falsa.

Bruno está totalmente focado no Manchester United. Nada vai acontecer em janeiro. No meio do ano, veremos, porque tenho certeza de que a Arábia Saudita voltará a demonstrar interesse por Bruno Fernandes.

Mas, no momento, Bruno não está aberto a conversas. Existe apenas o interesse da Arábia Saudita, porém o foco dele é totalmente o Manchester United. Eles o querem há três anos, mas é só isso. Nenhuma nova proposta foi enviada, e Bruno já disse não várias vezes.

Portanto, no meio do ano veremos se eles voltarão à carga, mas em relação ao Real Madrid, Bruno nunca se ofereceu ao clube. Confie em mim, não sei de onde surgiu essa história, mas isso não está acontecendo.”