O brasileiro mais vitorioso do futebol holandês que desbancou Ronaldo e Romário no PSV

Mais do que títulos e estatísticas, Mauro construiu uma relação profunda com o PSV ao longo dos anos. Sua trajetória no clube é marcada por identificação e pertencimento, algo que ele fez questão de ressaltar.

"São muitos anos aqui, muitas histórias. O PSV virou minha casa. Tenho um carinho enorme por tudo que vivo nesse clube e por poder fazer parte de mais um momento especial, comemorando ao lado dos meus companheiros, funcionários, torcedores e da minha família".

Em um clube que já contou com alguns dos maiores talentos do futebol brasileiro, Mauro Júnior escreve sua própria história. Ainda em plena forma e peça indispensável no elenco, o lateral segue ampliando um legado que já o coloca entre os maiores brasileiros que vestiram a camisa do PSV.