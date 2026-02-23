Britânicos no exterior: O insaciável Harry Kane coloca o Bayern de Munique à vista de mais glórias, enquanto Ivan Toney ameaça tirar a Chuteira de Ouro saudita de Cristiano Ronaldo e Raheem Sterling finalmente volta à ação

O Bayern de Munique deu um grande passo para manter o título da Bundesliga no sábado, ao vencer o Eintracht Frankfurt por 3 a 2 na Allianz Arena, com Harry Kane marcando dois gols após o primeiro gol de Aleksandar Pavlovic. O Eintracht marcou dois gols no final da partida, mas o Bayern segurou o resultado e abriu oito pontos de vantagem na liderança da Bundesliga, aproveitando o empate de 2 a 2 do Borussia Dortmund com o RB Leipzig no mesmo dia.

Foi mais uma atuação implacável de Kane, que soma impressionantes 43 gols em apenas 36 partidas em todas as competições nesta temporada, sendo 28 deles na Bundesliga. Só um tolo apostaria contra o atacante inglês quebrar o recorde de gols em uma única temporada de Robert Lewandowski, com 41 gols, faltando ainda 11 jogos para a equipe de Vincent Kompany, especialmente quando se observa a qualidade de seu segundo gol contra o Eintracht.

Kane girou rapidamente a 25 metros do gol antes de chutar com precisão infalível no canto inferior da rede; a bola estava literalmente destinada ao gol desde o momento em que saiu de seu pé. Foi um momento de tirar o fôlego de um jogador cheio de confiança e prosperando em uma função que lhe permite ser tanto uma máquina de gols quanto um craque do irresistível Bayern de Kompany. Quase todos os ataques promissores passam por Kane, e ele também está fazendo sua parte na defesa, para grande satisfação do seu técnico.

“Harry é incrivelmente inteligente. É claro que ele tem sua função específica quando se trata de defender. Mas quando temos a posse de bola, 50% é treinamento e 50% é simplesmente confiar que o jogador fará a coisa certa”, disse Kompany após o jogo. “Eu era zagueiro e jogava frequentemente contra Harry, mas nunca vi essas qualidades porque ele estava sempre na linha mais alta. E isso era bastante fácil para mim defender – mas não diga isso a Harry!”

O Dortmund deve estar tremendo nas bases ao assistir à última exibição de Kane antes do Klassiker do próximo fim de semana no Signal Iduna Park. Pela forma atual, é difícil imaginar como eles poderão impedi-lo ou impedir o Bayern de conquistar o título de uma vez por todas.