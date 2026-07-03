Bremer, a cláusula e o Bayern de Munique: a posição da Juventus

Depois de prorrogar o prazo de seu contrato de 2026 para 2029, o brasileiro nascido em 1997 assinou, no ano passado, um novo contrato no qual a cláusula de rescisão também foi reajustada para um valor mais alto, além de prorrogar o prazo até 30 de junho de 2029. O zagueiro brasileiro pode ser transferido até 10 de agosto mediante o pagamento da cláusula de rescisão de 58 milhões de euros, que, no momento, ninguém está disposto a pagar, em parte devido a algumas lesões a mais.































