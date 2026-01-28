Goal.com
Mbappe Vincius Pavlidis GFXGetty
Thomas Hindle

Brasileiros passam em branco, e Real Madrid vai disputar os play-offs da Champions League 2025/26 após derrota para o Benfica

Sem conseguir reagir, os merengues foram amplamente dominados fora de casa pelo time português; agora terá de disputar um play-off para garantir vaga nas oitavas de final

O Real Madrid nunca teve, de fato, o controle da partida no primeiro tempo. A equipe de Álvaro Arbeloa sofreu em todos os setores, enquanto o Benfica, comandado pelo ex-treinador merengue José Mourinho, mostrou-se confortável explorando os contra-ataques. Ainda assim, os brancos abriram o placar de forma pouco merecida, quando Kylian Mbappé marcou de cabeça em seu primeiro toque realmente decisivo na partida.

A resposta do Benfica, porém, foi imediata. Aos 36 minutos, Andreas Schjelderup completou um contra-ataque veloz com uma cabeçada precisa, que passou entre as pernas de Thibaut Courtois, deixando tudo igual. A virada veio ainda no fim do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Aurélien Tchouaméni empurrou o adversário dentro da área, o árbitro assinalou a infração e Vangelis Pavlidis converteu com um chute no meio do gol.

O cenário se agravou para o Real Madrid na etapa final. O Benfica ampliou com mais um contra-ataque simples e letal: Schjelderup encontrou espaço pela esquerda, cortou para dentro de Raúl Asencio e finalizou no canto próximo. Os espanhóis ainda voltaram a dar sinais de vida quando Mbappé diminuiu após cruzamento de Arda Güler, reacendendo a esperança de uma reação.

A magia, no entanto, não veio dos pés de quem vestia branco. Já nos acréscimos, com o Benfica precisando de um gol para avançar, o goleiro Anatoliy Trubin apareceu na área adversária e marcou de cabeça após cobrança de falta, encerrando uma noite histórica no Estádio da Luz. Os portugueses garantiram vaga nos play-offs, enquanto o Real Madrid terá de encarar um confronto em dois jogos para seguir vivo na competição.

A GOAL avaliou as atuações dos jogadores do Real Madrid no Estádio da Luz.

  • Thibaut Courtois 2025Getty

    Goleiro & Defesa

    Thibaut Courtois (5/10):
    Fez algumas boas defesas ao longo da partida. Sofreu o primeiro gol entre as pernas, caiu para o lado errado no segundo e nada pôde fazer no terceiro.

    Federico Valverde (5/10):
    Foi frequentemente pego fora de posição pelo lado direito e deixou Asencio exposto em diversas ocasiões.

    Raúl Asencio (4/10):
    Foi facilmente superado no lance do gol de empate do Benfica. Nos acréscimos, recebeu um segundo cartão amarelo desnecessário. Teve participação, ao menos, na jogada do gol de abertura de Mbappé.

    Dean Huijsen (6/10):
    Precisou fazer muita cobertura para Carreras, algo que foge às suas principais características. Acabou substituído de forma questionável.

    Álvaro Carreras (5/10):
    Careceu de disciplina posicional no primeiro tempo, período em que o Benfica explorou com frequência o seu lado do campo.

  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    Meio-campo

    Aurélien Tchouaméni (5/10):
    Cometeu um pênalti evitável ao empurrar o adversário dentro da área e poderia ter dado mais velocidade à circulação da bola.

    Arda Güler (6/10):
    Perdeu a posse em algumas ocasiões e sofreu fisicamente no meio-campo, sendo facilmente superado. Atuando pelo lado direito, mostrou um desempenho mais convincente.

    Jude Bellingham (6/10):
    Correu sem parar e demonstrou muita entrega ao longo da partida, mas teve poucas chances de aparecer com perigo no ataque.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Ataque

    Franco Mastantuono (5/10):
    Manteve a amplitude pelo lado do campo, o que foi útil para a equipe. Ainda assim, poderia ter sido mais preciso e limpo nas ações com a bola.

    Kylian Mbappé (8/10):
    Executou bem a finalização de cabeça e, pouco depois, ainda levou um susto com uma possível lesão. Marcou mais um gol que chegou a reacender a esperança do Real Madrid, mas a reação não se concretizou.

    Vinícius Júnior (5/10):
    Teve atuação discreta no primeiro tempo. Melhorou ligeiramente na etapa final, porém sofreu com marcação dupla constante e raramente conseguiu levar vantagem.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Substitutos & Treinador

    Eduardo Camavinga (6/10):
    Entrou como meio-campista central e deu aos merengues mais intensidade e combatividade no setor.

    Rodrygo (4/10):
    Teve pouco impacto atuando pela direita e acabou expulso por desacato nos acréscimos do segundo tempo.

    David Alaba (6/10):
    Apresentou uma atuação segura como zagueiro central.

    Jorge Cestero (6/10):
    Mais uma aparição positiva do jovem formado na base, mostrando personalidade e qualidade.

    Brahim Díaz (N/A):
    Teve pouco tempo em campo e não conseguiu causar impacto.

    Álvaro Arbeloa (4/10):
    Optou por uma formação bastante ousada, decisão surpreendente diante do contexto da partida. A escolha não funcionou: o Real Madrid se mostrou frágil, foi amplamente superado e mereceu a derrota.

