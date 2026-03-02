Getty
Bruno Fernandes disse brutalmente que o Manchester United pode se dar ao luxo de perdê-lo, já que a lenda dos Red Devils sugere que o clube poderia lucrar com a venda para contratar um substituto mais jovem
Capitão Fernandes: Seis anos produtivos em Old Trafford
Fernandes ingressou no United vindo do Sporting por uma taxa inicial de £ 47 milhões (US$ 63 milhões) em janeiro de 2020. Ele se adaptou rapidamente ao futebol inglês e não demorou muito para se tornar um candidato à capitania no chamado “Teatro dos Sonhos”. Ele herdou a braçadeira, superando seu compatriota Cristiano Ronaldo após o retorno malfadado do cinco vezes vencedor da Bola de Ouro a Manchester em 2021.
O elegante meia reescreveu os livros de história em 317 partidas, mas agora tem 31 anos e seu contrato vai apenas até o verão de 2027 — embora esse acordo inclua a opção de uma prorrogação de 12 meses.
Fernandes afirma que o Manchester United estava aberto a uma venda em 2025
Fernandes revelou, com o United ainda em posição de exigir uma quantia considerável por seus serviços, que foi incentivado a sair em 2025, quando clubes da Liga Profissional Saudita, conhecidos por seus gastos elevados, entraram em contato.
Ele disse ao Canal 11: “Do lado do clube, senti um pouco como se ‘se você sair, não será tão ruim para nós’. Isso me magoa um pouco. Mais do que magoar, me deixa triste porque sou um jogador que não tem nada a criticar. Estou sempre disponível, sempre jogo, seja bom ou ruim. Dou o meu melhor. Então, você vê coisas ao seu redor, jogadores que não valorizam tanto o clube e não o defendem tanto... isso deixa você triste.
Eu poderia ter saído como muitas pessoas fazem e dito: 'Quero sair, não quero treinar, só quero sair por 20 ou 30 milhões, para que me paguem mais do outro lado'. Mas nunca fiz isso. Nunca me senti em posição de fazer isso, porque sentia que a empatia e o carinho que tinha pelo clube eram os mesmos. Mas chega a um ponto em que, para eles, o dinheiro é mais importante do que qualquer outra coisa. O clube queria que eu fosse embora, tenho isso na cabeça. Eu disse isso aos diretores, mas acho que eles não tiveram coragem de tomar essa decisão, porque o técnico me queria. Se eu tivesse dito que queria sair, eles teriam me deixado ir.”
Ficar ou sair: o Manchester United deve manter Fernandes ou lucrar com sua venda?
Fernandes virou a página dessa saga, marcando sete gols e 13 assistências nesta temporada, enquanto o United busca terminar entre os quatro primeiros na Premier League e se classificar para a Liga dos Campeões de 2026-27.
Questionado sobre se a competição europeia de elite ajudaria a manter Fernandes feliz e em seu ambiente atual, com muitos opinando que ele é importante demais para ser perdido, o ex-ala do Red Devils Sharpe - falando em associação com a BetBrain - disse ao GOAL: “Você pode se dar ao luxo de perder qualquer um. Já houve grandes jogadores lá e o clube continua, não se trata apenas de um jogador.”
Sharpe, três vezes vencedor do título da Premier League, acrescentou por que uma venda em 2026 pode fazer sentido: “Ele seria uma grande perda para a equipe, mas vender Bruno permitiria que eles entrassem no mercado e comprassem um potencial ‘novo Bruno’. Não sei se há muitos por aí, porque ele é um jogador especial. É uma questão complicada.
“Se eles ficarem entre os quatro primeiros, o que parece que vão conseguir, isso pode motivá-lo a ficar. Acho que o clube vai se reforçar e trazer alguns jogadores realmente fortes e talentosos. Então, acho que há todas as chances de ele querer ficar. A questão é se o clube quer mantê-lo na idade em que ele está e com o dinheiro que ainda pode receber por ele, ou se quer usar esse dinheiro para contratar alguém novo. Sei que os torcedores adorariam que ele ficasse. Ele está jogando incrivelmente bem no momento. É uma situação interessante.”
Lendas eclipsantes: os números de Fernandes no Manchester United
Fernandes já alcançou 200 participações em gols pelo United nesta temporada - atingindo esse marco mais rapidamente do que qualquer outro jogador, exceto Wayne Rooney, superando as façanhas de figuras icônicas como Ronaldo, Ryan Giggs e Paul Scholes.
Sua última partida também contou com um gol - de pênalti - e uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace. Ele agora marcou e deu assistência a um companheiro de equipe em 18 partidas diferentes da Premier League pelo Red Devils - ultrapassando David Beckham (17) e se aproximando de Giggs (22) e Rooney (35).
