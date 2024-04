Bremer: o brasileiro da Juventus pode fazer a diferença no Manchester United?

Segundo relatos, a contratação do zagueiro é uma das prioridades do clube na próxima janela

A era de Sir Jim Ratcliffe está entrando em pleno vigor no Manchester United. Presidente da INEOS (conglomerado petroquímico), ele está reformulando a política de transferências do clube para começar a reduzir a diferença em relação ao Manchester City e ao Liverpool no topo da Premier League. O novo acionista minoritário dos Diabos Vermelhos prometeu "derrubá-los do pedestal", mas também alertou que "gastar de forma extravagante não é a solução", tendo visto tantas grandes contratações do clube não corresponderem às expectativas ao longo da última década.

O United está agora tentando corrigir setores problemáticos na equipe e só quer jogadores que se encaixem com sua ética para o futuro. Revitalizar uma linha defensiva envelhecida será a primeira prioridade quando a janela de transferências abrir, com Bremer (zagueiro da Juventus) encabeçando a lista de alvos do time no mercado.

O Calciomercato aponta que os Diabos Vermelhos já entraram em contato com os representantes do brasileiro e a Juventus está aberta a negociá-lo, apesar de ter renovado o contrato dele em dezembro. O acordo consiste no pagamento da multa rescisória de £43 milhões (R$274,8 milhões), de acordo com o inews, o que seria uma pechincha para um jogador da qualidade de Bremer.

Os torcedores do United que não acompanharam de perto sua ascensão no Campeonato Italiano provavelmente não estarão muito empolgados com sua possível chegada, mas a GOAL está aqui para resolver isso, enquanto mergulhamos na carreira de um dos zagueiros mais subestimados do futebol...