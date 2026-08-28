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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Brilho do BMV: Diomandé, a vítima da atuação de gala do trio do Real

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La Liga
Real Madrid
Y. Diomande
K. Mbappe
Vinicius Junior
J. Bellingham
Espanha

O bom início de campanha do Real Madrid em LaLiga, com vitórias sobre Espanyol e Real Sociedad, colocou os holofotes sobre o trio Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior, que brilharam de forma notável sob o comando do técnico José Mourinho.

Mbappé se destacou durante a vitória do Merengue por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, ao marcar um hat-trick, enquanto o ponta brasileiro marcou um gol e deu uma assistência, e o meio-campista inglês completou sua melhor atuação com a camisa do Real Madrid nos últimos meses, após dar duas assistências decisivas.

Os três jogadores receberam elogios de Mourinho, que parece ter encontrado a receita adequada para alcançar a harmonia entre o trio ofensivo dentro de campo.

O jornal Mundo Deportivo noticiou que o recém-chegado Yan Diomandé foi prejudicado pelo brilho do trio Mbappé, Bellingham e Vinícius, que dominou as manchetes dos jornais e as notícias.

Diomandé chegou ao Real Madrid carregando o título de contratação mais cara da história do clube merengue, no valor de 125 milhões de euros, mas isso não lhe garantiu um lugar de destaque na escalação do time.

Apesar de o jogador de 19 anos ter sua contratação vista como uma aposta para o futuro e o presente ao mesmo tempo, Diomandé se encontra atualmente atrás de Vinícius e Arda Güler, os dois jogadores que ocupam as pontas no esquema 4-2-3-1 adotado por Mourinho nas duas primeiras partidas oficiais desta temporada.

  • imago-sport-1082024591.jpgAFLOSPORT

    Diomande entra nos planos de Mourinho de forma limitada

    Diomandé entra nos planos de Mourinho de forma limitada, pois, no duelo contra o Espanyol, o recém-chegado entrou no segundo tempo, quando o placar estava 1 a 1.

    Diante da Real Sociedad, e depois que a partida já estava definida desde o meio do segundo tempo, ele entrou aos 84 minutos no lugar de Vinícius Júnior.

    Dessa forma, Yan Diomandé participou de pouco mais de meia hora no total, ao longo das duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol.

    O ponta marfinense sofre as consequências do forte nível ofensivo apresentado pelo Real Madrid, e precisa esperar sua chance no banco de reservas, exatamente como acontece com Brahim Díaz, que não jogou contra o Espanyol e depois fez sua primeira aparição diante da Real Sociedad.

    Além disso, a nova posição de Arda Güler representa um obstáculo para que Diomandé consiga um papel maior.

    Mourinho encontrou na ponta direita o lugar ideal para o meio-campista turco, que começa nessa posição e depois se movimenta para regiões mais recuadas do meio-campo quando o Real Madrid tem a posse de bola.

    A Diomandé não resta outra alternativa senão ter paciência e esperar sua oportunidade, até que Mourinho recorra à política de rodízio nas próximas partidas.

    Você pode discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

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