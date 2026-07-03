Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
CM grafica Bremer Juventus 2025 26 web 2 1Getty Images

Traduzido por

Bremer, a cláusula e o Bayern de Munique: a posição da Juventus

Juventus
Mercado da bola

O zagueiro brasileiro, que está disputando a Copa do Mundo, é um dos nomes mais cotados para deixar o clube: a Juventus e Carnevali estão avaliando seu futuro.

A Juventus continua avaliando o futuro de Gleison Bremer: há muitos rumores no clube sobre o zagueiro, que atualmente está disputando a Copa do Mundo com a seleção brasileira e continua sendo um dos principais nomes cotados para deixar o clube.









  • A VONTADE DE BREMRER

    Até o momento, não chegou nenhuma oferta, seja da Inglaterra, da Alemanha ou de alguns times mencionados, como Tottenham, Bayern e Manchester United. Até hoje, a Juventus ainda não recebeu nenhuma proposta por Bremer, e o zagueiro ficaria de bom grado no time de Spalletti, apesar de ter afirmado, há algumas semanas, que queria conquistar títulos em breve.




    • Publicidade

  • A OFERTA QUE PODE MUDAR TUDO

    O brasileiro confia na formação do novo time à imagem e semelhança do técnico. No entanto, se, daqui às próximas semanas — com dois meses de mercado pela frente —, surgisse uma oferta importante, nesse caso a situação de Bremer poderia tomar um rumo diferente, pois seria uma situação diferente do ponto de vista econômico para todas as partes, tanto para o jogador quanto para a Juve. Até o momento, porém, essa oferta ainda não chegou.



  • A CLÁUSULA

    Depois de prorrogar o prazo de seu contrato de 2026 para 2029, o brasileiro nascido em 1997 assinou, no ano passado, um novo contrato no qual a cláusula de rescisão também foi reajustada para um valor mais alto, além de prorrogar o prazo até 30 de junho de 2029. O zagueiro brasileiro pode ser transferido até 10 de agosto mediante o pagamento da cláusula de rescisão de 58 milhões de euros, que, no momento, ninguém está disposto a pagar, em parte devido a algumas lesões a mais.









    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • O INTERESSE DO BAYERN

    Daí o interesse do Bayern de Munique, em uma negociação que estaria avaliada em 40 a 42 milhões de euros. Os bávaros poderiam dispensar Kim — um jogador que, aliás, agrada a Spalletti, que o treinou no Napoli — e estão acompanhando o mercado de zagueiros.


Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV