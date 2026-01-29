Brasileiros decidem em noite de gols na Liga Europa; Real Betis vai às oitavas e Nottingham Forest disputa os playoffs
- AFP
Antony decide mesmo no limite físico e leva o Betis às oitavas
Mesmo longe da condição ideal, Antony voltou a ser o nome da noite europeia pelo Real Betis. Atuando com limitações físicas, o atacante brasileiro chamou a responsabilidade, marcou um belo gol de fora da área e ainda participou diretamente da construção do resultado que garantiu a vitória sobre o Feyenoord. O time que precisava vencer para evitar os playoffs.
Além do impacto no placar, Antony foi o jogador mais ativo do setor ofensivo, aparecendo por dentro, buscando o drible e acelerando o jogo nos momentos decisivos. Com o triunfo, a equipe espanhola assegurou vaga direta nas oitavas de final da Liga Europa.
- Getty Images Sport
Igor Jesus em noite europeia
Na Inglaterra, quem roubou a cena foi Igor Jesus. O atacante brasileiro teve mais uma noite inspirada em competições continentais e balançou as redes duas vezes na goleada de 4 a 0 do Nottingham Forest, sendo decisivo desde os primeiros minutos.
A vitória, no entanto, não colocou o time inglês diretamente nas oitavas. O Nottingham Forest terminou a fase de liga em posição intermediária e terá de disputar os playoffs para seguir vivo na competição.
- Getty Images Sport
O caminho da Liga Europa
Ao fim da fase de liga, oito equipes garantiram classificação direta para as oitavas de final da Liga Europa: Real Betis, Olympique Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Freiburg, Porto, Braga e Roma. Esses clubes avançam sem a necessidade de disputar a fase preliminar de mata-mata.
Outros 16 times ficaram entre a zona intermediária da tabela e disputarão os playoffs, que definem os últimos classificados às oitavas. Entre eles estão Nottingham Forest, Genk, Bologna, Stuttgart, Ferencváros, Viktoria Plzen, Estrela Vermelha, Celta, Paok, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogoretz, Dínamo Zagreb e Brann.