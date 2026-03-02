Bruno Fernandes disse brutalmente que o Manchester United pode se dar ao luxo de perdê-lo, já que a lenda dos Red Devils sugere que o clube poderia lucrar com a venda para contratar um substituto mais jovem

Fernandes revelou, com o United ainda em posição de exigir uma quantia considerável por seus serviços, que foi incentivado a sair em 2025, quando clubes da Liga Profissional Saudita, conhecidos por seus gastos elevados, entraram em contato.

Ele disse ao Canal 11: “Do lado do clube, senti um pouco como se ‘se você sair, não será tão ruim para nós’. Isso me magoa um pouco. Mais do que magoar, me deixa triste porque sou um jogador que não tem nada a criticar. Estou sempre disponível, sempre jogo, seja bom ou ruim. Dou o meu melhor. Então, você vê coisas ao seu redor, jogadores que não valorizam tanto o clube e não o defendem tanto... isso deixa você triste.

Eu poderia ter saído como muitas pessoas fazem e dito: 'Quero sair, não quero treinar, só quero sair por 20 ou 30 milhões, para que me paguem mais do outro lado'. Mas nunca fiz isso. Nunca me senti em posição de fazer isso, porque sentia que a empatia e o carinho que tinha pelo clube eram os mesmos. Mas chega a um ponto em que, para eles, o dinheiro é mais importante do que qualquer outra coisa. O clube queria que eu fosse embora, tenho isso na cabeça. Eu disse isso aos diretores, mas acho que eles não tiveram coragem de tomar essa decisão, porque o técnico me queria. Se eu tivesse dito que queria sair, eles teriam me deixado ir.”