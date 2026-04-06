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PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Gabriel Marin

O brasileiro mais vitorioso do futebol holandês que desbancou Ronaldo e Romário no PSV

Mauro Junior
PSV

Lateral-esquerdo conquista o quarto título holandês e supera marcas de ídolos brasileiros no clube de Eindhoven

O PSV confirmou mais um capítulo de sua hegemonia recente ao conquistar o Campeonato Holandês com cinco rodadas de antecedência. A taça foi garantida no último sábado (4), após a vitória por 4 a 3 sobre o Utrecht, resultado que tornou impossível qualquer reação do vice-líder Feyenoord.

No centro dessa conquista está o brasileiro Mauro Júnior, titular absoluto e peça-chave da equipe. Aos 26 anos, ele celebrou seu quarto título nacional, o terceiro consecutivo, consolidando-se como um dos nomes mais importantes do elenco.

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    Temporada de auge individual

    Além do sucesso coletivo, Mauro vive seu melhor momento individual no clube. Na atual temporada 2025/26, o lateral atingiu números inéditos: já são 11 assistências, sendo nove no Campeonato Holandês e duas na Champions League, além de um gol na competição nacional.

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    Após a conquista, o jogador destacou o significado do momento: "Especial demais. A gente trabalha muito para viver momentos assim e conquistar mais um título com essa camisa é algo que não dá para explicar. É fruto de muito esforço de todo o grupo".

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  • PSV Eindhoven v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5Getty Images Sport

    Mais títulos que lendas brasileiras

    Com o troféu recente, Mauro Júnior chegou à marca de nove títulos pelo PSV: quatro Campeonatos Holandeses, duas Copas da Holanda e três Supercopas. O feito o coloca acima de grandes nomes brasileiros que passaram pelo clube, como Romário e Ronaldo Fenômeno, tornando-o o brasileiro mais vitorioso da história do PSV.

    Ao todo, o lateral soma 197 partidas, com nove gols e 31 assistências, números que reforçam sua longevidade e consistência no futebol europeu.

  • Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Identificação com o clube

    Mais do que títulos e estatísticas, Mauro construiu uma relação profunda com o PSV ao longo dos anos. Sua trajetória no clube é marcada por identificação e pertencimento, algo que ele fez questão de ressaltar.

    "São muitos anos aqui, muitas histórias. O PSV virou minha casa. Tenho um carinho enorme por tudo que vivo nesse clube e por poder fazer parte de mais um momento especial, comemorando ao lado dos meus companheiros, funcionários, torcedores e da minha família".

    Em um clube que já contou com alguns dos maiores talentos do futebol brasileiro, Mauro Júnior escreve sua própria história. Ainda em plena forma e peça indispensável no elenco, o lateral segue ampliando um legado que já o coloca entre os maiores brasileiros que vestiram a camisa do PSV.

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