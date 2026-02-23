Goal.com
Britânicos no exterior: O insaciável Harry Kane coloca o Bayern de Munique à vista de mais glórias, enquanto Ivan Toney ameaça tirar a Chuteira de Ouro saudita de Cristiano Ronaldo e Raheem Sterling finalmente volta à ação

A GOAL analisa os jogadores britânicos que ganham a vida longe de sua terra natal, com muitas outras estrelas decidindo deixar suas zonas de conforto em busca de uma vida melhor no futebol em outros lugares. A Premier League ainda é, obviamente, uma das divisões mais divertidas do mundo, e o Campeonato pode ser fantástico para o desenvolvimento, mas há mais opções por aí.

O eterno capitão da Inglaterra teve mais uma semana brilhante na Alemanha, mas foi uma semana para esquecer para um companheiro de seleção que atualmente joga na La Liga, enquanto um ex-ídolo dos Três Leões fez seu tão esperado retorno aos gramados na Holanda. Thomas Tuchel quase certamente ficará sem um de seus antigos pupilos do Chelsea para a Copa do Mundo deste verão, porque sua última partida na Série A foi interrompida por uma lesão grave que exigirá cirurgia.

Todas as segundas-feiras desta temporada, o GOAL traz para você as últimas notícias sobre os astros britânicos no exterior, o que eles estão fazendo, quem está alcançando o auge e quem precisa voltar para casa. Vamos lá...

  • Kane ansioso pelo segundo título da Bundesliga

    O Bayern de Munique deu um grande passo para manter o título da Bundesliga no sábado, ao vencer o Eintracht Frankfurt por 3 a 2 na Allianz Arena, com Harry Kane marcando dois gols após o primeiro gol de Aleksandar Pavlovic. O Eintracht marcou dois gols no final da partida, mas o Bayern segurou o resultado e abriu oito pontos de vantagem na liderança da Bundesliga, aproveitando o empate de 2 a 2 do Borussia Dortmund com o RB Leipzig no mesmo dia.

    Foi mais uma atuação implacável de Kane, que soma impressionantes 43 gols em apenas 36 partidas em todas as competições nesta temporada, sendo 28 deles na Bundesliga. Só um tolo apostaria contra o atacante inglês quebrar o recorde de gols em uma única temporada de Robert Lewandowski, com 41 gols, faltando ainda 11 jogos para a equipe de Vincent Kompany, especialmente quando se observa a qualidade de seu segundo gol contra o Eintracht.

    Kane girou rapidamente a 25 metros do gol antes de chutar com precisão infalível no canto inferior da rede; a bola estava literalmente destinada ao gol desde o momento em que saiu de seu pé. Foi um momento de tirar o fôlego de um jogador cheio de confiança e prosperando em uma função que lhe permite ser tanto uma máquina de gols quanto um craque do irresistível Bayern de Kompany. Quase todos os ataques promissores passam por Kane, e ele também está fazendo sua parte na defesa, para grande satisfação do seu técnico.

    “Harry é incrivelmente inteligente. É claro que ele tem sua função específica quando se trata de defender. Mas quando temos a posse de bola, 50% é treinamento e 50% é simplesmente confiar que o jogador fará a coisa certa”, disse Kompany após o jogo. “Eu era zagueiro e jogava frequentemente contra Harry, mas nunca vi essas qualidades porque ele estava sempre na linha mais alta. E isso era bastante fácil para mim defender – mas não diga isso a Harry!”

    O Dortmund deve estar tremendo nas bases ao assistir à última exibição de Kane antes do Klassiker do próximo fim de semana no Signal Iduna Park. Pela forma atual, é difícil imaginar como eles poderão impedi-lo ou impedir o Bayern de conquistar o título de uma vez por todas.

    Trent adormece enquanto o Madrid perde a liderança

    Trent Alexander-Arnold fez apenas sua sexta partida como titular na La Liga pelo Real Madrid na semana passada e aproveitou a oportunidade com ambas as mãos, dando uma assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Real Sociedad. O ex-ídolo do Liverpool foi elogiado pelo técnico Álvaro Arbeloa e também impressionou na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Benfica, por isso recebeu um merecido descanso na viagem de sábado para enfrentar o Osasuna, com Dani Carvajal assumindo a lateral direita.

    No entanto, o Real Madrid se viu perdendo por um gol a 25 minutos do fim, e Arbeloa decidiu tirar Carvajal e colocar Alexander-Arnold, na tentativa de dar mais impulso ao ataque visitante. Vinicius Jr. empatou rapidamente com um gol simples aos 73 minutos, o que inicialmente parecia ser o trampolim para o líder da Liga conquistar mais três pontos.

    O Osasuna, porém, tinha outros planos. Com o tempo de acréscimo se aproximando, Dani Ceballos perdeu a bola no meio de campo e Raul Moro avançou até a entrada da área antes de passar para Raul Garcia, que habilmente se afastou de Raul Asencio e chutou a bola no canto oposto. Foi uma jogada excelente de Garcia, mas ele provavelmente não teria conseguido se Alexander-Arnold estivesse fazendo seu trabalho corretamente.

    O jogador de 27 anos foi muito lento para voltar à sua posição e nem sequer tentou intervir quando Garcia driblou Asencio, com a falta de determinação a custar caro à sua equipa no pior momento possível. O Madrid acabou por sofrer uma derrota por 2-1, o que permitiu ao Barcelona regressar ao topo da tabela com a vitória por 3-0 sobre o Levante no domingo.

    Embora Alexander-Arnold não tenha sido o único culpado, foi mais um caso de um passo à frente e outro atrás para o jogador formado na academia de Anfield. O tempo está se esgotando para ele garantir uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo, e ele terá que reagir rapidamente quando o Real Madrid receber o Benfica na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, na quarta-feira.

    Greenwood e Marseille decepcionam o novo treinador

    A passagem de Roberto De Zerbi pelo Marselha terminou de forma vergonhosa, com a eliminação da Liga dos Campeões e a perda da liderança da Ligue 1 após uma goleada por 5 a 0 sofrida contra o Paris Saint-Germain no clássico Le Classique. O Marselha recorreu a Habib Beye para estabilizar o barco, uma semana após a demissão do ex-zagueiro do Newcastle no Rennes, mas seu primeiro jogo no banco de reservas, fora de casa, contra o Brest, não poderia ter sido pior.

    Ludovic Ajorque marcou dois gols de cabeça no primeiro tempo, dando ao Brest uma vantagem confortável, e manteve-se firme até sete minutos do fim, quando Mason Greenwood sofreu um pênalti. O ex-atacante do Manchester United se levantou para cobrar a penalidade, mas sua fraca tentativa foi bem defendida pelo goleiro do Brest, Gregoire Coudertt.

    O Brest segurou a grande vitória que o levou à 11ª posição, enquanto o Marselha caiu para a quarta posição, 14 pontos atrás do líder PSG. Não dá para saber se o resultado final teria sido diferente se Greenwood tivesse convertido o pênalti, mas foi um erro desleixado de um jogador que de repente parece ter perdido a confiança.

    Greenwood aparentemente perdeu o faro de gol, com apenas duas de suas sete finalizações indo no alvo, enquanto perdeu a posse de bola 25 vezes em seus 90 minutos em campo. O jogador de 24 anos agora corre o risco de ser ultrapassado na disputa pela Chuteira de Ouro da Ligue 1, já que Joaquin Panichelli ficou a um gol da liderança do inglês, com 14 gols, ao marcar na vitória do Estrasburgo por 3 a 1 sobre o Lyon no domingo.

    Pior ainda, se Greenwood não recuperar rapidamente seu melhor nível, o Marselha pode muito bem perder a classificação para a Liga dos Campeões. Beye precisará de um desempenho muito melhor do craque do OM quando receber o Lyon, terceiro colocado, no Orange Velodrome, em um confronto decisivo no próximo fim de semana.

    Loftus-Cheek sofre lesão terrível

    Depois de marcar em vitórias consecutivas na Série A sobre o Bologna e o Pisa, Ruben Loftus-Cheek parecia bem posicionado para voltar aos planos de Tuchel para a seleção inglesa, tendo sido surpreendentemente convocado novamente para a seleção em setembro, após seis anos afastado. Massimiliano Allegri deu um descanso ao ex-meio-campista do Chelsea na partida em que o AC Milan empatou em 1 a 1 com o Como na quarta-feira, mas ele voltou ao time titular para o confronto de domingo em casa contra o Parma em ótima condição física.

    Infelizmente, porém, Loftus-Cheek durou apenas 11 minutos antes de ser substituído, e agora suas esperanças de disputar a Copa do Mundo estão destruídas. O goleiro do Parma, Edoardo Corvi, acidentalmente acertou Loftus-Cheek com um soco ao sair para tentar afastar um cruzamento, deixando o jogador de 30 anos se contorcendo de dor no gramado e com sangue sob o nariz e na bochecha.

    Loftus-Cheek foi retirado do campo em uma maca e levado ao hospital, onde foi diagnosticado com fratura do osso alveolar, que forma e sustenta as cavidades dos dentes. De acordo com a Sky Italia, ele será operado na segunda-feira e deve ficar fora de ação por “vários” meses.

    É um golpe duro para a Inglaterra e para o Milan, que também viu sua sequência de 24 jogos sem derrota na Série A ser interrompida, com o Parma garantindo uma vitória por 1 a 0 no San Siro. Isso efetivamente acaba com as chances de título do Rossoneri, com o arquirrival Inter agora 10 pontos à frente deles na primeira colocação, e Loftus-Cheek será uma grande perda na tentativa de consolidar uma vaga na Liga dos Campeões.

    Todos no Milan desejam a Loftus-Cheek uma rápida recuperação da terrível lesão, enquanto ele também recebeu uma mensagem de “melhoras” de Corvi, que claramente não tinha a intenção de causar nenhum dano. A equipe de Allegri definitivamente não contará com Loftus-Cheek quando viajar para enfrentar o Cremonese em sua próxima partida da liga, no dia 1º de março.

    Sterling finalmente volta à ação

    Após nove longos meses longe dos gramados, Raheem Sterling finalmente voltou à ação no domingo, saindo do banco para jogar os últimos trinta minutos da vitória do Feyenoord por 2 a 1 sobre o Telstar, em casa, pela Eredivisie. A última aparição competitiva do ex-jogador do Chelsea havia ocorrido em maio de 2025, quando ele estava emprestado ao Arsenal, e seu futuro no futebol foi questionado depois que ele foi afastado do elenco dos Blues por Enzo Maresca.

    O Feyenoord deu uma chance a Sterling, e houve sinais de que ele está longe de estar acabado durante sua estreia. Ele registrou cinco carregadas de bola, duas vitórias em duelos e uma taxa de 80% de passes completos para ajudar o Feyenoord a conquistar sua terceira vitória consecutiva, mantendo-o cinco pontos à frente do terceiro colocado NEC, embora ainda esteja 14 pontos atrás do PSV, já eleito campeão.

    Sterling assinou apenas um contrato de curto prazo até junho, mas o técnico Robin van Persie fez de tudo para acomodá-lo, chegando a transferir o campo de treinamento do time para a Bélgica enquanto o ponta aguardava seu visto de trabalho. Se ele conseguir dar continuidade ao seu início promissor, uma permanência mais longa pode estar nos planos, embora Sterling não esteja pensando tão à frente.

    “Não jogo há algum tempo, mas estou tentando manter a forma. Estou com a equipe há pouco tempo, então é só dar um passo de cada vez e tentar recuperar a forma física”, disse ele à ESPN. “É bom começar seu primeiro jogo com uma vitória, acho que isso é o mais importante.”

    Sterling também deu uma resposta direta quando questionado se Tuchel havia entrado em contato sobre uma possível reintegração dele à seleção inglesa, tendo contratado o ex-jogador do Manchester City para o Chelsea em 2022 — também o ano de sua última participação em nível internacional.

    “Não falei com ele. Vou continuar jogando futebol, isso é o mais importante”, disse ele.

    A principal ambição de Sterling não será impressionar Tuchel no momento, mas sim Van Persie, que está encantado por ter um jogador com seu pedigree a bordo no De Kuip. O ex-atacante do Arsenal e do Manchester United disse na apresentação de Sterling: “Suas qualidades podem mudar o resultado de uma partida, sem dúvida, e estou convencido de que ele será uma adição valiosa à equipe enquanto trabalhamos para alcançar nossos objetivos na segunda metade desta temporada.”

    Toney supera Ronaldo na Arábia Saudita

    Cristiano Ronaldo marcou duas vezes pelo Al-Nassr na vitória por 4 a 0 sobre o Al-Hazm no sábado, que levou a equipe de Jorge Jesus de volta ao topo da Saudi Pro League, um ponto acima do Al-Hilal. O jogador de 41 anos também comprometeu seu futuro com o Al-Nassr após encerrar seu protesto contra a falta de atividades de transferência do clube em janeiro, declarando após o jogo: “Eu pertenço à Arábia Saudita.”

    No entanto, ele está atualmente sendo ofuscado no Oriente Médio pelo ex-atacante do Brentford, Ivan Toney. Ronaldo ganhou duas Chuteiras de Ouro consecutivas da Pro League, mas Toney está no topo da tabela de 2025-26 com 23 gols pelo Al-Ahli, cinco a mais que o ícone português, e pode ser que os dois jogos que Ronaldo ficou de fora por estar lesionado voltem para assombrá-lo.

    Toney marcou mais um gol à frente de Ronaldo após um hat-trick impressionante contra o Al-Najma na quinta-feira. O jogador da seleção inglesa marcou seu primeiro gol ao completar um cruzamento e dobrou a vantagem com um voleio espetacular, antes de completar o hat-trick com um pênalti característico, levando o Al-Ahli à vitória por 4 a 1. No entanto, ele também perdeu um pênalti no início da partida, o que é uma das coisas mais raras no futebol, já que Toney havia marcado todos os 24 pênaltis de sua carreira anterior. Ele não ficou desanimado com o erro, porém.

    “Todo mundo pode perder pênaltis, mas o importante é como você se recupera”, disse Toney aos repórteres. “Eu me recuperei hoje e marquei três gols. Não conseguiria dormir facilmente por causa do pênalti perdido; ficaria acordado por um tempo pensando nisso. Mas se alguém me dissesse para perder um pênalti em troca de três gols, eu aceitaria.”

    Vencer Ronaldo na disputa pelo prêmio de artilheiro da Arábia Saudita seria uma grande façanha e talvez suficiente para garantir a Toney uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo. É justo dizer que, da forma como as coisas estão, não há melhor substituto para Harry Kane, com Ollie Watkins atualmente lutando para manter a consistência no Aston Villa.

