O brasileiro mais vitorioso do futebol holandês que desbancou Ronaldo e Romário no PSV

O PSV confirmou mais um capítulo de sua hegemonia recente ao conquistar o Campeonato Holandês com cinco rodadas de antecedência. A taça foi garantida no último sábado (4), após a vitória por 4 a 3 sobre o Utrecht, resultado que tornou impossível qualquer reação do vice-líder Feyenoord.
No centro dessa conquista está o brasileiro Mauro Júnior, titular absoluto e peça-chave da equipe. Aos 26 anos, ele celebrou seu quarto título nacional, o terceiro consecutivo, consolidando-se como um dos nomes mais importantes do elenco.