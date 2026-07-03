A Juventus continua avaliando o futuro de Gleison Bremer: há muitos rumores no clube sobre o zagueiro, que atualmente está disputando a Copa do Mundo com a seleção brasileira e continua sendo um dos principais nomes cotados para deixar o clube.
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Bremer, a cláusula e o Bayern de Munique: a posição da Juventus
A VONTADE DE BREMRER
Até o momento, não chegou nenhuma oferta, seja da Inglaterra, da Alemanha ou de alguns times mencionados, como Tottenham, Bayern e Manchester United. Até hoje, a Juventus ainda não recebeu nenhuma proposta por Bremer, e o zagueiro ficaria de bom grado no time de Spalletti, apesar de ter afirmado, há algumas semanas, que queria conquistar títulos em breve.
A OFERTA QUE PODE MUDAR TUDO
O brasileiro confia na formação do novo time à imagem e semelhança do técnico. No entanto, se, daqui às próximas semanas — com dois meses de mercado pela frente —, surgisse uma oferta importante, nesse caso a situação de Bremer poderia tomar um rumo diferente, pois seria uma situação diferente do ponto de vista econômico para todas as partes, tanto para o jogador quanto para a Juve. Até o momento, porém, essa oferta ainda não chegou.
A CLÁUSULA
Depois de prorrogar o prazo de seu contrato de 2026 para 2029, o brasileiro nascido em 1997 assinou, no ano passado, um novo contrato no qual a cláusula de rescisão também foi reajustada para um valor mais alto, além de prorrogar o prazo até 30 de junho de 2029. O zagueiro brasileiro pode ser transferido até 10 de agosto mediante o pagamento da cláusula de rescisão de 58 milhões de euros, que, no momento, ninguém está disposto a pagar, em parte devido a algumas lesões a mais.
O INTERESSE DO BAYERN
Daí o interesse do Bayern de Munique, em uma negociação que estaria avaliada em 40 a 42 milhões de euros. Os bávaros poderiam dispensar Kim — um jogador que, aliás, agrada a Spalletti, que o treinou no Napoli — e estão acompanhando o mercado de zagueiros.
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