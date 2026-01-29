Brasileiros decidem em noite de gols na Liga Europa; Real Betis vai às oitavas e Nottingham Forest disputa os playoffs

Mesmo longe da condição ideal, Antony voltou a ser o nome da noite europeia pelo Real Betis. Atuando com limitações físicas, o atacante brasileiro chamou a responsabilidade, marcou um belo gol de fora da área e ainda participou diretamente da construção do resultado que garantiu a vitória sobre o Feyenoord. O time que precisava vencer para evitar os playoffs.

Além do impacto no placar, Antony foi o jogador mais ativo do setor ofensivo, aparecendo por dentro, buscando o drible e acelerando o jogo nos momentos decisivos. Com o triunfo, a equipe espanhola assegurou vaga direta nas oitavas de final da Liga Europa.