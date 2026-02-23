Britânicos no exterior: O insaciável Harry Kane coloca o Bayern de Munique à vista de mais glórias, enquanto Ivan Toney ameaça tirar a Chuteira de Ouro saudita de Cristiano Ronaldo e Raheem Sterling finalmente volta à ação

Após nove longos meses longe dos gramados, Raheem Sterling finalmente voltou à ação no domingo, saindo do banco para jogar os últimos trinta minutos da vitória do Feyenoord por 2 a 1 sobre o Telstar, em casa, pela Eredivisie. A última aparição competitiva do ex-jogador do Chelsea havia ocorrido em maio de 2025, quando ele estava emprestado ao Arsenal, e seu futuro no futebol foi questionado depois que ele foi afastado do elenco dos Blues por Enzo Maresca.
O Feyenoord deu uma chance a Sterling, e houve sinais de que ele está longe de estar acabado durante sua estreia. Ele registrou cinco carregadas de bola, duas vitórias em duelos e uma taxa de 80% de passes completos para ajudar o Feyenoord a conquistar sua terceira vitória consecutiva, mantendo-o cinco pontos à frente do terceiro colocado NEC, embora ainda esteja 14 pontos atrás do PSV, já eleito campeão.
Sterling assinou apenas um contrato de curto prazo até junho, mas o técnico Robin van Persie fez de tudo para acomodá-lo, chegando a transferir o campo de treinamento do time para a Bélgica enquanto o ponta aguardava seu visto de trabalho. Se ele conseguir dar continuidade ao seu início promissor, uma permanência mais longa pode estar nos planos, embora Sterling não esteja pensando tão à frente.
“Não jogo há algum tempo, mas estou tentando manter a forma. Estou com a equipe há pouco tempo, então é só dar um passo de cada vez e tentar recuperar a forma física”, disse ele à ESPN. “É bom começar seu primeiro jogo com uma vitória, acho que isso é o mais importante.”
Sterling também deu uma resposta direta quando questionado se Tuchel havia entrado em contato sobre uma possível reintegração dele à seleção inglesa, tendo contratado o ex-jogador do Manchester City para o Chelsea em 2022 — também o ano de sua última participação em nível internacional.
“Não falei com ele. Vou continuar jogando futebol, isso é o mais importante”, disse ele.
A principal ambição de Sterling não será impressionar Tuchel no momento, mas sim Van Persie, que está encantado por ter um jogador com seu pedigree a bordo no De Kuip. O ex-atacante do Arsenal e do Manchester United disse na apresentação de Sterling: “Suas qualidades podem mudar o resultado de uma partida, sem dúvida, e estou convencido de que ele será uma adição valiosa à equipe enquanto trabalhamos para alcançar nossos objetivos na segunda metade desta temporada.”