Brasileiros passam em branco, e Real Madrid vai disputar os play-offs da Champions League 2025/26 após derrota para o Benfica

O Real Madrid nunca teve, de fato, o controle da partida no primeiro tempo. A equipe de Álvaro Arbeloa sofreu em todos os setores, enquanto o Benfica, comandado pelo ex-treinador merengue José Mourinho, mostrou-se confortável explorando os contra-ataques. Ainda assim, os brancos abriram o placar de forma pouco merecida, quando Kylian Mbappé marcou de cabeça em seu primeiro toque realmente decisivo na partida.

A resposta do Benfica, porém, foi imediata. Aos 36 minutos, Andreas Schjelderup completou um contra-ataque veloz com uma cabeçada precisa, que passou entre as pernas de Thibaut Courtois, deixando tudo igual. A virada veio ainda no fim do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Aurélien Tchouaméni empurrou o adversário dentro da área, o árbitro assinalou a infração e Vangelis Pavlidis converteu com um chute no meio do gol.

O cenário se agravou para o Real Madrid na etapa final. O Benfica ampliou com mais um contra-ataque simples e letal: Schjelderup encontrou espaço pela esquerda, cortou para dentro de Raúl Asencio e finalizou no canto próximo. Os espanhóis ainda voltaram a dar sinais de vida quando Mbappé diminuiu após cruzamento de Arda Güler, reacendendo a esperança de uma reação.

A magia, no entanto, não veio dos pés de quem vestia branco. Já nos acréscimos, com o Benfica precisando de um gol para avançar, o goleiro Anatoliy Trubin apareceu na área adversária e marcou de cabeça após cobrança de falta, encerrando uma noite histórica no Estádio da Luz. Os portugueses garantiram vaga nos play-offs, enquanto o Real Madrid terá de encarar um confronto em dois jogos para seguir vivo na competição.

A GOAL avaliou as atuações dos jogadores do Real Madrid no Estádio da Luz.