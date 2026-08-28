O bom início de campanha do Real Madrid em LaLiga, com vitórias sobre Espanyol e Real Sociedad, colocou os holofotes sobre o trio Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior, que brilharam de forma notável sob o comando do técnico José Mourinho.

Mbappé se destacou durante a vitória do Merengue por 4 a 1 sobre a Real Sociedad, ao marcar um hat-trick, enquanto o ponta brasileiro marcou um gol e deu uma assistência, e o meio-campista inglês completou sua melhor atuação com a camisa do Real Madrid nos últimos meses, após dar duas assistências decisivas.

Os três jogadores receberam elogios de Mourinho, que parece ter encontrado a receita adequada para alcançar a harmonia entre o trio ofensivo dentro de campo.

O jornal Mundo Deportivo noticiou que o recém-chegado Yan Diomandé foi prejudicado pelo brilho do trio Mbappé, Bellingham e Vinícius, que dominou as manchetes dos jornais e as notícias.

Diomandé chegou ao Real Madrid carregando o título de contratação mais cara da história do clube merengue, no valor de 125 milhões de euros, mas isso não lhe garantiu um lugar de destaque na escalação do time.

Apesar de o jogador de 19 anos ter sua contratação vista como uma aposta para o futuro e o presente ao mesmo tempo, Diomandé se encontra atualmente atrás de Vinícius e Arda Güler, os dois jogadores que ocupam as pontas no esquema 4-2-3-1 adotado por Mourinho nas duas primeiras partidas oficiais desta temporada.