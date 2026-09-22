Nesses casos, o treinador é o primeiro responsável, mas não pode ser o único. O elenco foi mal montado e, em alguns setores, faltam alternativas aos titulares. A campanha de contratações do verão, na qual chegaram Tielemans, Santos e Baleba (que ainda não entrou em campo por um problema no tornozelo), custou ao todo 150 milhões de libras, menos da metade do que foi gasto por Tottenham (315 milhões de libras) e Chelsea (348 milhões de libras), e um terço do que foi investido pelo City (451 milhões de libras). Liverpool (227 milhões de libras) e Arsenal (195 milhões de libras) também gastaram mais do que o United, assim como os recém-promovidos Ipswich (190 milhões de libras) e Hull City (151 milhões de libras).



